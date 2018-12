Ko iz morskih ježkov in tilancije dobimo meduzo

Meduza je sestavljena iz dveh delov; iz plašča oziroma oklepa morskega ježka ali školjke, in epifitske trajnice tilancije, ki za svojo rast ne potrebuje zemlje.

Zakaj prav oklep morskega ježka

Stebla tilancije, ko jih obrnemo na glavo, spominjajo na premikajoče se mišične lovke oziroma ožigalke, ki jih imajo morske živali iz vrst ožigalkarjev in klobučnjakov. Da pa bi tovrstno rastlinje prav zares spominjalo na meduzo, je bilo treba najti nekakšen oklep, ki je simetričen in podoben klobuku oziroma dežniku te živali, obenem pa tudi dovolj trd, čvrst in stabilen, da bi lahko gostil to zračno rastlino.

Najprej se je meduza izdelovala iz oklepa morskih ježkov, ki so jih nekateri ob izdelovanju velikokrat tudi sami pobarvali s pomočjo akrilnih barv v poljubne odtenke. S popularnostjo trenda pa so se razvile tudi nekatere druge alternative, denimo, da se namesto oklepov morskih ježkov raje uporabi polovica plastičnih okrasnih kroglic, da bi se končni izdelek s svojo prozornostjo čim bolj približal videzu prave morske meduze.

Nekateri gredo celo tako daleč, da v svoje viseče izdelke vključijo še lučke. Marsikdo pa se odloči svoje meduze prikazati v vodni obliki, tako da iz večjih vaz izdelajo začasen akvarij, v katerega potopijo meduzni izdelek.

Narejena iz zračnega rastlinja, ki ne potrebuje zemlje

Kot omenjeno, je meduza izdelana iz stebel tilancije, ki za svojo rast ne potrebuje zemlje ali tal, zato je odlična izbira za ta viseči trend. Izvorno prihajajo z azijske in ameriške celine, obstaja pa jih nekaj več kot 600 različnih vrst.

Za normalno rast potrebujejo vodo, zato je za njihovo oskrbo potrebno le redno pršenje, najbolje kar z vodo deževnico ali celo umazano vodo. Seveda pa sta količina vode in pogostost zalivanja odvisna od vrste tilancije, iz katere je izdelana meduza.

Tilancije delimo na dve vrsti; tiste, ki za normalno rast ne potrebujejo prevelike količine vode, in tiste, ki najbolje uspevajo v vlažnih pogojih. Razliko med vrstama je najlažje prepoznati po listih.

Tiste z mehkejšimi listi za zdravo rast ne potrebujejo velikih količin vode, medtem ko tilancije z mesnatimi listi pri svoji oskrbi zahtevajo nekoliko več dela s rednim pršenjem. Da bi meduzi zagotovili uspešno rast, jo je najbolje postaviti na mesto, ki posnema naravne pogoje rasti.

Z meduzami lahko okrasite tako notranje kot zunanje prostore. Postavite jih na mesta, kjer je količina svetlobe čez dan visoka, blizu okenskih odprtin, vrat, lahko jih obesite tudi na ograje vrtov, balkonov, teras in stopnišč. Zaradi večje vlažnosti pa ravno tako dobro uspevajo tudi v kopalnicah in kuhinjskih prostorih, še posebej tiste, izdelane iz tilancije mesnatih listov.

Oskrba meduze vključuje pršenje njenih zelenih stebel in listov, vendar ne do te mere, da so ti popolnoma mokri. Če se to zgodi, meduzo raje otresite, da se znebite odvečne vode, ki ji lahko škodi. Za tiste, postavljene v kuhinji in kopalnici, pa bo poskrbela vlaga. Te lahko preventivno pršite do dvakrat tedensko, če je zrak res suh.

Izdelava povsem enostavna in hitra

Za izdelavo rastlinske meduze boste potrebovali natanko tri stvari: oklep morskega ježka ali njegovo plastično alternativo, steblo tilancije, ki ima več listov (lovk), in laks oziroma katerokoli drugo vrvico.

Skozi spodnji del tilancije med listjem in steblom povežite laks, ki ga boste nato potegnili skozi ježkovo lupino. S tem boste oklep in steblo povezali skupaj, obenem pa vam bo ostalo še dovolj vrvice, da jo lahko zavežete in obesite na želeno mesto.

Če se vam ne ljubi ukvarjati z laksom, lahko namesto meduze uporabite školje in tilancijo za povsem navadno prikazovanje sobne rastlinice. Oklep postavite na trdo površino in nanjo postavite tilancijo.