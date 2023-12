Ko se lastnik naveliča psa #video

Ljubezen do štirinožcev pri Simoni Retej in Aleksandru Truppelu Iliću sega že daleč v otroštvo, in čeprav je Simona odraščala z mačkami, Alek pa z večjimi pasmami psov, sta se tudi skupaj odločila za pasjega družabnika. Po spletu okoliščin je to postala aljaška malamutka Gala, ki je korenito spremenila njuni življenji.

Vzreditelj je bil besen

Zgodba o tem, kako je Gala prišla v Slovenijo, se ni začela zelo obetavno, a s hitro akcijo, ki so jo spremljale tudi nenadne spremembe odločitev prvotne lastnice, je Simoni in Aleksu uspelo v svoj dom pripeljati šestmesečno kosmatinko. Kako je potekala posvojitev in kako se je odzval vzreditelj, ko je izvedel za usodo enega svojih psov, si poglejte v zgornjem posnetku.

V novem domu se je Gala spoprijateljila tudi z dvema mačkoma, ki sta bila sprva do prijazne psičke nekoliko zadržana. Stresni prvi meseci njenega pasjega življenja so vseeno pustili nekaj posledic, saj je zelo navezana na lastnika in odvisna od njegove pozornosti, a Gala je kljub temu mirna in srečna psička, Simona pa z veseljem zatrdi, da so skupaj kot pet mušketirjev.