Douglas razveselil Ljubljano

Oglasno sporočilo

V četrtek, 13. 4. 2023, je na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal glamurozen Douglasov VIP-dogodek, ki je privabil številna zveneča imena. Impresivno vzdušje je navdušilo goste, ki so imeli priložnost uživati ​​v čudovitem ambientu. Dogodek je bil posvečen prihodu Douglasa na slovenski trg. Gre za eno vodilnih parfumerijskih verig v Evropi z dolgoletno tradicijo in edinstvenim konceptom.

Adrijana Bokan, izvršna direktorica Douglasa Hrvaške in Slovenije Foto: Douglas

Dogodek je potekal pred poslovalnico, pa tudi pred Kavarno Zvezda in v njej. Niti dežju ni uspelo pokvariti vtisov gostov ob vsebini in vzdušju, ki ga je pripravil Douglas. Z govorom in zahvalo partnerjem ter zvestim trenutnim in bodočim strankam sta praznovanje odprli direktorica regije CEE parfumerije Douglas Agnieszka Violetta Mosurek-Zava ter izvršna direktorica za Hrvaško in Slovenijo Adrijana Bokan.

Agnieszka Violetta Mosurek-Zava, izvršna direktorica regije CEE parfumerije Douglas, in Adrijana Bokan, izvršna direktorica Douglasa Hrvaške in Slovenije Foto: Douglas

Glede na odziv obiskovalcev bo ta dogodek zagotovo še dolgo veljal za enega najbolj odmevnih in uspešnih na slovenskem družabnem koledarju.

Mitja Sojer, Sojer d.o.o., Dijana Bičanić, direktorica prodaje Douglasa Hrvaške in Slovenije, Adrijana Bokan in Ana Slamič, Sojer d.o.o. Foto: Douglas

Med gosti so bili: Nives Ajdovec Lašič, Pika Zrim, Anita Miković, Mitja Sojer, Yann Mason, Sebastian Coloni in drugi.

Naročnik oglasnega sporočila je DOUGLAS.