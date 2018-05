Nasveti za majsko vrtnarjenje #video

Maj je optimalen čas za delo na vrtu. Lepi sončni dnevi nas kar vabijo na vrt in tisti, ki ste bili pridni v prejšnjih mesecih, že lahko nabirate prve vrtnine. V oddaji Dan. smo preverili, na kaj vse moramo biti pozorni pri delu na vrtu.

Nekateri vrtnarji se za sajenje in delo na vrtu orientirajo po tako imenovanih ledenih možeh, ki godujejo meseca maja. Zaradi slabega vremena se je letos vrtnarska sezona za nekaj dni premaknila, a nam ni treba skrbeti. Za sajenje imate še vedno čas. Jerneja Jošar pravi, da je še vedno pravi čas za sajenje paradižnika, bučk, kumare, jajčevcev, melone in lubenice. Izbrati je treba le sorte, ki so bolj odporne proti suši in vročini.

Foto: Thinkstock

Če ne veste, kolikšno razdaljo med rastlinami uporabiti pri sajenju vrtnin, je Vanja Blažica ponudila praktične rešitve, kako se tem dilemam izogniti, saj so razdalje na vrtu zelo pomembne.

Zasaditev vrtnin preblizu ne po ponuja prostora za rast, s sajenjem narazen pa tvegate njihovo izsušitev zaradi prevelike izpostavljenosti sončnim žarkom. Z uporabo vrtnarskega metra lahko tako izmerite idealno razdaljo med vrtninami, ki je navedena na embalaži semenk.

Dipladenija je priljubljena okrasna roža

Vaša okna in balkone lahko olepšate s sajenjem okrasnih rastlin. Svoje rože trajnice lahko znova premaknete na balkon po preteku ledenih mož, je svetovala Anja Mlinarič. Če se odločite prenoviti svoje vrste, potem z uporabo namakalnih lončkov in korit lahko zasadite nove vrste okrasnih rož, kot je dipladenija, ki jo lahko dobite v rdeči, beli, rožnati in rumeni barvi.

Je ena izmed najbolj priljubljenih rož, ki jo ljudje uporabijo za okrasitev zunanjih prostorov, saj nima bolezni in je ne napadajo škodljivci Zelo dobro uspeva z mlečko, pri kateri gre za zelo lepo strukturno rastlino za popestritev.

Omislite si lončeni jagodnik Foto: Thinkstock

Če vam primanjkuje prostora, a vseeno želite vzgojiti domačo zelenjavo in zelišča, si lahko omislite zasaditev jagodnika ali zeliščnega lonca. V tega ne pozabite vključiti tudi sivke, ki je odlični odganjalec uši in drugih škodljivcev.

Tudi vertikalni vrtovi so lahko odlična rešitev, če živite v urbanem mestnem okolju. Rastline, posajene v vertikalni steni, lahko dočakajo tudi do deset let. Čeprav je razvoj vertikalnega vrtnarstva v Sloveniji še vedno na začetni fazi, so Avstrijci tovrstni način vrtnarjenja prisvojili kot ustaljeno prakso.