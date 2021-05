Kopališče, kjer se bo to poletje trlo ljudi

Kljub aktualnemu muhastemu vremenu mnogim že uhajajo misli na vroče poletne dni ter osvežitev ob vodi, pa naj gre za morje, jezera, reke ali bazene. Zadnji ob vedno večji, raznoliki, pestri ponudbi dandanes ne predstavljajo tako finančno nedosegljivo "dobrino" kot nekoč – odvisno od želja, kakopak, vsekakor pa lahko ob zmernem vložku že dobimo veliko. Domači bazeni ponujajo številne radosti, prednosti, ki so lahko ob smotrni izbiri hitro opazne, ob dobrem vremenu pa tudi razmeroma dolgo uporabne. Obenem se je potrebno zavedati, da bodo bazeni različnih vrst zahtevali tudi vsaj malo predanosti ter dodatnega časa, ki ga namenite negi in vzdrževanju domačih vodnih oaz.

V OBI-ju, kjer imajo v ponudbi različne vrste in blagovne znamke bazenov, povedo, da je utrip trenutnega časa povečal zanimanje za bazene oziroma marsikoga prepričal, da si bazen omisli in pripravi kar doma. Poleg očitnih razlogov udobja, svežine, prepotrebne ohladitve v toplejšem delu leta, zaradi katerih se sicer radi odločamo za investicijo v take ali drugačne bazene, gre veliko zanimanje pripisati epidemiji koronavirusa – domače kopališče namreč s tega vidika omogoča največ brezskrbnosti. Bazen seveda ni popolnoma relevantna zamenjava za popolne počitnice nekje ob prekrasnem morju ali v raznolikih termah, lahko pa služi kot smotrn dodatek, ki pride še kako prav v vročih poletnih dneh. S svojim lastnim bazenom si lahko doma ustvarite svoje počitnice in tako aktivno preživite vroče poletne dni, se zabavate v prijetni družbi, poležavate na toplem soncu ali pa se ohladite v prijetno hladni vodi.

Pred samo investicijo mnogi tehtajo predvsem med prednostmi bazenov v primerjavi z pozornostjo in vzdrževanjem, ki jih bazeni navsezadnje zahtevajo. Bodo užitki prevladali potencialne stroške? Vsekakor velja naslednje: bazen na domačem dvorišču je lahko prijeten kotiček za druženje z družino in prijatelji, ob nestrokovni izbiri in izvedbi pa lahko bolj ali manj postane odvečna skrb.

Če tudi vi razmišljate o domačem bazenu, obiščite OBI, kjer je na voljo pestra ponudba kvalitetnih bazenov, pa tudi različnih tehnologij filtriranja, ogrevanja vode, izdelkov za vzdrževanje, nego bazena in pokrivala za bazene. V ponudbi bazenov najdete bazene za začetnike kot tudi za tiste z "zahtevnejšimi" željami.

Kako pripraviti domače kopališče?

Čeprav so danes bazeni cenovno dostopnejši kot leta prej, se za nakup ne odločamo čez noč. Izbira pravega bazena, ki najbolj ustreza vašim potrebam, je lahko precej zahtevna naloga. Na vsa vaša vprašanja so vam na voljo strokovnjaki v trgovinah OBI, kjer boste na kraju samem rešili ključne dileme vaše nakupovalne odločitve, želja.

Vseeno je pred posvetom pri preverjenem ponudniku bazenov in dodatkov za bazen prav, da se opremite z osnovnim znanjem. Kako torej pripraviti svoje domače kopališče in na kaj velja pomisliti pred odhodom v trgovino?

Kvalitetno pripravljen teren

Možnosti postavitev bazenov doma in njihovih vrst je veliko, se pa številni najprej (pred večjo investicijo) odločijo za montažne, samostoječe bazen. Kar je tudi razumljivo – obdobje testne uporabe bo razkrilo, ali je smiselno investirati v kaj večjega (denimo v vgradni bazen, za največje plavalne ambicije). Samostoječe bazene je tudi lažje postaviti, razstaviti, pospraviti, v njem se lahko ohladite, odvisno od njihove velikosti pa lahko v njih opravite tudi plavalne zamahe.

