Družina, ki živi prilagojeno živalim #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Si predstavljate, da bi imeli kar sedem psov? In poleg njih še kup drugih domačih živali? Družina Jelerčič Čufer iz Vipave živi obkrožena s hišnimi ljubljenčki in priznava, da so svoje življenje povsem prilagodili živalim.