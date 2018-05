Lotite se vrtnarjenja v cvetličnih koritih

Vrtnarjenje v cvetličnih koritih je odličen način za vzgajanje domačih vrtnin, še posebej, če vam doma primanjkuje prostora za bolj tradicionalen vrt. Sajenje v cvetličnih koritih in loncih postaja vse bolj priljubljeno, sploh v urbanih območjih, saj vam oskrba tovrstnega "vrta" ne bo vzela veliko časa, hkrati pa vam omogoča, da vzgojite lastno sadje, zelenjavo in zelišča, ne da bi za to potrebovali veliko prostora.

Sajenje v koritih in loncih je dober način vrtnarjenja za vsakogar, ki želi imeti vrt, a zanj nima prostora. Čeprav ste s prostorom omejeni, še ne pomeni, da ne morete vzgojiti domačih vrtnin kar sami. Pri oblikovanju tovrstnega vrta boste morali misliti le na ustrezno velikost korit in loncev, ki si jih boste izbrali, in seveda na vrsto rastlin oziroma vrtnin, ki jih želite vzgojiti v vašem prostoru, upoštevajoč vreme in lokacijo.

Foto: Thinkstock

Vrtnarjenje v koritih je odlična možnost za tiste, ki ste v svojem vsakdanjem življenju zelo zaposleni. Tovrstna oblika oskrbe je boljša, saj ga je lažje nadzirati, lažje je pa tudi obvladovati morebitne škodljivce.

Pri vrtnarjenju v koritih tudi ni bojazni za rast plevela. Prav tako pridobite več nadzora nad vremenskimi vplivi, saj sajenje v koritih omogoča premikanje vrtnin na različne lokacije skozi dneve in sezone.

Korita pa prav tako ohranjajo več toplote, tako da lahko semena celo kalijo hitreje kot v tleh. Ne nazadnje korita lahko zadržijo več vode kot zemlja v tleh, zato ni potrebno redno in pogosto zalivanje.

Kaj je najlažje saditi

Vzgajate lahko skoraj vse, kar si zaželite, treba je le paziti, da velikost korita ustreza rasti in širjenju rastlinskih korenin. Treba jim je ponuditi prostor za optimalno rast.

Vrtnine, ki zahtevajo večje posode, so jagode, paradižnik, krompir, korenje, česen in fižol. V tovrstne posode pa lahko posadite tudi čebulo, grah, solato, brokoli, kumare, korenje in peso.

Zelišča, mlado čebulo in papriko lahko posadite tudi v manjših posodah. Za to so primerni predvsem cvetlični lonci. V teh lahko zelo dobro uspevajo bazilika, origano, timjan, rožmarin, drobnjak, žajbelj in peteršilj.

Izbira pravih korit je ključna za vaš urbani vrt

Čeprav lahko za vaš urbani vrt uporabite skoraj katerokoli posodo, je izbira tiste prave ključ do uspešnih vrtnin. Želite izbrati posodo, ki bo dovolj velika, da se lahko prilagodi vsem vrtninam, ki jih želite v njej vzgojiti.

Pri izbiri pravega korita predlagamo, da si naredite seznam vrtnin, ki jih želite posaditi. Pozanimajte se pa tudi o tem, koliko tovrstna rastlina potrebuje prostora za normalno rast. Glede na dimenzijo korita potem izberite nekaj vrtnin, ki lahko skupaj rastejo. Pri tem se lahko ravnate tudi po dobrih sosedih.

Plastična korita so najcenejša Foto: Thinkstock

Plastična korita so med najcenejšimi, a so zelo dobra izbira, saj ohranjajo več vode, zato pogosto zalivanje ni potrebno. Zelo dobro pa absorbirajo tudi toploto, jo zadržujejo, kar je dobro - sploh v začetni fazi kaljenja.

Glineni in keramični lonci in korita so dobra izbira za tiste vrtnine, ki dobro uspevajo v hladnejših razmerah.

Namreč zaradi poroznosti voda hitreje iz njih hitreje izhlapi, ohranjajo pa tudi nižjo temperaturo, saj omogočajo večji pretok zraka. Prav tako so na videz precej privlačnejši od plastičnih.

Foto: Thinkstock

Zagotoviti je treba primerno drenažo. Pred sajenjem se prepričajte, da ima vaše korito v spodnjem delu drenažne luknje, iz katerih bo lahko odtekala odvečna voda.

Pred dodajanjem zemlje lahko na dnu korita dodate večje kamenje, ki ne bo zamašilo drenažnih lukenj.

Izbira prave zemlje glede na vrsto vrtnin je prav tako izjemno pomembna. Najboljša mešanica vsebuje domačo zemljo, vmešano v kupljeno zemljo in kompost.

Več hranilnih snovi boste zagotovili tudi z mešavanjem jajčnih lupin v korito, saj so te zelo bogate s hranili, ki jih rastline potrebujejo za rast.

Redno obrezujte vrtnine in jih nabirajte, saj boste tako omogočili več prostora za rast tistim vrtninam, ki še niso povsem zrele. Prav tako redno pregledujte vrtnine za morebitnimi škodljivci in boleznimi. Če opazite kakršnekoli spremembe na določeni vrtnini, jo takoj odstranite iz korita, saj ne želite tvegati prenosa bolezni na preostale zdrave vrtnine.