Izbira in priprava primernega prostora je vsekakor ključnega pomena. Tukaj velja upoštevati tako lastne želje (za nasvet seveda povprašajte tudi strokovnjake), velikost, obliko, parcelo, lokacijo ter mikroklimo značilno za to okolje. Bazenu izberite sončno mesto na vrtu, v bližini katerega ne bo dreves, da listje z njih ne bo padalo v vodo.

Preden pričnete pripravljati svoj bazen, je pomembno, da pripravite tla, kamor ga boste umestili. Kvalitetno pripravljen teren, na katerem bo bazen stal je izrednega pomena, saj mora biti bazen postavljen na popolnoma ravni podlagi. Na travnati podlagi boste tako s tem preprečili z robovi bazena neporavnan nivo vode ter neravno in deformirano dno bazena. Pomembno je torej, da je površina, ki jo izberete popolnoma vodoravna. Skrbno očistite podlago, predvsem bodite pozorni, da na njej ni ostrih predmetov (kamenja, vej, itd.). Morebitne vdolbine, izbokline in druge nepravilnosti terena poravnajte. V zaključni fazi priprave terena, kot zadnjo plast uporabite zaščitno podlogo za bazen.

Čiščenje in vzdrževanje

Imeti bazen samo po sebi ni dovolj – da boste od bazeni imeli le največ je pomembno, da posebno pozornost namenite tudi kakovosti vode. Predstavljajte si – pred domačim dvoriščem ste si postavili prekrasen bazen, čudovito "obalo", ki jo sčasoma zaradi kalne, nečiste in nezdrave vode ni več moč uporabljati. Ni nujno, da priprava vode postane znanost, a seznanitev z raznoraznimi tehnikami za nego vode in investicija v preverjene dodatke za bazen je vsekakor koristna in bo povečala samo zadovoljstvo. Če boste dovolj dosledni pri upoštevanju osnovnih pravil, bo užitek ob namakanju v bazenu v vročih poletnih mesecih še večji in bolj brezskrben.

Temperatura vode v bazenu naj bi se gibala med 27 in 29 stopinjami Celzija, odvisno od osnovnega namena bazena in najpogostejših aktivnosti uporabnika. Vodo lahko natočite iz lastnega vodovoda ali jo naročite pri lokalnih gasilcih. Pomembno je samo, da je voda čista, brezbarvna in higiensko neoporečna. Vodovodna voda je v osnovi čista, pitna ter in ima nekaj dodatnega klora. A je tega premalo, da bi lahko preprečil razmnoževanje bakterij in glivic, ki v bazen vstopijo iz okolja ali se prenesejo s kopalcev.

Bazen nudi optimalno plavalno izkušnjo takrat, kadar je voda kakovostno filtrirana, kadar so kemični parametri vode pravi in kadar je bazensko dno čisto, temperatura vode pa udobna. Pri skrbi za neoporečnost vode je potrebno pomislite na vsaj na tri stvari: filtriranje, kemijsko obdelavo in dezinfekcijo bazenske vode.

Mehanska filtracija pomeni mehansko odstranjevanje trdnih delcev iz vode in vaš bazen ščiti pred vsakodnevno umazanijo. Denimo pred listjem, travo, prahom in podobno umazanijo, ki morebiti vnaša v vaš bazen. Na področju filtracije poznamo v osnovi poznamo dve rešitiv: naravno obliko peščene filtracije in preprostejše filtre s kartušami.

Vaš bazen bazen poleg filtracije potrebuje tudi kemično obdelavo vode. Ta vključuje stalno merjenje vrednosti pH vode in vsebnosti prostega klora, ki ju regulirate ročno ali avtomatsko. Nujni kemikaliji za vzdrževanje higiene v osebnih bazenih sta dezinfekcijsko sredstvo in regulator pH, ki se ju običajno uporablja hkrati s sredstvom za bistrenje vode in algicidom za preprečevanje rasti alg. Multifunkcijske tablete so namenjene dolgotrajni dezinfekciji bazenske vode in imajo poleg klora imajo dodan še flokulant (za kosmičenje drobnih delcev) in algicid (pomoč pri preprečevanju alg). V splošnem sicer velja, da mora imeti bazenska voda pH med 7,1 in 7,4.

