Kaj izbira hišnega ljubljenčka pove o vaši osebnosti?

Bi rekli, da ste bolj pasji ali mačji človek? Odgovor na to vprašanje lahko razkrije marsikaj o vaši osebnosti. Če imate doma hišnega ljubljenčka, si najverjetneje z njim delite veliko več lastnosti, kot mislite. Preverili smo, katere so tiste lastnosti, ki vam lahko pomagajo razkriti, ali je vaša osebnost bolj podobna mačji ali pasji.

Vestnost

Ljudje, ki so samodisciplinirani, sledijo pravilom, imajo močan občutek za dolžnost in radi načrtujejo, se pogosteje uvrščajo med tako imenovane pasje ljudi kot pa mačje.

Ekstrovertiranost

Znate izkoristiti dan? Če vaša osebnost bolj sovpada s pasjo, je odgovor na vprašanje zagotovo pritrdilen. Raziskave kažejo, da so ljubitelji psov v nasprotju z ljubitelji mačk bolj entuziastični, optimistični, polni energije in bolj družabni.

Foto: Shutterstock

Odprti za nove izkušnje

Na drugi strani so mačji ljudje veliko bolj kreativni, zvedavi, celo umetniški. Njihovo razmišljanje naj bi bilo bolj zunaj okvirov oziroma manj tradicionalno.

Manj konfliktni

Ta opis naj bi bil ustreznejši za ljudi z bolj pasjim karakterjem. Kaj pravzaprav to pomeni? Takšni posamezniki naj bi bili večinoma bolj prijazni, zaupljivi, ljubeči in družabni.

Nevrotičnost

Imate manj potrpljenja, neprijetni položaji pa vas hitro spravijo v skrbi in stres? Če ste odgovorili pritrdilno, ste najverjetneje bolj mačji človek. Ti naj bi bili v nasprotju s pasjimi ljudmi bolj nevrotični, zaskrbljeni in v stresu.

Foto: Shutterstock

Kako prepoznamo značilno pasjo osebnost?

Če za pse velja, da so zvesti, energični in jih je zelo preprosto vzljubiti, enako večinoma velja tudi za ljudi, ki imajo radi pse. V resnici razlike med ljudmi, ki jim pripisujemo bolj mačji ali pa bolj pasji karakter, niso velike. Vsekakor je veliko ljubiteljev mačk, ki so ekstrovertirani, in prav tako veliko ljubiteljev psov, ki so introvertirani.

Kako prepoznamo značilno mačjo osebnost?

Ste raje sami kot v družbi? Radi preizkušate nove stvari? Potem bi se lahko opisali kot mačjo osebnost. Lastniki mačk so pogosteje radovedne narave, razmišljajo bolj nekonvencionalno in so bolj nagnjeni k skrbem. A to ponovno ne velja za vsakogar. Seveda imajo lahko marsikatero od teh lastnosti tudi lastniki psov.

Foto: Shutterstock

Prednosti in slabosti

Psi so ljubeči, a jih je treba izšolati. Povsem upravičeno so si psi priborili laskav naziv človekovega najboljšega prijatelja. Ne glede na pasmo in velikost lastnikom vse življenje zvesto vračajo ljubezen. So družabne živali, nekateri psi so tudi izvrstni zaščitniki. Obožujejo gibanje na prostem, zato so odlični spremljevalci vsakogar, ki se rad sprehaja, teka ali kako drugače preživlja čas zunaj.

Celo najbolj ljubki psi pa imajo lahko nekatere manj priljubljene lastnosti. Psi namreč lajajo, skačejo, kopljejo, vlečejo povodec na sprehodu, renčijo in celo grizejo. K sreči so psi hitro učljivi, a potrebujejo disciplino. Naučiti jih morate, kakšno vedenje je sprejemljivo in kakšno ni. Nekateri se bodo hitro naučili sprejemljivega obnašanja, spet drugi bodo za to potrebovali več časa in treninga. Ne glede na to, koliko časa bo učenje trajalo, je to odlična priložnost za vsa nadaljnja leta, ki jih boste preživeli s svojim ljubljenčkom.

Foto: Shutterstock

Neodvisne, a včasih tudi samosvoje. V primerjavi s psi vam bo skrb za mačko vzela veliko manj časa. Čeprav je ni treba voziti na sprehode, pogosto kopati in je lahko sama tudi po več ur skupaj, od svojega lastnika še vedno potrebuje veliko ljubezni in pozornosti. Zato poskrbite, da bo vsak dan na vašem urniku tudi čas za igro z mačko. Ko gre za crkljanje, so mačke zagotovo najprimernejša družba. Njihovo predenje je nadvse pomirjujoče in naj bi nižalo raven stresa in celo krvni tlak.

Čeprav so tudi nekatere mačke zelo družabne, se druge raje skrijejo, ko na obisk pridejo gostje. Nič nenavadnega ni, če ne bodo niti opazili, da pri vas prebiva štirinožna kosmatinka. To še posebej velja za tiste mačke, ki v mladosti niso bile veliko v stiku z ljudmi in so zato bolj plašne.