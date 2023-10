Vzgojil je največjo bučo na svetu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ogromna buča, težka več kot tono, je v Kaliforniji postavila nov rekord za najtežjo rastlino iz skupine bučevk na svetu in svojemu gojitelju prinesla 30 tisoč ameriških dolarjev nagrade.

Gigantska buča je na merjenju na tekmovanju v Half Moon Bayu blizu San Francisca v ponedeljek osupnila prisotne, ko je tehtnica pokazala kar 1.247 kilogramov. Njen ponosni lastnik Travis Gienger iz Minnesote, za priložnost ustrezno oblečen v oranžno majico, je zmagoslavno dvignil roke v zrak, v ozadju pa je zazvenela skladba We Are The Champions skupine Queen.

Foto: Guliverimage

Na tekmovanju se sicer letno pomerijo gojitelji velikanskih buč iz vseh ZDA. Zmagovalna buča, poimenovana kar Michael Jordan, je najbližjo zasledovalko prehitela za več kot 110 kilogramov. Gienger, ki sicer poučuje vrtnarstvo, je njeno velikost pripisal izjemni skrbi in zalivanju kar dvanajstkrat na dan.

Foto: Guliverimage

Posadil jo je 10. aprila in za skrb zanjo porabil 15 tisoč ameriških dolarjev. 43-letnik sicer buče vzgaja že od najstniških let, že trikrat pa je zmagal na tekmovanju v Kaliforniji, katerega začetki segajo v leto 1974. Takrat sta se pomerili le mesti Circleville v Ohiu in Half Moon Bay v Kaliforniji, ki se obe razglašata za svetovni prestolnici buč.

Foto: Guliverimage

Predhodni rekord najtežje buče na svetu je imela glede na Guinnessovo knjigo rekordov buča iz Italije, ki je tehtala 1.226 kilogramov.

