Zakaj in kako očistiti fasado?

Oglasno sporočilo

Vas skrbi za lepoto vašega doma in bi ga radi ohranili kar se da dolgo? Takega kot takrat, ko ste ga gradili, se prvič vselili in bili ponosni nanj? Pri podjetju SiPRO, čiščenje fasad vam ponujajo vse to. S svojo predanostjo in skrbjo za okolje so prepoznavni kot zaupanja vreden partner. Vedno se potrudijo za svoje stranke, so inovativni ter že dolgo prisotni na domačem in tujem trgu.

Po in pred čiščenjem. Foto: SIPRO, SIMON PROSEN S.P.

Vsaka stranka je za njih samostojen projekt, zato se lotijo čiščenja fasad tako, da ji ponudijo najboljšo končno storitev. Z inovativnim čiščenjem vam s fasade odstranijo alge in umazanijo presenetljivo hitro in poceni. Primerni so tako za domove kot poslovne stavbe.

Celoten spekter njihovih storitev temelji na dolgoletnem razvoju. V sodelovanju s tujimi partnerji so razvili lastno tehnologijo za čiščenje fasad in tudi sama čistilna sredstva. Vse z namenom, da končni stranki ponudijo najboljšo mogočo storitev nizkotlačnega čiščenja fasad.

Nizkotlačno čiščenje fasade

Nizkotlačno čiščenje fasad je metoda čiščenja, ki uporablja nizki tlak zraka in vode, da odstrani alge in plesen ter druge mikroorganizme s fasade brez poškodb. Metoda nizkotlačnega čiščenja fasad se pogosto uporablja za čiščenje kamnitih, opečnatih in betonskih fasad. Je varnejša in manj invazivna kot visokotlačno čiščenje, saj ne poškoduje vrhnjega sloja fasade. Čiščenje fasade kot metoda ni samo enkratni postopek, ampak bi moral biti del rednega vzdrževanja. Redno čiščenje fasade preprečuje kopičenje umazanije, kar ohranja kakovost in videz vaše stavbe. Uporabljajo posebno kakovostno čistilno sredstvo, ki zavira ponovno razmnoževanje alg, gliv in bakterij.

Nizkotlačno čiščenje fasade Foto: SIPRO, SIMON PROSEN S.P.

Pri SiPRO, čiščenje fasade pravijo, da je razlogov za čiščenje fasade ogromno. Kot prvo poudarjajo, da očiščena fasada ne vsebuje alg, plesni in drugih zdravju škodljivih organizmov. S tem pridobimo pri sami kakovosti bivanja, hkrati pa povrnemo svežino fasadi. Z očiščeno fasado se lahko poveča tudi vrednost vaše nepremičnine, saj je fasada videti taka kot prvi dan. Zagotavljajo, da je njihova tehnologija čiščenja fasade edinstvena in prijazna do okolja.

Ker se zavedajo, da so umazanije na fasadi različne, za vsak projekt oziroma fasado ustrezno izberejo primerno čistilno sredstvo. Na podeželju je več onesnaženosti organske narave, v mestih pa z delci iz zraka, kot so izpusti prevoznih sredstev, izpusti proizvodnih podjetij in podobno. To tvori trdovratno mešanico maščob in drobnega prahu, zato so za ta namen razvili namensko čistilo, s katerim lahko poleg alg učinkovito odstranijo tudi maščobo, fin prah, saje in obrambne delce. Vse to se lahko uporablja na klasični in tudi na kovinski fasadi.

Testni vzorec. Foto: SIPRO, SIMON PROSEN S.P.

Zagotovo nizkotlačno čiščenje fasade izboljša tudi udobje bivanja, saj ima čista fasada lahko pozitiven učinek na kakovost notranjega zraka in zmanjšuje tveganje za alergijske reakcije. Vsa ta umazanija, prah, plesen in druga nečistoča, ki se nabira na fasadi, vplivajo na zdravje ljudi, ki živijo v stavbi. Povzročijo lahko dihalne težave in draženje kože. Poleg tega ostanki ptic ali insektov na fasadi pritegnejo druge žuželke, kot so mravlje in ose, kar lahko povzročajo nelagodje in tveganje pika. Podjetje SiPRO s čiščenjem fasade te nečistoče odstrani in s tem izboljša kakovost zraka znotraj stavbe, kar prispeva k bolj zdravemu in udobnejšemu bivanju. Čista fasada tudi zmanjša hrup, ki prihaja iz okolice, saj lahko pomaga pri izolaciji zvoka in absorbira hrup.

Ker v podjetju SiPRO v svojo storitev verjamejo, vam omogočajo brezplačni vzorec, da se lahko sami prepričate o njihovi storitvi. Velikost brezplačnega vzorca je do 0,5 kvadratnega metra. Stopite v stik z njimi še danes.

Naročnik oglasnega sporočila je SIPRO, SIMON PROSEN S.P.