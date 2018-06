Katere rastilne uspevajo na vročih okenskih policah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bližajo se vedno bolj vroči dnevi, zato je prava oskrba vaših okenskih in balkonskih rož, ki so zelo izpostavljene soncu in vročim temperaturam, ključna. V oddaji Dan. smo se pogovarjali z Bojco Januš iz Gajinega vrta. Poglejte si, katere rastline so primerna izbira za balkonske in okenske okrasne rože.

Januševa svetuje zasaditev čilija in visečih kapucink, saj njihovo široko listje zasenči tla, zaradi česar ni potrebno pretirano zalivanje. Pravi tudi, da je kombinacija rdečih kaupcink in čilija lep način dekoriranja okenskih polic in balkonov.

Foto: Thinkstock

Kapucinke poznamo tudi pod imenom kapucinska kreša ali indijska kreša. Imajo poseben vonj, njihov okus pa spominja na krešo ali redkvico. Užitni so njihovi listi, cvetovi in semena. Kaupucinke je najbolje vzgojiti kar v domačem okolju.

Kupite semena in jih zasadite v okrasna korita ali lončke. Če želite kapucinke uvrstiti v svoj jedilnik, je njihove užitne cvetove in liste najbolje nabirati tik pred uporabo, saj zelo hitro ovenijo.

Njihov čas cvetenja traja od junija pa vse tja do zgodnje septembrske jeseni. Pisani cvetovi lahko poživijo vrtove, gredice, ograje, balkone in okenske police. Po končani sezoni lahko njihova semena shranite za naslednje leto.

Kam jih posaditi

Za rast kapucinke potrebujejo sončno ali delno sončno lego, zato so odlična izbira za okrasno rastlinje vaših balkonov. Lahko jih posadite v staro (lanskoletno) zemljo, dodati pa morate kompost in po potrebi tudi gnojilo. Za njihovo optimalno rast predlagamo sajenje treh semen v presledku od 15 do 20 centimetrov.

Foto: Thinkstock

Kapucinke odvračajo škodljivce, zato predstavljajo dobre sosede za paradižnik, krompir, fižol in vrtnice. Njihove pisane barve odvračajo gosenice, polže, mravlje in miši, zaradi česar so še posebej primerne za sajenje ob robovih vaših vrtnih gredic.

Kapuncinke in čili gredo skupaj

V prispevku si poglejte, kako Januševa zasadi kapucinke in čilije skupaj, saj odlično uspevajo v kombinaciji, paziti je treba le na to, da čili za normalno rast potrebuje več hranilnih snovi kot kapucinke, zato je treba hranilne snovi, kot je magnezij, nadomestiti z magnezijevim sulfatom.