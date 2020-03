Ta rastlina, ki krasi številne vrtove, je bila nekoč skrivni znak - svingerjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pampaška trava je priljubljen okras vrtov tudi v Sloveniji, le malokdo pa ve, da je nekoč nosila skrivni pomen. Pred svoje hiše so jo menda sadili tisti, ki so se predajali svingerstvu.

Pampaška trava, kot pove njeno ime, izvira z južnoameriških travnatih planjav, ki jim pravijo pampe, v Evropo pa so jo prinesli kot okrasno vrtno rastlino. Raste hitro in je nezahtevna, obenem pa zelo opazna, še posebej ko požene košate cvetove.

Signal za svingerje

Pred nekaj leti pa so vrtnarije v Veliki Britaniji opazile, da je povpraševanje po sadikah pampaške trave usahnilo. Razlog? Menda so v 70. letih prejšnjega stoletja pampaško travo pred svoje hiše sadili svingerji in z njo nase opozarjali enako misleče pare, zaradi tega pa je "nesvingerji" niso več hoteli na svojem vrtu.

Te legende sicer ni ne potrdil ne ovrgel noben svinger, se je pa kot dejstvo utrdila v zavesti ljudi in priljubljenost pampaške trave je nenadoma upadla. "Ljudje so jo množično sadili na svoje vrtove, zdaj pa jih je tega očitno sram," je leta 2017 za britanski Independent dejal predstavnik spletne vrtnarske trgovine Crocus.

Pampaška trava se vrača

Zdaj pa se pampaška trava menda vrača v modo. "Vzljubila jo je nova generacija vrtnarjev, ki očitno ne poznajo njene zgodovine oziroma jim zanjo ni mar," je poročal britanski tabloid Daily Mail. Pa ne le to - pampaška trava navdušuje trajnostno naravnane ljubitelje rastlinja, saj se kot okras, recimo v vazah, obdrži veliko dlje kot rezano cvetje.

