Napotki za gosto travo

Po temnih zimskih mesecih, ko je malo sonca, potrebuje trata zrak in energijo, da obnovi svojo bujno zeleno barvo. Dež in zmrzal sta poskrbela za zbito, neporozno zemljo, pa tudi plevel in mah sta se razširila po vrtu. Takoj ko se zemlja spomladi segreje in osuši, lahko začnete nego trate. Redna košnja je pomembna, ker zgosti travo in travno rušo spremeni v gosto ter trpežno naravno preprogo. Občutljive sorte ne morejo uspevati brez zadostne oskrbe z zrakom in vodo, zato je treba pred košnjo trato tudi prezračiti. S prezračevanjem trate omogočite zraku dostop do korenin, odstranite pa tudi plasti pokošenih delčkov ter odmrle rastlinske ostanke. Če nimate kosilnice s funkcijo mulčenja, ponudite travi še odmerek gnojila s počasnim sproščanjem.

Pri tem vam lahko pomagajo robotske kosilnice GARDENA, saj fino odrezani koščki trave padejo na tla in služijo kot zastirka, ki dodatno pognoji trato. Konstantna količina naravnega gnojila poskrbi za gosto in lepo travno preprogo. Uporaba robotske kosilnice GARDENA zagotavlja ustrezno nego trate, vam pa omogoči več prostega časa. Enakomerno kosi v dežju ali soncu, posebej razvit vzorec gibanja pa poskrbi, da ne pušča vidnih sledi.

Strokovnjaki za majhne, srednje in velike trate ter zapletene vrtove

Robotska kosilnica GARDENA je skoraj neslišna, zvok kosilnice pa sosedov sploh ne bo motil. Posedite na terasi, opazujte robotsko kosilnico pri delu in v miru uživajte na svojem vrtu. Ko se baterija izprazni, se robotska kosilnica samodejno vrne na polnilno postajo, kjer se napolni in nato nadaljuje delo tam, kjer je končala.

SILENO Minimo je robotska kosilnica GARDENA, primerna za mestne vrtove z zelenico do 250 oz. 500 kvadratnih metrov. Za malce večje travne površine je na voljo SILENO City, ki pokosi vrtove do 400 oz. 600 kvadratnih metrov. Veliki vrtovi do 750, 1.000 ter 1.250 kvadratnih metrov bodo skrbno pokošeni s kosilnico SILENO Life. SILENO Life pokosi tudi zapletene trate in ozke prehode ter naklone do 35 stopinj. Robotske kosilnice SILENO minimo, SILENO City in SILENO Life upravljate kar s pametnim telefonom ter aplikacijo in povezavo Bluetooth na razdalji do deset metrov. Vsi modeli robotskih kosilnic GARDENA pokosijo trato tiho, natančno, popolnoma samodejno in neodvisno od vremena.

Sileno Minimo je najmanjša robotska kosilnica, ki jo namestite z aplikacijo GARDENA Bluetooth® na razdalji do deset metrov.

Tehnologija umetne inteligence

GARDENA smart SILENO City in smart SILENO Life s tehnologijo LONA omogočata individualno prilagoditev robotske kosilnice. Aplikacija GARDENA smart prikaže lokacijo robotske kosilnice v realnem času, zato kosilnica natančno ve, kje se nahaja. Tehnologija LONA omogoča pregled nad celotnim vrtom, saj robotska kosilnica ustvari zemljevid vrta in ga uporabi pri košnji. Zemljevid je prikazan v aplikaciji GARDENA smart, ki uporabniku omogoča številne dodatne prilagoditve. Na virtualnem zemljevidu vrta lahko določite tudi različna območja vrta in individualno prilagodite intenzivnost ter pogostost košnje.

Kosilnica GARDENA smart SILENO Life kosi vrtove do velikosti 750, 1.000 in 1.500 kvadratnih metrov samodejno in zanesljivo.

Včasih so na vrtu površine, ki jih ne bi smeli redno kositi, kot na primer travnik z divjimi cvetlicami za žuželke. GARDENA ZoneProtect omogoča preprosto spreminjanje območja košnje. Le namestite ga na želeno mesto na vrtu in preprečil bo košnjo robotske kosilnice.

ZoneProtect ustvari začasno območje, kot je divji vrt, ki ga robotska kosilnica SILENO ne kosi.

Pri nakupu robotske kosilnice GARDENA vam delno povrnemo kupnino! Promocija velja za nakup izdelkov SILENO city, life, smart Sileno city Set ter smart Sileno life * od 11. 4. 2023 do 30. 6. 2023. Potrošniku, ki kupi izdelek v času akcije in ga registrira na spletu, bomo delno povrnili kupnino. Informacije o pogojih sodelovanja so na voljo na prodajnih mestih in na spletni strani www.gardena.si/inteligentna. * Izdelki Gardena, navedeni na akcijskem letaku in na spletni strani Gardena. * Izdelki Gardena, navedeni na akcijskem letaku in na spletni strani Gardena.

