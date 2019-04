Uničujoče pozebe letos ne bo, vseeno zaščitite vrtnine #foto

Kljub nizkim temperaturam, ki smo jih bili deležni v preteklem tednu, dežurni meteorolog z agencije za okolje (Arso) Brane Gregorčič pravi, da so skrbi, da bi tudi letos nastopila velika pozeba, povsem odveč. "Ponekod je pozeba mogoča, vendar ne bo splošna, kot je bila pred dvema, tremi leti," pojasnjuje in dodaja, da tako nizkih temperatur kljub muhastemu aprilskemu vremenu ne bo več.

Po tednu dežja, oblačnosti in dotoka hladnega zraka se nam obetajo otoplitve in sonce, ki nas bo razveseljevalo vse do nedelje. "Že z današnjim dnem se bo začelo jasniti, dež bo povsem ponehal," pravi Brane Gregorčič.

Foto: Getty Images

"Noč na torek bo najhladnejša v tem tednu, zato nas bo v torkovem jutru ponekod spremljala slana," pravi meteorolog.

Povprečne jutranje temperature bodo malo pod ničlo - med minus ena in minus dve stopinji Celzija. V krajih v pobočnih legah v primerjavi s kraji v kotanjastih ne bo tako izrazitega mraza, zagotavlja.

"Čeprav velike pozebe ne bo, pa vseeno predlagam, da vrtnarji svoje posevke in vrtnine v noči na torek zaščitijo," svetuje Gregorčič in dodaja, da bo poleg torkovega hladnega jutra hladnejše tudi sredino jutro.

Kako zaščititi vrtnine pred jutranjim mrazom

Vanes Husić, strokovnjak agronom iz kluba Gaia, svetuje, da smo pri zaščiti grmovnic in okrasnega cvetja previdni, da ne poškodujemo cvetov. "Za grmovnice, ki bodo še cvetele, in manjša drevesa predlagamo zaščito z debelo kopreno. Pri ovijanju je treba paziti, da ne polomimo nastavkov za cvet."

Foto: Getty Images

Za sadovnjake in veliko drevje lahko vrtnarji uporabite parafinske sveče, ki so namenjene temu. "Te bodo namreč poskrbele za ohranjanje temperature," pojasnjuje in dodaja, da lahko tisti, ki imajo večje nasade, pri nizkih temperaturah uporabijo tudi peči, ki so namenjene segrevanju drevja.

Rastlinjake je najbolje zaščiti kar z lončenimi posodami. "Poleg rastline lahko postavite parafinsko svečo, vse skupaj pa pokrijete z lončeno posodo. Tako boste ustvarili nekakšno peč, ki bo poskrbela za ohranjanje toplote, rastlina pa tako ob nižji temperaturi ne bo zmrznila," pravi Husić.

Teden v znamenju prave pomladi

Živo srebro se bo v popoldanskih urah v tem tednu gibalo med 15 in 20 stopinjami Celzija. Na Primorskem bo še vedno pihala šibka burja.

Foto: Siol.net

Foto: Siol.net

Foto: Siol.net