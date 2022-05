Prenova terase, ki si jo lahko privoščite

Čeprav smo še globoko v pomladi, je vreme že poletno. Vse več časa preživimo zunaj, zato je zdaj pravi trenutek, da se dokončno odločite in poskrbite za prenovo terase, kot ste si jo vedno želeli. Ste razmišljali o novi sedežni garnituri ali pa se še vedno odločate o nadstrešku, ki vam bo poleti nudil osvežilno senco in zaščito pred dežjem, pozimi pa vam vseeno omogočal dovolj sončne svetlobe, da boste lahko tudi ob bolj hladnih dneh posedeli zunaj? Ureditev terase je lahko velik finančni zalogaj, a tudi za to smo poiskali ugodno rešitev.

Nadstrešek za vsak okus

Možnosti za postavitev strehe nad teraso so številne in se nanašajo tako na vrsto konstrukcije nadstreška kot tudi na materiale. Od steklenih pa do streh iz blaga, fiksnih, zložljivih ter takšnih, ki jih lahko upravljate daljinsko. Vse to so možnosti, ki jih je vredno pretehtati, ko se odločate za nov nadstrešek.

Lesena konstrukcija z odstranljivim blagom Foto: Shutterstock

Domač in romantičen videz bo vaši terasi dala pergola na leseni konstrukciji. Fiksna streha, ki se razteza od zidu hiše ter sloni na leseni konstrukciji, je lahko poraščena z različnim zelenjem, ki poleti ne bo poskrbelo le za čudovit videz, ampak tudi za hladnejši zrak. Takšna pergola vam bo omogočila obilo sence, vas zaščitila pred dežjem, pozimi pa vam na terasi ne bo treba odmetavati na novo zapadlega snega.

Lesena konstrukcija z odstranljivim blagom velja za izjemno priročno vrsto strehe za teraso. Ko si želite, da vas nežno grejejo topli sončni žarki, blago preprosto odstranite. Namestite pa ga, ko si želite sence ali pa zaščite pred dežjem. Tako si lahko na terasi vedno sami krojite klimo po trenutnem navdihu. Ob koncu sezone blago preprosto ostranite in ga operete. Na podoben način lahko deluje tudi streha s trsja. Ekološka različica omogoča več prehoda sončnim žarkom in tudi večje zračnosti, ne more pa vas zaščititi pred dežjem. Ko jo odstranite, jo lahko operete s pomočjo tekoče vode. Če si želite nekoliko več zasebnosti, lahko na leseno konstrukcijo namestite tudi zavese.

Steklena streha Foto: Shutterstock

Steklena streha je najprimernejša izbira za vse, ki si želite veliko svetlobe ter obenem tudi zaščito pred dežjem. Čeprav gre za nekoliko dražjo rešitev, pa bo takšna streha ob primernem vzdrževanju ostala z vami mnogo let.

Jadro kot zaščita pred soncem na terasi Foto: Shutterstock

Jadro je lahko tudi odlična streha. Govorimo seveda o kosu blaga, ki se navadno uporablja pri izdelavi jader in je lahko tudi samo v obliki jadra. Njegova prednost je, da ga lahko napnete nad različnimi deli terase in ga uporabite tam, kje v danem trenutku želite senco. Potrebujete le dovolj zatičev na ustreznih mestih. Pri izbiri blaga za jadro lahko izberete takega z UV-zaščito ter tudi vodoodpornega.

Tenda je prava izbira za vse, ki si želite vsega po malem. Enostaven mehanizem vam zagotavlja, da lahko streho hitro raztegnete ali pospravite. Izbirate lahko med različnimi barvami in vzorci ter tako poskrbite za bolj razigrano vzdušje na svoji terasi. Za digitalne navdušence pa bo številka ena daljinsko regulirana streha, ki bo ob pritisku na gumb omogočala različne vrste strešne zaščite, od take, ki bo varovala pred dežjem in soncem, do delne sence ali celo popolne sočne svetlobe.

Daljinsko regulirna streha na terasi Foto: Shutterstock

Kako izbrati pravo sedežno garnituro za vašo novo teraso?

Postavitev nove strehe na vaši terasi je vsekakor čas, da izberete tudi sedežno garnituro, na kakršni si že mnogo let želite posedati na svoji terasi. Morda si želite jedilno mizo s stoli ali pa zgolj počitku in poležavanju namenjeno sedežno garnituro. Preverili smo, katera vprašanji si je smiselno zastaviti, preden se dokončno odločite, kakšen kos pohištva vam bo delal družbo na terasi.

Foto: Shutterstock

Naredite seznam lastnosti, ki jih mora imeti vaše pohištvo na terasi. Dobro razmislite, čemu naj pohištvo služi. Počitku, posedanju po kosilu ali obedovanju? Naredite si seznam aktivnosti, ki jih boste izvajali na svoji terasi, pri tem pa upoštevajte tudi karakteristike svojega novega pohištva.

Pred nakupom vsekakor preizkusite sedeže. Zagotovo boste na terasi preživeli kar nekaj časa, zato morajo biti površine udobne za uporabo. Izjemno priporočljive so udobne blazine tako na sedalu kot tudi na naslonjalu.

Foto: Shutterstock

Izberite takšne kose, ki bodo obdržali lep videz skozi več sezon in obenem ne bodo zahtevali posebnega vzdrževanja. Klimatske razmere se med letom precej spreminjajo, zato pri izbiri ne imejte v mislih le poletja. Ko bo prišla zima, boste pohištvo morali najverjetneje pospraviti. Odločite se torej za take kose, ki jim boste brez težav našli mesto v kleti, vrtni uti ali kakšnem drugem zaprtem in suhem prostoru.

