Pes z najbolj norim kožuhom

Puliji so po eni strani zahtevni psi, a je ves trud poplačan z njihovo srčnostjo in predanostjo.

Puliji so po eni strani zahtevni psi, a je ves trud poplačan z njihovo srčnostjo in predanostjo. Foto: Guliverimage

Kožuh za vsako priložnost

Kožuh pulijev sestavljajo dolge, vrvi podobni drede, ki nastanejo naravno, ko se mehka, volnata podlaka prepleta z bolj grobo zunanjo dlako. Edinstveni videz pasme ima tudi praktičen namen, ščiti jo pred težkimi vremenski razmerami in zagotavlja izolacijo tako v vročem kot tudi v hladnem vremenu. Vrvice pripomorejo, da so puliji skoraj nepremočljivi, zato so tudi odlični plavalci. Kožuh jih prav tako varuje tudi pred ugrizi plenilcev, kot so volkovi.

Nega kožuha

Dlaka zahteva redno nego, saj tako preprečimo, da bi se zlepila, in jo ohranjamo zdravo. Preden se odločimo za to pasmo, moramo vedeti, da je skrb za kožuh dolgotrajna. Obstajata dve možnosti, vrvice lahko pustimo ali pa jih razčešemo in pristrižemo. Če se odločimo za prvo, je treba vrvice začeti ločevati, ko je pes še mladič, drugače se bo dlaka zlepila. Kopanje pulija je dolgotrajen proces. Najprej je treba vrvice zmočiti in dobro izprati šampon, kar traja dlje kot pri drugih psih, saj je njihova dlaka skoraj nepremočljiva. Nato pride sušenje. Tudi to je dolgovezno. Dlako najprej ožamemo in dobro obrišemo, nato si lahko pomagamo s sušilcem za lase.

Puliji so srednje veliki psi mišičaste postave. Imajo lisičji obraz, temne oči, ki se lesketajo od radovednosti, in napol pokončna ušesa. V preteklosti so bili pastirji, še danes pa dajejo vtis, da so vedno čuječi in okretni. Foto: Guliverimage

Res pomembno je, da je kožuh popolnoma suh, drugače lahko pride do zapletanja dlake, ki se zavozla v nerešljive vozle. Edina rešitev je, da jih odstrižemo. Če se odločimo za drugo izbiro in svojega pulija postrižemo, je nega nekoliko lažja, a nič manj pomembna. Psa moramo počesati vsaj enkrat tedensko, drugače se bo dlaka začela lepiti. Klub času in trudu, ki sta potrebna za nego pulija, mnogi lastniki cenijo edinstven videz te pasme ter vez, ki jo spletejo s svojim psom med nego.

Puliji so srednje veliki psi mišičaste postave. Imajo lisičji obraz, temne oči, ki se lesketajo od radovednosti, in napol pokončna ušesa. V preteklosti so bili pastirji, še danes pa dajejo vtis, da so vedno čuječi in okretni.

So prijazni čuvaji

Med najopaznejšimi lastnostmi pulija je tudi inteligenca. Hitro se učijo in blestijo v različnih pasjih dejavnostih. Primerni so za pasje športe, vključno z agilitijem, poslušnostjo in pastirskimi dejavnostmi. Pulije je treba obvezno stimulirati s fizično dejavnostjo. Poleg tega so tudi zvesti in ljubeči. Na svojo družino se močno navežejo, do tujcev pa so ponavadi bolj zadržani. So tudi odlični psi čuvaji, saj imajo močan zaščitniški nagon in svoje lastnike hitro opozorijo na morebitno nevarnost. Ključnega pomena je, da jih socializiramo. Še kot mladičke jih moramo izpostaviti različnim okoljem in situacijam, saj tako preprečimo sramežljivost ali morebiten strah.

Puliji so po eni strani zahtevni psi, a je ves trud poplačan z njihovo srčnostjo in predanostjo.

Preberite še: