Okrasite vrt s potonikami

Potonike so ene najboljših in najstarejših okrasnih rastlin na svetu. Priljubljene so zaradi svojih lepih svetlih, bogatih cvetov in okrasnih listov. Njihova sezona cvetenja traja od zgodnje pomladi do zgodnjega poletja.

Foto: Thinkstock

Potonika je domorodna roža Evrope in Azije, danes pa jih prodajajo po vsem svetu. Manj znano dejstvo o njih je, da jih težko še najdemo kje v divjini, saj jih je človek v zgodovini selil iz naravnih okolij v svoje domače.

V kasnejših časih so najlepše vrste potonik začeli med seboj mešati in križati, tako da je današnji videz potonik rezultat stoletnega kultiviranja, ki še vedno traja. Ponekod po Evropi imajo za to vrtnarije, ki se ukvarjajo izključno z njihovo vzgojo, pri nas pa je njihova rast večinoma namenjena prodaji in domači okrasitvi vrta.

Foto: Thinkstock

Glede na to, kako lepo so videti, je potonike presenetljivo lahko vzgajati na lastnem cvetličnem vrtu, saj zahtevajo zelo malo pozornosti.

So tudi zelo odporne proti mrzlim zimam in plenilcem. Čeprav imajo rade hladnejše podnebje, lahko nekatere nove križane sorte zelo dobro uspevajo tudi v toplejših podnebjih.

Potonike uvrščamo med rože trajnice, kar pomeni, da živijo več kot dve leti. Kot zelnata trajnica rastejo in cvetijo spomladi in poleti. Njihova sezona se konča vsako zgodnjo jesen.

Poznamo več vrst potonik, najpogostejše in najbolj razširjene so zelnate potonike, ki nimajo olesenelih nadzemnih delov. Prepoznamo jih po zelnatih steblih in listih.

Glede na to, da gre pri teh za trajnice, se zelo dobro ohranijo skozi temperaturne spremembe. Zaradi globokih korenin se lahko obdržijo dolgo.

Če jih sadite, predlagamo sončno ali deloma sončno lego, saj jim to zelo pomaga pri cvetenju. Ob dobrih pogojih lahko ena potonika proizvede tudi od dvajset do trideset cvetov več.

So zelo trdožive in prenašajo večino tal. Najbolje uspevajo v globokih, rodovitnih tleh, ki zadržujejo vlago, zato jih ne gre preveč zalivati.

Pred sajenjem pripravite zemljo

Pred samim sajenjem zelnate potonike dobro pripravite zemljo. Ta naj vključuje veliko organskih snovi, ki jih lahko dobite tudi s kompostom ali mulčem. Ne sadite preveč globoko. Vrh krone ne sme biti več kot pet centimetrov pod površino tal.

Če jih zasadite preveč globoko, ne cvetijo dobro. Ob sajenju več vrst skupaj, pazite, da ne sadite preveč skupaj, saj se v procesu rasti rastlina razširi in razcveti v vse smeri, zato potrebuje prostor za uspešno rast. Kot omenjeno, zasadite jih na mesto, kjer je veliko sonca.

Foto: Thinkstock

Če so vaša domača tla še posebej težka ali peščena, njihovo sestavo razbijte z majhno uporabo mulča, dobrega gnojila ali komposta, pri tem pa ne gre pretiravati, saj lahko tvegate glivična obolenja potonike.

Ne glede na to, za katero organsko dopolnilo se odločite, ga nanesite največ od 15 do 20 centimetrov okoli potonike. Če so vaša tla kisla, bo dodatek apna ključno pripomogel k bolj kakovostni zemlji.

Presadite jih lahko večkrat

Potonike lahko presajate in v svoji življenjski dobi lahko prenesejo večkratno presajanje. Tega se lotite v zgodnji jeseni, ko njeni listi odmrejo.

Previdno izkopljite zemljo okoli nje in pazljivo dvignite celotno rastlino, a pri tem pazite, da ne odtrgate njenih korenin. Če gre za majhno rastlino, jo lahko celo presadite.

Večjo potoniko lahko tudi razdelite na pol in jo poljubno premaknete na drugo mesto. Presajena potonika bo ponovno zacvetela v dveh letih.

Dobri sosedi

Potnike so dobri sosedi vrtnic, saj imata obe rastlini podobno listje in cvetje, pa tudi barve, le da potonike začnejo cveteti nekoliko prej od vrtnic, kar daje drugim potrebno podporo pri cvetenju. Zelo dobro uspevajo tudi z zgodnjimi trajnicami, kot so zvončnice, zali kobulček ali pelargonija.

Naredite okrasni šopek

Če želite potonike uporabiti za okrasitev doma v obliki šopka, jih lahko naberete. Potonike nabirajte, ko je zunaj še sveže, torej zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. Izrežite tista stebla potonike, katerih cvetovi so še vedno tesno zaprti in trdi. Ti se bodo odprli sami na sobni temperaturi. Postavite jih v vodo, ki ji lahko dodate pol čajne žličke sladkorja, s katerim podaljšate življenjsko dobro šopka.

Foto: Thinkstock