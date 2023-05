Popolna oskrba trate

Oglasno sporočilo

Bujna in zelena trata so sanje vsakega lastnika vrta. Olepša okolico in ponuja udoben zunanji prostor za sprostitev ter počitek. Vzdrževanje trate je za lastnike velikih dvorišč lahko naporno opravilo. Paleta izdelkov GARDENA smart poskrbi za popolno trato in cvetoče gredice, vam pa prihrani čas ter naporno delo. Izdelki smart so zasnovani za bolj učinkovito, priročno in avtomatizirano vzdrževanje vrta.

Foto: Gardena

Optimalno zalivanje

Prvi korak do lepe trate je zagotoviti zadostno količino vode. Preveč kakor tudi premalo vode lahko poškoduje travo in povzroči nastanek bolezni. Izdelki za zalivanje, kot je GARDENA smart Zalivalni računalnik, vam pomagajo učinkovito zalivati vašo trato. Namestite ga neposredno na običajno vrtno pipo, namestite aplikacijo GARDENA smart in že vam omogoča nadzor urnikov zalivanja, prilagajanje ter samodejno prekinitev ob dežju. Prihranite vodo, čas, denar in pridobite zdravo trato. Za avtomatizirano zalivanje v sistem dodajte smart Senzor, ki meri vlago tal in poskrbi, da se trata ter rastline zalivajo le, kadar je to zares potrebno. Za ekonomično in do okolja prijazno zalivanje vrta priporočamo tudi smart Hišni vodni avtomat, ki zagotavlja uporabo deževnice ali vode iz vodnjaka. Lahko ga uporabite tudi za oskrbo vodnih naprav v hiši, vse nastavitve pa priročno prilagodite v aplikaciji GARDENA smart.

smart Zalivalni računalnik zagotavlja optimalno zalivanje vrta in se priključi neposredno na vrtno pipo. Foto: Gardena

Inteligentna košnja

Poleg zalivanja je za lepo trato pomembna tudi ustrezna košnja. Robotske kosilnice GARDENA smart SILENO olajšajo košnjo in zagotovijo urejeno ter negovano trato. LONA™ Intelligence je povsem nova tehnologija, ki temelji na umetni inteligenci in ustvari zemljevid vašega vrta. Zemljevid je prikazan v aplikaciji GARDENA smart, ki uporabniku omogoča številne dodatne prilagoditve. Na virtualnem zemljevidu vrta lahko določite posamezna območja in nastavite prilagojeno košnjo. Kadarkoli sledite lokaciji svojega SILENO na zemljevidu vrta. Robotske kosilnice GARDENA smart SILENO kosijo ob naklonu do 35 odstotkov kakor tudi ozke predele vrta. Robotske kosilnice se napajajo samodejno s polnilno postajo, ki jo postavite kamorkoli na svojem vrtu.

GARDENA smart SILENO lahko samodejno prilagodi frekvenco košnje hitrosti rasti trave, kar omogoča učinkovito košnjo, prilagojeno vaši trati. Smart SILENO Life je idealna za večje vrtove od 750, 1.000 do 1.500 m2. Robotska kosilnica zazna in obvlada ozke prehode, štiri kolesa pa poskrbijo za okretnost tudi na grbinastih vrtovih. Smart SILENO City je idealna za majhne mestne vrtove s površino do 500 m2. Tiho, natančno, zanesljivo in popolnoma samodejno pokosi vaš vrt, ne glede na vreme.

Smart SILENO Life s tehnologijo umetne inteligence LONA se uči, preslikava in se prilagaja posameznim vrtovom. Foto: Gardena

Kot vse naprave GARDENA smart tudi robotska kosilnica GARDENA smart brezžično komunicira s smart Komunikacijskim vmesnikom nameščenim v vašem domu. Aplikacija GARDENA smart omogoča, da lastnik kadarkoli in od koderkoli preveri trenutno stanje svoje robotske kosilnice. Omogoča ponastavitev povezanih naprav, da se prilagodijo trenutnim vremenskim razmeram ali sprožijo košnjo, ko je ta potrebna.

Foto: Gardena

Naročnik oglasnega sporočila je HUSQVARNA AUSTRIA GMBH.