Pomlad se je začela prebujati, dnevi so daljši in bolj sončni, zato so kot naročeni za urejanje balkona, terase ali vhodov v stanovanje.

April je odličen čas, da v domove ponovno vnesemo nekaj narave, še posebej na zunanje površine, kjer bo preživljanje časa v družbi rastlin še prijetnejše.

Metka Sporiš, lastnica butične cvetličarne, ki ustvarja dih jemajoče cvetlične kreacije za poroke in druge različne priložnosti, ima kar nekaj idej o rastlinah, ki so primerne za zunanje dele okoli domovanja.

"Ko izbirate zunanje lončnice, morate seveda upoštevati številne dejavnike. Najprej se je treba vprašati, kako sploh izbrati rastline v loncih," pravi Metka in dodaja, da si je potrebno postaviti tri vprašanja.

Koliko prostora lahko namenite zunanjim rastlinam v loncih?

Je vaš balkon na senčni ali sončni strani?

Kaj želite doseči z rastlinami?

Za pravo tropsko vzdušje izberite bananovec in kokosovo palmo

"Če imate balkon ali teraso, na kateri je dovolj svetlobe, bo za vas primeren bananovec. Gre za nov hit med rastlinami, ki bo v trenutku pričaral tropski pridih kar na vašem balkonu. Njegovi zeleni listi popestrijo vsak kotiček, poleg tega je tudi enostaven za vzdrževanje," razlaga Metka.

"Poznamo več kot 100 različnih vrst bananovca, odgovarjajo mu topla, svetla in vlažna mesta. Vlaknati bananovec je prava izbira za vas, če mu lahko zagotovite svetel prostor, je temperatura na balkonu nad 15 stopinj, balkon ni stalno obsijan s soncem in boste redno skrbeli za zadostno vlaženje zemlje."

Tudi kokosova palma izhaja iz tropskega pasu, kjer velja za najpomembnejšo rastlino. "Z njo si boste lahko pred oči hitro priklicali turkizno morje, dolge peščene plaže in visečo mrežo, ki visi pod kokosovo palmo ... Zanjo poznamo več različnih vzdevkov: drevo življenja, drevo tisočih rab in edino drevo, ki ga rabimo za življenje."

Metka poudarja, da je primerna izbira, če boste njene liste v poletnem času rosili na tri dni, ji boste zagotovili dovolj sončne svetlobe in omogočili minimalno temperaturo 16 stopinj pozimi in maksimalno 25 stopinj Celzija poleti.

Bananovec je nov hit med rastlinami, ki bo v hipu pričara tropski pridih. Foto: Arhiv Sanjski šopek

Oljka, kumkvat in sobni mandarinovec za sredozemsko vzdušje

Oljka spada med lončnice za balkon. "Pogled nanjo nas v hipu spomni na Sredozemlje in na dolge poletne dni, ki jih preživimo na morju. Njeni majhni zeleni listi so prijetna paša za oči, oblika drevesa pa bo poskrbela za prijetno popestritev vaše terase. Oljka v loncu pa predstavlja tudi simbol življenja, miru, novih začetkov, rasti in optimizma.

Za vas je prava izbira, če imate zunaj dovolj toplo (med 20 in 30 stopinj Celzija), možnost da dobi vsaj pet ur sončne svetlobe, imate hišne ljubljenčke (oljka ni strupena), ne boste pretiravali z zalivanjem in boste poskrbeli za redno vlaženje, ko se zgornja plast zemlje posuši. Je zimzelena rastlina, vendar vam svetujemo, da jo pozimi prestavite v toplo zavetje doma."

Za spomin na mediteranska poletja bo za vas najbolj primeren kumkvat, počasi rastoče zimzeleno drevo, za katerega so značilni plodovi, ki so mešanica pomaranč in mandarin. "Zraste do štiri metre visoko, s čimer bo zares popestril vašo teraso. Primeren je, če mu lahko zagotovite dovolj direktne svetlobe, lahko poskrbite, da nikoli ne bo izpostavljen temperaturam nižjim od deset stopinj Celzija in mu boste lahko zagotovili rahel in odceden substrat ter ga redno zalivali."

