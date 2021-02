Rastline z novo frizuro

Oglasno sporočilo

Pred začetkom rasti zgodaj spomladi boste na svojem vrtu lahko obrezali veliko rastlin, kot so trajnice in vrtnice, žive meje, grmičevje in drevesa. Vsaka rastlina pa potrebuje za optimalno nego različno obdelavo, prav tako tudi dobro rezalno orodje, saj pravilna izbira pomeni že polovico opravljenega dela.

Uporaba ustreznega orodja omogoča lažje delo in poskrbi za optimalno nego rastlin.

Zakaj obrezujemo rastline?

Obstaja veliko razlogov za obrezovanje rastlin na našem vrtu. Redčenje grmovnic in dreves omogoči prodiranje zraka in svetlobe v krošnje dreves ter v gosto grmičevje. Z obrezovanjem odstranimo bolne ali odmrle veje, zamejimo divjo rast hitro rastočih rastlin in popravimo smer njihove rasti. Najugodnejši čas za obrezovanje rastlin je zgodaj spomladi, v dneh brez zmrzali, tik preden nastopi brstenje. V tem obdobju leta se vse odprte rane, ki jih povzročimo z obrezovanjem dreves in grmovnic, hitro zacelijo in spet trajno zaprejo.

Spomladi se lotimo obrezovanja živih mej, grmičevja in dreves.

Prave škarje glede na nalogo

Glede na vaš projekt izberite ustrezne škarje − vrtnarske, za grmovnice, živo mejo, veje, višinske škarje. Enoročne vrtnarske škarje so najpogostejše in najbolj priljubljeno rezalno orodje ljubiteljev vrtov. Uporabljajo se za rezanje cvetja, vrtnic in za oblikovanje ter striženje grmičkov.

Vrtne škarje GARDENA SlimCut imajo nastavljiv ročaj za priročno obrezovanje pri tleh ali v višinah.

Pri obrezovanju žive meje in predvsem gostega grmičevja potrebujete močnejše škarje. Rezalne sile večjih škarij ne smemo podcenjevati, saj lahko prerežejo celo žico ograje. Izjemno močne škarje za veje GARDENA SlimCut poskrbijo za priročno obrezovanje vej s prilagodljivim in po višini nastavljivim ročajem. Omogočajo udobno delo s tal, brez nevarnega vzpenjanja po lestvi za doseganje višje ležečih vej. Dve mimorezni rezili poskrbita za čist rez in lahkotno rezanje svežega lesa.

Goste žive meje, grmovnice in visoka drevesa z lahkoto obrežemo s škarjami GARDENA StarCut, ki so zasnovana tako, da poskrbijo tudi za debelejše veje. Vrtnarji za obrezovanje drevesnih vrhov ali visokega grmičevja večinoma uporabljajo udobne teleskopske škarje.

Škarje GARDENA StarCut imajo prilagodljiv, individualno nastavljiv teleskopski ročaj za obrezovanje vej v krošnjah različnih višin.

Za debelejše veje in natančno rezanje svežega lesa so idealne GARDENA combisystem škarje z bypass rezili. Dvojni vzvod in petkratni prenos omogočata enostavno rezanje z malo napora in poskrbita za učinkovit rez vej do premera 35 mm. Rezanje starejših, olesenelih vej v krošnjah visokih dreves pa je enostavneje s škarjami z nakovalom.

