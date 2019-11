To je ljubljansko drevo leta #foto

V spletni anketi so Ljubljančani in Ljubljančanke za drevo leta 2019 izbrali eno od najstarejših dreves v Ljubljani, platano na Streliški ulici.

Platana, Platanus x hispanica, je izjemnih dimenzij in starosti, so ob 28. novembru, dnevu, ko zaznamujemo prizadevanja ljudi, ki skrbijo za drevesa v mestih, zapisali na ljubljanski občini.

Eno od najstarejših dreves v mestu Z obsegom 596 centimetrov in 33 metri višine spada med najdebelejša drevesa te vrste v Ljubljani in Sloveniji. Hkrati spada med najstarejša drevesa v mestu, saj je vidno že na Florijančičevem načrtu iz leta 1744, in je eno izmed dveh ohranjenih dreves nekdanjega dvostranskega drevoreda na Streliški ulici, ki je povezoval mestno obzidje ob vznožju Grajskega griča z začetkom Dolenjske ceste.



Sprehodite se po ulici, kjer stoji drevo leta 2019

Zavedati se moramo pomena in vloge dreves

"Platana na Streliški ulici s svojo mogočnostjo v težkih rastnih pogojih ulice simbolično govori o pomenu vseh velikih dreves v mestu ter nas spodbuja k odgovornemu ravnanju z drevesi v mestu. Če želimo tudi v prihodnosti občudovati takšna mogočna drevesa, se moramo zavedati njihovega pomena in vloge ter aktivno delovati v smeri omogočanja prostora, kakovostnih tal, pravilne nege ter drugih pogojev za njihovo uspešno rast," so ob tem zapisali na občini.

Odraslo drevo je po pozitivnih učinkih, ki jih ima na okolje, enakovredno več tisoč mladim drevesom, zato je skrb za odrasla drevesa še toliko bolj pomembna, posek pa je skrajni ukrep, ko ne moremo več zagotavljati varnosti v neposredni okolici.

Ljubljana se je s tem izborom pridružila mednarodni pobudi Tree Cities of the World, s čimer pripomorejo k prizadevanjem za priznanje mest, ki se zavzemajo za to, da je treba gozdove in drevesa v urbanih okoljih pravilno negovati in z njimi trajnostno upravljati. Kot so dodali, je tudi v Ljubljani na voljo strokovna služba, ki skrbi za mestno drevje, ga sistematično spremlja ter vzpostavlja pravila za ravnanje z drevesi in njihovo neposredno okolico.