Od zadnjih volitev leta 2021 so vlado na Islandiji sestavljali konservativna Stranka neodvisnosti, desnosredinska Napredna stranka in Levo-zeleno gibanje. Razpad koalicije, ki se je razhajala na področjih od zunanje in azilne politike do energije, je sredi oktobra naznanil premier Bjarni Benediktsson. Ključno vlogo naj bi odigrala nesoglasja glede migracij.

Koalicija je sicer v času vladanja izgubljala na podpori. Stranka neodvisnosti je glede na nedavno anketo izgubila skoraj polovico volivcev, še večji upad podpore sta doživeli ostali dve stranki. Levo-zeleno gibanje bi lahko celo ostalo pred vrati parlamenta, za vstop v katerega velja petodstotni prag, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kdo ima največ možnosti?

Glede na ankete ima trenutno največ možnosti za zmago Socialdemokratsko zavezništvo pod vodstvom Kristrun Frostadottir, ki se mu obeta 24 odstotkov podpore. Stranka neodvisnosti premierja Benediktssona je druga s 17 odstotki, na tretjem in četrtem mestu pa sta Sredinska stranka in Liberalna reformna stranka s 16 oz. 14 odstotki podpore.

Kot možna koalicijska partnerja se po volitvah izrisujeta Socialdemokratsko zavezništvo in Liberalna reformna stranka, ki vodita sorodno politiko. O povolilnih koalicijah je sicer glede na navedbe analitikov težko ugibati, saj da je glede tega na Islandiji vedno odprtih več možnosti.

V luči inflacije, ki še kar vztraja, in visokih življenjskih stroškov so pred volitvami v ospredju skrbi volivcev gospodarstvo, visoke obrestne mere, stanovanjska problematika in zdravstvo. Čeprav so bile glavni razlog za razpad vlade migracije, jih volivci ne navajajo kot enega glavnih vprašanj.

Letos so se sicer nad Islandijo poleg politične krize zgrnile še težave zaradi vulkanskih izbruhov. Na polotok Reykjanes na jugozahodu države, kjer do marca 2021 ni bilo izbruha, so jih letos našteli sedem. Zaradi intenzivnega vulkanskega dogajanja so nekajkrat evakuirali več tisoč ljudi.

Volišča, na katerih je danes pozvanih 268.000 ljudi, bodo odprta od 9. do 22. ure po lokalnem času (od 10. do 23. ure po srednjeevropskem).