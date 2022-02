Februarska vrtna opravila

Oglasno sporočilo

V prvih mesecih leta nas znata kljub sončnim dnem še vedno presenetiti sneg in mraz. Nenadna zmrzal zna povzročiti marsikatero preglavico, predvsem pa škodo na mladih in nežnejših rastlinah. Za vse ljubitelje vrtnih aktivnosti je napočil čas, da se pripravijo na prihajajočo vrtnarsko sezono. Pripravili smo nekaj nasvetov, s katerimi bo uvod v sezono enostavnejši.

Preprečite poškodbe vej

Čarobna zimska idila prinese ob lepih prizorih tudi obilico težav. Če zapade sneg, ga redno otresajte z zimzelenih grmovnic, živih mej in iglavcev. Tako preprečite, da bi se veje poškodovale ali polomile pod težo.

Za doseganje in otresanje višjih vej vam priskoči na pomoč orodje GARDENA combisystem. Ponuja kombinacijo različnih nastavkov in držal različnih dolžin, oblik in materialov, primernih za vsako nalogo. Iztezno držalo in metla vam bosta pomagala pri nežnem otresanju snega, spomladi pa poskrbi za udobno čiščenje okrog hiše.

Orodja combisystem ponujajo kombiniranje nastavkov in ročajev za vsa vrtna opravila.

Utrdite mlado sadno drevje

Konec februarja, ko ni več zmrzali, lahko sadimo sadno drevje. Pripravite in namestite opore ter utrdite mlade rastline, da se ne poškodujejo ali polomijo. Opore poskrbijo za stabilnost, ko pričnejo rastline v pomladnih mesecih naglo rasti. Vse privzdignjene rastline, ki jih je zrahljal veter, pritrdite v zemljo.

Proti koncu meseca, ko nastopijo toplejši dnevi, pričnemo z obrezovanjem starega sadnega drevja. Odstranimo vse odmrle in poškodovane dele in poskrbimo za redčenje v notranjosti krošenj. Bolj zračne in osvetljene krošnje omogočajo boljši pridelek in nudijo manj možnosti za nastanek okužb.

Teleskopske škarje GARDENA StarCut pomagajo pri obrezovanju grmovja in vej visoko v krošnjah. Nastavljiv kot rezanja do 200 ° lahko prilagajate kar s tal. Inovativen kavelj pomaga z lahkoto odstraniti odrezane veje z gostih krošenj. Kakovostno rezilo poskrbi za brezhiben in čist rez.

StarCut poskrbijo za lažje in natančno rezanje vej tako v smeri rasti kot tudi rezanje do 200 °, kot pa lahko prilagajate s tal.

Izboljšajte strukturo tal

Izboljšajte strukturo tal in po gredicah razporedite kompostno zastirko, ko se otopli in zemlja ni več zamrznjena. Gredice predhodno zrahljajte in odstranite plevel ali ostanke odmrlih rastlin.

Ko ste otresli sneg, nastavek z metlo preprosto odstranite in pričvrstite GARDENA combisystem Rahljalnik-grablje, ki pomaga zrahljati zbito zemljo. Večnamensko orodje pomaga pri zračenju, grablje pa pri odstranjevanju plevela z gredic.

Orodja combisystem so izdelana iz visokokakovostnega jekla, obloga Duroplast pa ščiti pred korozijo.

Tudi okrog vrtnic in grmovnic razporedite plast komposta. Kompost lahko naredite sami iz gospodinjskih odpadkov. Tekom leta dodajate v kompostnik po plasteh slamo ali veje, posušeno listje, posušeno travo, organske kuhinjske odpadke, zemljo, žagovino, pepel ipd.

Privabite zatiralce škodljivcev

V hladnih mesecih naredite krmilnice za ptice, ki se vam tekom leta zahvalijo z odstranjevanjem žužkov, ličink in nepridipravov na zelenjavnih gredicah. Pripravite maščobne kroglice in jih obesite tudi med vrtnice, da odstranijo prezimne škodljivce.

Z GARDENA ClickUp! lahko postavite ptičjo krmilnico poljubno v vrtu. Leseno držalo, izdelano iz 100% FSC® certificiranega macesnovega lesa in stabilne konice iz nerjavečega jekla, se brezhibno poda na vsak predel vrta in omogoča tudi preprosto prestavljanje na drugo mesto. Ko ni več potrebe po krmilnici, nastavek zamenjate s posodo za cvetje, hotelom za žuželke, solarno svetilko … sistem vam dopušča neskončno svobodo pri oblikovanju vrta.

ClickUp! Življenjski slog za vse letne čase, ponuja individualno urejanje vrta z različnimi pritrdilnimi elementi.

