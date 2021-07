Preverite, kdo je srečni prejemnik vrtnega traktorja

Oglasno sporočilo

Podjetje Rotar letos praznuje 40 let. V sodelovanju s Siol.net smo ob tej priložnosti izpeljali veliko nagradno igro Naj traktor, v katerem je zmagovalka prejela čisto novi vrtni traktor Ramda 760E.

Velika nagrada – vrtni traktor rider Ramda 760E v vrednosti 1.503,99 evra − je šla v roke nagrajenke Zvezdane Horvat. Veselje ob prevzemu nagrade v vrtnem centru Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani je bilo nepopisno. Kot je dejala nagrajenka Zvezdana, ki je po nagrado prišla v družbi moža, sta novega vrtnega traktorja izjemno vesela tudi njuna otroka, delo na vrtu pa bo tako lažje in hitreje opravljeno.

Ob tej priložnosti, 40-letnici podjetja Rotar, sta vrtni traktor slovenske blagovne znamke Ramda predala David Rotar v imenu podjetja Rotar in Ana Rotar Petač v imenu podjetja Eurogarden.

GLAVNA NAGRADA: Traktor za prave užitke med košnjo

To je zmogljiv vrtni traktor, s katerim boste zlahka pokosili površine do velikosti 2.000 kvadratnih metrov, kar je dovolj velika površina, da ročno kosilnico zamenjate za traktor. Šele s pravim vrtnim traktorjem, na katerega se lahko udobno usedete in ga krmilite z volanom, boste zares začeli uživati pri delu okoli hiše.

Z RAMDO je mogoče kositi in obenem pobirati travo, saj ima vrtni traktor prostoren koš, ali pa se raje odločimo za mulčenje, ki ugodno vpliva na videz naše trate. Ker je vrtni traktor RAMDA RIDER ravno prav okreten, nam omogoča tudi natančno urejanje trave okoli cvetnih gredic. Tako bo nega trate postala pravi užitek.

Kako poleti negovati zelenico

Vročina in pomanjkanje vlage spodbudita rast vročinskih plevelov, kot sta muhvič in krvava srakonja. Eden izmed ukrepov v poletni vročini je ta, da kosimo travo na višino od 6 do 8 centimetrov. S tem preprečimo pregrevanje zemlje ter zmanjšamo konkurenčnost plevelov.

Če za zalivanje svoje trate uporabljamo avtomatizirani namakalni sistem, moramo vedeti, da nastavitev časa in trajanja zalivanj reguliramo sami. Zalivalni sistem nastavimo za namakanje v jutranjih urah na vsake 3 dni. Seveda moramo količino in pogostnost zalivanja prilagoditi svojemu terenu ter vremenu.

Po delu na vrtu si moramo privoščiti tudi uživanje ob pogledih na ustvarjeno lepoto. V toplih poletnih večerih ali popoldanskih klepetih v senci domačih dreves si tako odpočijemo dušo in telo.

Ramda – blagovna znamka podjetja Rotar Ko potrebujete vrtne stroje, orodje, zaščitno opremo in dodatke za vrt, dom ter urejanje okolice, poiščite slovensko blagovno znamko RAMDA, ki se lahko pohvali z več kot 30-letno tradicijo. Ponuja kakovostne izdelke, ki jih proizvajajo in razvijajo v najuglednejših tovarnah po svetu. Ponudba slovi po kakovostni zasnovi in vzdržljivosti, saj je celoten program izdelan iz najboljših materialov, obenem pa upoštevajo visoka estetska in dizajnerska merila. Ekipa strokovnjakov ponudbo vsako leto dopolnjuje. Želimo vam veliko prijetnih uric na domačih terasah in vrtovih. Prijetno poletje in veliko užitkov na vašem vrtu vam želi Vrtni center Eurogarden. Več nasvetov in informacij na www.eurogarden.si

Naročnik oglasnega sporočila je Eurogarden.