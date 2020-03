Mikrozelenjava: vitaminska bomba, ki jo lahko vzgojite sami

Tako kalčki kot mikrozelenjava sta zgodnji obliki razvoja rastline. Mikrozelenjava so rastline, ki so večje kot kalčki in manjše kot sadike, ljudje pa jih zadnja leta s pridom izkoriščajo oziroma so jih vzljubili predvsem v mesecih, ko so pogoji za vzgojo zelenjave na vrtu oteženi oziroma onemogočeni.

Mikrozelenjava je zelo dobrodošla v zimskem času, ker si lahko na ta način v posodici oziroma na krožniku vzgojimo listke, ki kar pokajo od vitaminov.

Mikrozelenjava iz semen rdečega zelja Foto: Getty Images

Komaj čakate na prve poganjke? Pridelajte si jih že zdaj!

Ker je za zunanjo setev še zgodaj, mi pa komaj čakamo na prve poganjke, imamo predlog: če bo vašim shranjenim semenom kmalu potekel rok uporabnosti, če ste si letos že kupili novo zalogo redkvic, graha in rdeče pese ali pa vam je soseda lani shranila seme kapucink za letos, lahko vsa ta semena uporabite že zdaj. V posodah na okenski polici bodo hitro kalila, vi pa si boste pridelali vitaminsko bombo za naslednji konec tedna.

Kako se lotiti vzgoje mikrozelenjave

Vzgoja mikrozelenjave zahteva le malo časa in nekaj dobre volje, plastične ali steklene posode, substrat - podlago, seme in vodo. Dno posode prekrijemo s substratom in ga izdatno navlažimo, seme pa posejemo na gosto.

Foto: Getty Images

Za prvih nekaj dni (1-3 dni), dokler seme ne vzkali, je posodo priporočljivo pokriti s prosojno živilsko folijo, ki ji naredimo nekaj luknjic. Ta prepreči izhlapevanje vlage in posledično spodbudi hitrejšo kalitev. Mikrozelenjava je pripravljena v od desetih do 14 dneh, izjemoma pri nekaterih sortah v od treh do štirih tednih. Informacijo o času kalitve semena dobite na semenski vrečki.

Zakaj imamo radi mikrozelenjavo?

Mikrozelenjava ima enak okus kot odrasla različica zelenjave, le da je še bolj intenziven in poln. Hkrati vsebuje visoko koncentracijo vitaminov, mineralov, beljakovin, aminokislin, encimov, koencimov in vlaknin.

Poganjki sončnice Foto: Getty Images

Ker so okusi zelo raznoliki in intenzivni od grenkega, pikantnega do sladkega, različne pa so tudi oblike in barve mikrozelenjave, jo lahko uporabimo za okrasitev jedi, poleg tega pa jo je mogoče uporabiti tudi v solati, sendvičih, zelenjavnih in sadnih smutijih ter juhah.

Podobnosti in razlike med kalčki in mikrozelenjavo

Podobnosti:

Kalčki in mikrozelenjava se gojijo z istimi semeni.

Obe obliki za vznik potrebujeta vodo.

Pri obeh oblikah je seme pred uporabo priporočljivo nekaj časa namakati v vodi.

Obe obliki se lahko uporabljata za dekoracijo jedi.

Obe obliki radi uporabljajo ljudje, ki se lotevajo raznovrstnih diet, pri katerih izločajo ogljikove hidrate in uvajajo večjo količino in pestrost vlaknin, ter vsi, ki se zavedajo pomembnosti sezonskih sestavin v obrokih.

Kalčke v nasprotju z mikrozelenjavo uživamo cele, s korenino vred. Foto: Getty Images

Razlike:

KALČKI MIKROZELENJAVA Uporabni v 3-5 dneh Uporabna v 7-14 dneh Velikost 4-6 cm Velikost 6-10 cm Gojijo se hidroponično (brez zemlje). Goji se hidroponično ali v zemlji. Kalček oblikuje le klična lista. Mikrozelenjava tvori prave liste. Kalček uporabimo in jemo v celoti: seme, korenina, steblo in klična lista. Mikrozelenjavo odrežemo nad nivojem tal: jemo le steblo in liste. Kalčki so manj hranljivi kot mikrozelenjava. Mikrozelenjava je bolj hranljiva kot kalčki. Kalčki za rast ne potrebujejo svetlobe. Mikrozelenjava za rast potrebuje svetlobo. Kalčki ne potrebujejo prezračevanja. Mikrozelenjava potrebuje dobro prezračevanje. Sort za vzgojo kalčkov je le okoli deset. Sort za vzgojo mikrozelenjave je več kot sto. Kalčki imajo manjši delež vlaknin. Mikrozelenjava ima večji delež vlaknin.

Sorte za vzgojo kalčkov:

Fižol mungo, kreša, rukola, redkvice, brokoli, lucerna ali alfalfa in še nekaj drugih.

Sorte za vzgojo mikrozelenjave:

Enake sorte kot pri kalčkih, ob njih pa še: rdeča pesa, blitva, špinača, zelje, ohrovt, kolerabica, gorčica, sončnica, kapucinka, pak choi, koromač, vse vrste zelišč (bazilika, peteršilj, zelena, koper, melisa, meta, timijan, majaron, drobnjak, koriander, luštrek in druga zelišča) ...

Foto: osebni arhiv Urška Bregar, magistrica poslovnih ved in diplomirana inženirka gozdarstva. Vrtnarske nasvete na Siol.net pripravlja, magistrica poslovnih ved in diplomirana inženirka gozdarstva.