Ob investiciji v bazen ter nadaljnji skrbi, vzdrževanju, velja že v samem začetku razmisliti tudi o primerni ureditvi okolice, pripravi prostora denimo za ležalnike in vrtno mizico. Z nekaj razmisleka in trudom si lahko ustvarite všečen prostor za preživljanje vročih poletnih dni z družino ali romantičnih večerov v dvoje.

Izpostavljeno: Kaj izbrati? "Zgolj" za ohladitev si lahko v neposredno bližino svojega doma postavite preprost napihljiv bazen. Veljajo za najpreprostejšo izbiro, ki jih prav tako lahko najdete v številnih različicah. Takšna vrsta bazenov je zlasti dobrodošla za najmlajše uporabnike. Uporabnost majhnih bazenov je v primerjavi z večjimi vgradnimi ali zidanimi resda omejena, kljub temu pa so tudi majhni povsem primerna rešitev za hlajenje v poletnih dneh ter manj zahtevne oblike rekreacije ali vodno telovadbo. Za večje, plavalne amibicije, se lahko odločite za postavitev čisto pravega bazena. Med njihovo ponudbo posebej izpostavljamo dva izdelka priznane znamke Bestway, ki še kako služita svojemu namenu.

Za družine z majhnimi otroci: napihljivi bazeni

Bazen Fast Set™ je opremljen s PVC-folijo odporno na trganje in vremenske vplive ter s praktičnim ventilom za izpust vode. Gre za cenovno ugoden, preprost, okrogel montažni bazen z napihljivim robom, ki je še posebej primeren za družine z majhnimi otroki, saj je nizek in zato omogoča sproščeno igranje otrok in preglednost za starše. Obenem so tudi hitro postavljeni in preprosti za uporabo. Ker jih lahko uporabite na več načinov, so Fast Set™ bazeni priljubljeni med zelo različnimi vrstami uporabnikov. Najdemo jih tako na vrtovih in dvoriščih, kakor tudi na raznih prireditvah (na plaži, na zabavah, ipd.), kjer so dobrodošla popestritev in osvežitev za staro in mlado, ter praktična rešitev, saj jih lahko brez težav, orodja in tehničnega znanja hitro postavite in pospravite.

Priljubljenost ovalnih bazenov

Večji, a takisto priljubljeni bazen Power Steel™ Oval z ugodno ceno, je opremljen z ogrodjem iz jeklenih cevi za optimalno stabilnost, z vremensko in na trganje odporno PVC-folijo, lestvijo ter filtrirno napravo.

Zunanjost omenjenih bazenov odlikuje prijetna, temnejša siva barva, na notranji strani pa so poslikani z zanimivim mozaičnim vzorcem, za katerega pri proizvajalcu bazena trdijo, da raziskave zadovoljstva kupcev kažejo, da je strankam zelo všeč. Bazen tako ali drugače odlikuje kvaliteta na več ravneh, njegova velikost pa mu omogoča široko rabo.

Ovalni bazeni se priporočajo vsem, ki si želijo atraktiven prostostoječ bazen posebne oblike po ugodni ceni. Ovalni bazeni so sicer v zadnjih časih zelo priljubljeni, ker predstavljajo odličen kompromis med okroglimi in pravokotnimi oblikami nadzemnih bazenov s kovinskim okvirjem. Za ovalno obliko se pogosto odločajo tisti, ki imajo na razpolago podolgovat prostor za postavljanje bazena ali jim je pač posebna zaokrožena oblika všeč. Kakor pri pravokotnih montažnih bazenih je ovalna oblika primerna za plavanje, ampak ohranja mehkobo z zaobljenimi robovi.