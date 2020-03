Ekološka semena, ki jih je mogoče naročiti na dom

Ste že kdaj naročili semena prek spleta ? Glede na trenutne razmere je naročanje s kavča resnično idealno. Letošnji marec, ko zaradi razmer pri nas in po svetu ostajamo doma, je drugačen, kot ga pomnimo in poznamo, vseeno pa lahko opravimo določena opravila (ponavljamo: v samoizolaciji!) na svojih vrtovih, terasah in balkonih. Ključno je, da si najprej zagotovite kakovostna semena , ki so najboljše zagotovilo, da boste prišli do želenega cilja.

Vsakega navdušenega vrtičkarja marca že pošteno zasrbijo prsti. Pomlad je pred vrati, z njo pa prihaja tudi čas za urejanje vrta in sajenje različnih pridelkov.

Do narave prijazen način

Pripravili smo predlog desetih "dobrin", ki jih lahko letos vključite v svoj vrtni izbor. Nekatere so primerne za gojenje na vrtu, spet druge na balkonu ali terasi.

Redkvice so še posebej priljubljena, nezahtevna zelenjava s prijetno pikantnim okusom. Zaradi kratkega časa gojenja (od šest do osem tednov) so še posebej primerne za pred-, vmesno ali pokulturo oziroma tam, kjer je prostor na gredi. Redkvice uspevajo v skoraj vseh vrstah tal. Potrebujejo le dovolj toplo zemljo za vznik in stalno oskrbo z vodo, sicer bodo žilaste in/ali pekoče.

ČAS SETVE: marec-sredina septembra

ČAS PRIDELKA: konec aprila-sredina oktobra

Listi gorčice z drobno nazobčanimi zelenovijoličastimi listi imajo pekoč okus in se lahko dodajajo v solato, sendviče … Uporabljamo mlade liste, če rastlina uide v odraslo fazo, obiramo mlade liste. Gorčica zelo hitro raste in po nekaj tednih rastlina že odraste. Za vrt se priporoča setev manjše količine z več obdobji setve (od marca do oktobra).

ČAS SETVE: marec-oktober

ČAS PRIDELKA: april-november

Majhne "koktajl kumarice" imajo enako svež okus kot kumare, zato so okusen zelenjavni prigrizek. Lahko jih jemo sveže ali vložene v kisu. Mehiško kumarico je mogoče zasaditi tudi v lonce na balkonu ali terasi.

ČAS SETVE: april (setev v cvetlični lonec); sredina maja/junij (setev na prosto)

ČAS PRIDELKA: julij-oktober

Špinača Nores je zelenjava nežnega okusa, ki jo je najbolje nabirati mlado. Špinača ima najraje globoka, bogata, a ne sveže gnojena tla v zaščiteni sončni legi. Redno ji rahljamo zemljo in vzdržujemo vlago. Sejemo jo v vrste.

ČAS SETVE: marec-april (setev na prosto: avgust-oktober)

ČAS PRIDELKA: maj- junij

Plodovi so okrogli, težki od 1,5 do 2,5 kilograma. Za setev priporočamo, da v lončke sadite po od dve do tri pečke, ki jih iz lončka na prosto presadite, ko rastlina oblikuje prva dva lista. Rastlina se najbolje razvije v globokih, humoznih, dobro pognojenih in vlažnih tleh. Dozorele plodove spoznamo po specifični barvi in tako, da ob udarcu po plodu votlo zadoni.

ČAS SETVE: marec-april (v lončke, presajanje na prosto)

ČAS PRIDELKA: avgust-september

Kapucinka je ena od osnovnih treh cvetlic enoletnic, ki ne sme manjkati na vašem zelenjavnem vrtu. Sejemo jo po celem vrtu, saj je nadvse koristna: privablja čebele, prekriva tla, spodbuja rast drugih rastlin in jih varuje pred napadi različnih škodljivcev. Prelepa je tudi v okrasnih posodah, če ima le dovolj svetlobe, vlage in hranil.

ČAS SETVE: marec/april v lončke; maj/junij na prosto

ČAS PRIDELKA: julij-oktober

Plavica je bila nekoč pogosta cvetlica na njivah z žitnimi kulturami. Plavico danes spet sejemo na zelenjavne vrtove, saj je okras, hkrati pa na naš vrt privablja koristne žuželke. Rastlina ima rada apnenčasta, dobro prepustna tla in sončno lego. Rastlino sejemo v ozke vrstice. Sadik ne presajamo. Cvet plavice uporabimo tudi kot rezano cvetje.

ČAS SETVE: marec-maj (na prosto)

ČAS PRIDELKA: julij-avgust

Izredno hvaležna zelenjava je primerna za vsestransko uporabo, ki naj bo prisotna na vsakem vrtu. Nantaise ima rad ilovnata peščena tla brez svežega hlevskega gnoja. V času kalitve in rasti je treba ohranjati enakomerno vlažna tla. Posameznim korenom dajte dovolj prostora za rast (zgodnje redčenje posevka). Korenje na isto mesto sicer posejete šele po najmanj treh letih.

ČAS SETVE: marec-julij

ČAS PRIDELKA: avgust-oktober

Solata uspeva na vseh vrstah vrtne zemlje. Sejemo jo v ravne vrste na od dva do tri tedne, s tem si letino solate naredimo za vse leto. Ko so rastline visoke približno pet centimetrov, jih presadimo. Solata še posebej dobro raste na legi z veliko svetlobe in zmerno temperaturo. Pogosto zalivanje v prvi fazi je bistvenega pomena, da rastlina naredi močne liste, ki hitro rastejo.

ČAS SETVE: marec-avgust

ČAS PRIDELKA: maj-oktober

Primerno je, da plodove obirate še majhne, saj s tem spodbujate hitrejši in obilnejši pridelek. Svetlorumeni cvetovi so prav tako zelo dekorativni in se lahko uporabijo tudi surovi. Glede na prilagojeno kompaktnejšo rast so bučke primerne tudi za gojenje v loncu na balkonu ali terasi.

ČAS SETVE: april (setev v cvetlični lonec); sredina maja/junij (setev na prosto)

ČAS PRIDELKA: julij-oktober