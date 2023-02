Išče dom: kuža Kuki

Foto: Zavetišče Ljubljana

Kužek Kuki je verjetno mešanec pasem bull. Je zelo zanimive barve.

Zunaj je razigran in živahen, obožuje igro z igračami in je vedno lačen. V zavetišče je prišel presuh in se kar ne more nasititi. Za priboljške se je pripravljen hitro učiti. Mačke bi preganjal, z drugimi psi se večinoma dobro razume.

Ni primeren za družine z otroki.

Datum rojstva: 23. 10. 2020

Je celovito oskrbljen in ima potni list.