Za kumkvat so značilni plodovi, ki so mešanica pomaranč in mandarin. Foto: Arhiv Sanjski šopek

Poleg kumkvata med mediteranske rastline za teraso spada tudi sobni mandarinovec, ki je nastal s križanjem mandarine in kumkvata. "Zanj so značilni majhni plodovi oranžne barve, ki služijo kot okras. Izhaja iz Sredozemlja, kar pomeni, da potrebuje veliko toplote in svetlobe. Primeren je, če mu lahko omogočite, da zraste med tri in šest metrov, imate balkon izpostavljen direktni sončni svetlobi in mu poleti lahko najdete prostor z več kot 12 stopinjami Celzija."

Mandarinovec je nastal s križanjem mandarine in kumkvata. Foto: Arhiv Sanjski šopek

Naj zadiši po dišavnicah, ki so zadovoljne tudi na balkonu

Če želite, da se po vašem balkonu ali terasi širi omamen vonj po dišavnicah, si omislite sivko, jasmin, timijan, lovor in rožmarin.

"Sivka v loncu je vedno bolj priljubljen del balkonske dekoracije. Njen tipičen, a preprost videz se odlično poda med glinene lonce in ostale kamnite posode. S tem poskrbimo za bolj naraven ali rustikalen videz." Prednost sivke ni le njen videz, ampak tudi njen vonj, ki ga najdete v kozmetičnih pripomočkih ali drugih izdelkih za sproščanje, dodaja Metka. "Naj s svojim vonjem na balkonu ali terasi ustvari pravi prostor za sproščanje. Sivka je primerna za vas, če je vaš balkon dobro osvetljen s soncem ter ji boste zagotovili lahka in prepustna tla ter jo boste postavili v odcedne lonce."

Jasmin je poleg sivke še ena rastlina, ki bo poskrbela za čudovite dišave na vašem balkonu. "Obstaja več kot 200 vrst jasmina in od vrste je odvisno, kako natančno je potrebno skrbeti zanj in kakšne pogoje zahteva. Vonj jasmina je močan, zato je nekaterim všeč, drugim pa ne. Če želite to cvetočo lončnico na vašem balkonu, ji boste morali zagotoviti dovolj sonca ter jo zaščititi pred vetrom in močnim dežjem. Obenem jo boste morali tudi pogosto zalivati in poskrbeti, da bo imela dovolj velik lonec in oporo za rast."

Poleg sivke in jasmina Metka priporoča še timijan, lovor in rožmarin. "Ker želimo na balkonu pričarati sproščujoče vzdušje, so dišavnice skoraj obvezna izbira. Njihov vonj vas bo v trenutku prestavil na drug konec sveta," razlaga in pojasnjuje: "Dišavnice namreč izločajo eterična olja in s tem poskrbijo za prijetne vonjave, obenem tudi odganjajo mrčes in insekte. Primerne so za vas, če jim boste poleti zagotovili dovolj vode, boste redno trgali vejice in listke za svežo rast ter jih boste čez zimo prestavili v notranje prostore."

Jasmin zahteva dovolj sonca, zaščititi ga morate pred vetrom in močnim dežjem. Foto: Arhiv Sanjski šopek

Preprosti in nezahtevni rastlini: taščin jezik in adam oz. slonovo uho

Za taščin jezik so značilni pokončni, koničasti listi z belimi lisami, spada med zunanje in zelo nezahtevne rastline, ki se bo dobro počutila kjerkoli. "Pozimi jo enostavno premaknete v stanovanje. Je prava za vas? Če ji omogočite, da zraste do dva metra v višino, jo lahko postavite na toplejše mesto in jo redno zalivate. Odsvetujemo vam jo, če imate doma hišne ljubljenčke, saj je strupena."

Rastlina taščin jezik se bo dobro počutila kjerkoli. Foto: Arhiv Sanjski šopek

Adam oz. slonovo uho je rastlina, ki najbolje uspeva tako v notranjih kot tudi v zunanjih prostorih, sporoča Metka.

"Gre za hvaležno in nezahtevno rastlino, ki je primerna za tiste, ki nimajo veliko časa ali za začetnike v svetu rastlin. Zakaj ime slonovo uho? Po zaslugi velikih listov, ki spominjajo na slonovo uho. Za vas je primerna, če ji lahko zagotovite temperaturo med 15 in 25 stopinj Celzija, se šele spoznavate s svetom zelenih rastlin, želite hitro rastočo rastlino za teraso in ima vaš balkon dovolj svetlobe, ki ni preveč direktna."

Zelo nezahtevna rastlina je tudi slonovo uho. Foto: Arhiv Sanjski šopek

Preberite tudi: