Naravni načini odstranjevanja klopov z vašega vrta

Klopi, še posebej pa njihovi ugrizi, so lahko zares nevarni. So grdi, skoraj neopazni mali škodljivci, ki lahko povzročijo velike zdravstvene težave. Ne samo, da se hranijo s sesanjem naše krvi, ampak v procesu sesanja lahko prenašajo številne bolezni. Medtem ko se nekateri ljubitelji vrtnarjenja odločajo za kemično odstranjevanje klopov, obstajajo naravni preparati, ki so neinvazivni, vendar enako učinkoviti pri odganjanju klopov.

Večina ljudi misli, da jih lahko klop ugrizne izključno ob sprehodih in pohodih po gozdu, a ni tako. Klopi so praktično vsepovsod, najraje bivajo v vlažnih, senčnih in listnatih predelih.

Ne škodujejo pa samo ljudem, ampak tudi domačim živalim, zato je pomembno, da svoje dvorišče in vrt kar se da dobro zavarujete pred tovrstnimi škodljivimi zajedavci. Njihovo bivanje na vašem vrtu lahko povzroči številne težave, ki niso povezane samo z njihovimi ugrizi.

Foto: Thinkstock

Kemično odganjanje klopov je učinkovita metoda, a ne najbolj zdrava, saj lahko z uporabo pesticidov in insekticidov tvegate vrsto težav.

Ena izmed najbolj vidnih je tveganje kontaminacije površinske in podzemne vode v vašem domu, kar škoduje kakovosti pitne vode, vodnih habitatov in rastlinja, ki ga zalivate s tovrstno vodo.

Ogrožajo zdravje otrok, ki so zaradi svoje majhnosti in nerazvite fiziologije še posebej ranljivi. Igranje na travnatem vrtu, poškropljenem s pesticidi, pa lahko resno ogroža tudi njihovo zdravje.

Prav tako ogrožajo zdravje domačih in prostoživečih živali na vašem vrtu, pa tudi življenje koristnih organizmov, kot so deževniki, ki uničujejo škodljivce. Kemični pesticidi zmanjšujejo tudi raven aktivnosti rastlinja, zato to ne more rasti.

Uporaba pesticidov in insekticidov ogroža splošno zdravje vašega vrta, pogosta uporaba pa lahko ustvari kemično odvisno območje. Ko ti škodljivci postanejo odporni proti kemikalijam, s katerimi jih želimo uničiti, je namreč treba večati koncentracijo in odmerke ter pogostost uporabe. To ustvarja cikel, ki se ne bi niti s prenehanjem uporabe kemičnih preparatov nikoli končal.

Kako odgnati klope z vašega vrta Foto: Thinkstock

Z redno košnjo trave boste uničili priljubljene točke zbirališč klopov. Znebite se visoke trave, še posebej veliko pozornosti namenite robu vrta.

Redno odstranjujte odmrlo listje in travo, ki ju lahko odvržete na kompostni kup. Lahko ju tudi posušite in uporabite v namene mulčenja, ki pomaga odstranjevati in omejevati rast plevela, obenem pa zadržuje vlažnost vaših vrtnih tal.

Čim krajša je vaša travnata zelenica, manjša je možnost pojavljanja klopov, saj se ti radi zadržujejo v višjih travah in grmovnicah. Obrežite grmovja in drevesna debla, da spustite sončno svetlobo do vrta, ki lahko izsuši čezmerno vlažnost v vašem vrtu. Manj vlažna območja so namreč za klope manj privlačna.

Foto: Thinkstock

Klopi težje prečkajo poti, ki so obložene s sekanci, peskom in gramozom. V svojem vrtu ustvarite peščeno pot - lahko uporabite tudi sesekljano lubje, ki bo preprečevala njihovo gibanje do trave ali vrta.

Gibanje po grobih površinah jih iritira, zato ne marajo hoditi po tovrstnih tleh.

Odstranite smeti

Če imate na svojem vrtu nameščene smetnjake, vam svetujemo, da te premaknite na drugo lokacijo, stran od vrta. Organski in biološki ostanki hrane so privlačni gostitelji za živali, med katere uvrščamo tudi klope. Redno čistite vrt in dvorišče, da omejite njihovo gibanje.

Ustvarite pregrade

Klopi radi bivajo v predelih, kjer se trava stika z lesom. Če na vrtu uporabljate lesne pregrade, te raje zamenjate s plastičnimi ali betonskimi, poskusite lahko tudi z drobljenim lubjem, žagovino, peskom ali drobljenim kamnom.

Foto: Thinkstock

Če v domačem gospodinjstvu uporabljate drva in imate drvarnico, vam svetujemo, da svoja drva zložite in jih močno stisnete med seboj.

Če imate les lepo zložen in na dokaj sončnem mestu, se bo hitreje posušil in omejil prisotnost klopov, ki obožujejo zasenčena in vlažna območja.

Naredite sami svoj organski pesticid

Česen je odličen naravni pesticid za komarje, zelo dobro pa deluje tudi proti klopom. Najboljši način odganjanja je, da česnov koncentrat razpršite po dvorišču in vrtu.

Vse, kar potrebujete, so štiri očiščene čebulice česna, žlica mineralnega olja, čajna žlička mila in voda. Česnove klinčke očistite in jih zdrobite ter vmešajte v mineralom olje. Zmes pustite en dan, naslednji dan vmešajte še milo.

Koncentrat naredite tako, da vzamete dve žlici narejene zmesi in jo zmešate z dvema skodelicama vode, kar znaša približno štiri decilitre. Pred samo uporabo narejeno razpršilo dodobra premešajte, da se snovi med seboj povežejo.

Pred prvo uporabo svetujemo testiranje koncentrata. Nanesite ga na majhnem delu rastlinja, počakajte dan ali dva, da se prepričate, da rastline niso poškodovane. Če se pojavi porumenelost na listju rastlin, koncentrat razredčite z dodajanjem vode.