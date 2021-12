Sprejmite izziv: odgovori, ki bi jih moral poznati vsak med nami

Z reševanjem teh vprašanj lahko tudi vi preverite svoje znanje o varovanju okolja. Vprašanja se nanašajo na biotsko pestrost (za vse tekmovalce – 6., 7. in 8. razred), gozd in gozdarstvo v Sloveniji (6. razred), ekosisteme (7. razred) in električno energijo (8. razred).

Vabimo vas, da se preizkusite v zanimivem in poučnem kvizu, ki so ga v Ekošoli zasnovali kot priprave na glavni Ekokviz za osnovne šole. Zagotovo se boste kaj novega naučili!

Podnebne spremembe so najpomembnejši izziv, s katerim se sooča človeštvo, tako zdaj kot v prihodnje.

Podnebne spremembe nas vsak dan opozarjajo nase z dvigom temperatur, globalnim segrevanjem, sušo, nevihtami, poplavami in drugimi ekstremnimi naravnimi katastrofami. S svojim ravnanjem ljudje vplivamo na podnebne spremembe, te pa vplivajo na vsa živa bitja.

Mladi so nam lahko za zgled, saj po vsem svetu zelo resno jemljejo svoje poslanstvo – predstavljajo generacijo, ki se bo morala s podnebnimi spremembami resno spopasti, zato si želijo, da bi se vsi zavedali zahtevnosti podnebne krize.

Otroke, ki se jih vsa dogajanja v naravi zelo dotaknejo, že v predšolskem obdobju navajamo na razmišljanje o pomenu čistega okolja in ohranjanju narave. Raziskave pa so pokazale tudi drug vidik – otroci lahko s svojim pogledom na okoljske tematike močno vplivajo na svoje starše.

Z Ekošolo bomo lažje naredili korak naprej

Ekošola z Ekokvizom poskuša na zanimiv način otroke in mladostnike naučiti, kako biti prijazni do okolja in kako sprejemati takšne življenjske odločitve, ki bodo spoštljive do narave in drugih ljudi.

Starši in šole si prizadevajo, da bi pri otrocih spodbudili radovednost za okolje, Ekošola pa jim podaja znanje in veliko priložnosti, da se otroci lahko vključijo tudi v načrtovanje rešitev in sprememb za lepše okolje. Vsi imamo namreč moč, da spremenimo svet na boljše.

Program Ekošola je vodilni program Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo FEE International in pomeni najširšo in najbolj razvejeno globalno mrežo otrok in mladih ter pedagogov za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj na svetu.

Deluje v 68 državah na vseh celinah v 59 tisoč ustanovah ter vključuje več kot 19 milijonov otrok in več kot 1,4 milijona vzgojiteljev in učiteljev.

Program Ekošola je tudi v Sloveniji najbolj razširjena mreža za okoljsko vzgojo in udejanjanje načel trajnostnega razvoja. Mladi s podporo mentorjev obravnavajo okoljske vsebine kot del učnega programa in interesnih dejavnosti. Z Ekokvizom za osnovne šole želijo učencem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi učence k zanimanju za okolje in sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

Glavni podpornik Ekokviza za osnovnošolce je Telekom Slovenije.