Dalmatinski kaktusi, ki bodo uspevali vsakomur #foto

Mlada umetnica iz dalmatinskega mesta Trogir Martina Lučin ob vrsti drugih izdelkov ustvarja tudi prav posebne lončnice – kaktuse, ki uspevajo tudi tistim, ki jim skrb za rastline sicer ne gre dobro od rok.

Ta diplomirana kiparka namreč kaktuse izdeluje iz tkanin, ki ji ostanejo od ustvarjanja drugih izdelkov. "Zamisel je bila povsem spontana," je povedala za hrvaški spletni portal green.hr, "že dolgo šivam nahrbtnike, torbe, peresnice in druge izdelke, pri čemer se mi je nabralo veliko tekstilnih ostankov. Teh nisem hotela kar zavreči, nisem pa vedela, kaj bi z njimi."

"Dolgo sem razmišljala in preizkušala različne rešitve, nato pa se je zgodil tisti 'aha trenutek'," je pojasnila. "Iz ostankov tkanin so zrasli prvi majhni kaktusi, 'posajeni' v pločevinke in lončke. Sčasoma so začeli dobivati različne oblike in velikosti, nekateri so visoki tako kot jaz."

Ob tem je za portal green.hr poudarila, da ob njenih kaktusih ni zadržkov, kako se bodo obnesli ob majhnih otrocih ali hišnih ljubljenčkih, saj se na njih ni mogoče zbosti.

Nasploh se trogirska ustvarjalka pri svojem delu drži načel "upcyclinga", torej uporabe in predelave starih predmetov in materialov, ki bi sicer končali kot smeti. "Skozi svoje delo skušam ljudi ozaveščati, kako pomembno je varovanje okolja," je dejala, "moje delo ima nekakšno komponento alkimije, ker starim in zavrženim stvarem skušam vdahniti novo življenje."

