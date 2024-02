Kamere v osrčju gozda ujele mojstrovino divjih živali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med živalmi, ki so jih posnele stacionarne kamere, se je večkrat znašla tudi lisica, ki je v gozdovih prisotna po celotni Sloveniji.

Med živalmi, ki so jih posnele stacionarne kamere, se je večkrat znašla tudi lisica, ki je v gozdovih prisotna po celotni Sloveniji. Foto: Shutterstock

Na svojem YouTube kanalu je stran Kočevsko, ki sicer redno objavlja dogajanje iz svojih gozdov, delila zanimiv nočno-dnevni posnetek divjih živali, ki so jih njihove stacionarne kamere v zimskih dneh posnele na območju Kočevja. Kot so zapisali, se je pred njihovimi objektivi odvila prava mojstrovina divjih živali.

"V osrčju gozda se odvija mojstrovina divjih živali! Spremljajte neukročeno lepoto gozda, kjer medvedi tavajo, lisice lovijo, divji prašiči korakajo in jelenjad brezskrbno zapleše. Ta očarljiva bitja nas opominjajo, da cenimo čarobnost vsakega neukročenega trenutka," so ob deljenju videoposnetka zapisali na profilu turističnega informacijskega centra Kočevsko.

Posnetek živali, ki poskakujejo, nekatere pa celo zaplešejo, si lahko pogledate spodaj:

Na videposnetku se v nočnem in dnevnem času razvrstijo različne živali, od medveda, risa, šakala, jelenov, lisice, volka, divjega prašiča, pa vse do jazbeca, srnjadi in celo sove, ki si je v manjši stoječi vodi sredi gozda privoščila nočno kopel.

Ker je večina izmed naštetih živali precej plašnih in se stiku s človekom izogibajo, jih je v naravi težko videti v živo, zato nam stacionarne kamere zagotavljajo, da dobimo vpogled v neukročene lepote slovenskih gozdov. Še za posebej plahe in samotarske živali veljajo risi, ki jih je v divjini skoraj nemogoče videti.

V najglobljih kotičkih Kočevskega gozda pa so poleg divjih živali skriti tudi ostanki pragozdov, kjer lahko obiskovalci začutijo življenje v prvinski obliki, so zapisali na spletni strani Kočevsko.

Oglejte si še: