Priključni hibrid, ki bo očaral Slovence

Električno gnana vozila bodo v prihodnjih letih pomemben del v razvoju legendarne avtomobilske znamke Citroën. Elektrifikacija v splošnem pooseblja strategijo o možnosti izbire pogona ter obenem ohranja svoje najpomembnejše vrednote: udobje, kreativnost, praktičnost in drugačnost. Preizkusili smo Citroënov priključni hibrid, SUV C5 Aircross . Prvi vtisi? Tistemu, ki ima še pomisleke o uporabi in nakupu 100-električnega vozila, je lahko priključni hibrid elegantna, udobna, prilagodljiva in priročna rešitev za postopen vstop v svet električne mobilnosti. Pri SUV C5 Aircross Hybrid bodo lahko užili najboljše iz bencinskega in električnega pogonskega sveta.

Glede na potrebe in vsakodnevne načine uporabe avtomobila Citroën ponuja odgovor prav za vse uporabnike. Citroën SUV C5 Aircross Hybrid je prvi priključni hibridni model znamke Citroën. To je tudi prvi model iz njihove ofenzive vozil z nizkimi emisijami (LEV), v sklopu katere bodo do leta 2025 pridobili 100-odstotno elektrificiran izbor vozil.

Avtomobil bodo še posebej cenili tisti, ki se želijo z avtomobilom na električni pogon prevažati čez teden in se ob koncu tedna odpeljati z družino na izlet. SUV C5 Aircross Hybrid za vso družino zagotavlja ultimativno doživetje udobja, izredno prostornost in prilagodljivost s tremi ločenimi, enakovrednimi sedeži zadaj.

Oblikovno se ponaša z mogočno, vzdržljivo in energično postavo ter neomajnim SUV značajem. Opremljen je lahko z dekorativnimi dodatki v anodizirani modri barvi (vstavek na prednjih odbijačih in Airbump®), ki so specifični za hibridno izvedenko. Temu se pridružujejo še stilizirani logotipi v obliki črke "H" na obeh prednjih blatnikih in monogram "Hybrid".

Foto: Jan Lukanović

Vse vrline bencinsko-električne kombinacije

Citroënov prvi priključni hibridni model ponuja vse vrline bencinsko-električne kombinacije. Vozilo združuje vrhunske potovalne lastnosti hibridnega pogona z možnostjo povsem električne, neslišne in skoraj brezplačne vožnje na dnevnih, do 50-kilometrskih relacijah. Skupni doseg brez težav znaša več kot 650 kilometrov. V 100-odstotno električnemu načinu pogona lahko izkoristite večjo zmogljivost, takoj razpoložljiv navor in naglo pospeševanje brez povzročanja hrupa. Ko pa si boste zaželeli avanturističnega pobega v neznano, bo krmiljenje povsem enostavno prevzel motor na notranje izgorevanje.

Električni pogon je torej primeren za vsakodnevne vožnje po mestu in v bližnji okolici. Za ostale namene je vedno na voljo zmogljiv in prožen bencinski stroj. Ob tem velja dodati, da tudi najvišje dovoljena hitrost na avtocesti hibridnemu C5 Aircross v električnem načinu ne bo povzročala težav.

Z zalogo električne energije se lahko učinkovito upravlja

Voznik ima tudi možnost, da nadzoruje napolnjenost baterije s pomočjo funkcije Ë-SAVE, ki omogoča, da energijo v bateriji shranjuje za pozneje, ko se denimo pripeljete v mesto. Z zalogo električne energije se lahko učinkovito upravlja - delež energetske zaloge se lahko na primer na ukaz prihrani za poznejšo rabo. Voznik, ki želi na določenem delu poti prevoziti 10, 20 ali maksimalno število kilometrov zgolj na elektriko, lahko vključi ustrezen program.

Foto: Gašper Pirman

Desno od samodejnega menjalnika je na osrednji konzoli stikalo za izbiro načina vožnje, ki vozniku ponuja možnost med več načini vožnje – ELECTRIC, HYBRID ali SPORT, vključno s kombiniranim, bencinskim in izključno električnim pogonom. Izberite 100-odstotni električni pogon za mirno in gladko vožnjo, hibrid za vsestranskost in učinkovitost ter šport za dinamično vožnjo s konkretnimi pospeški. Športni način vam pomaga izkoristiti vse prednosti termičnega pogona, pri tem pa mu pomaga električna energija.

Foto: Gašper Pirman

Upravljanje med električno in bencinsko vožnjo je privzeto samodejno ter je odvisno od stopnje napolnjenosti baterije in voznikovih nastavitev. Neprekinjeno vklapljanje in izklapljanje obeh motorjev je neopazno, samodejni menjalnik pa tekoče odklepa osem prestav.

Udobje dvigujejo prižig avtomobila, speljevanje z mesta in vožnja vzvratno − vedno na elektriko. Kot smo pričakovali, je hibridni Citroën najbolj udoben in uglajen v električnem načinu pogona, a tudi bencinski motor je učinkovito zvočno zadušen.

S polnjenjem se da prihraniti

Bencinsko-električna kombinacija prinaša 165 kW sistemske moči, elektromotor pa energijo črpa iz 200-voltne baterije. Na voljo so tri možnosti polnjenja: prek domače vtičnice z močjo 3,3 kilovata se bo litij-ionska baterija z zmogljivostjo 13,2 kilovatne ure polnila sedem ur. Polnilec s 3,3 kilovata in 14 amperi polnilne moči jo bo napolnil v štirih urah. Na javni polnilnici z močjo 6,6 kilovata pa bo napolnjena v dveh urah.

Meritev WLTP novincu obljublja 50-kilometrski električni doseg. Kaj je pokazala praksa? Ob nežni desni nogi lahko na električni pogon prevozite omenjeno kilometrino, sicer pa pričakujte, da bo doseg od 5 do 10 kilometrov manjši. Na doseg vožnje sicer vplivajo različni dejavniki: hitrost vožnje, gretje in klimatizacija, slog/način vožnje ter prevažani tovor.

Foto: Jan Lukanović

Na daljših poteh, ko je večino dela opravil bencinski motor, se poraba bencina glede na način vožnje giblje med 5 in 7 l/100 km. Pri vožnji na elektriko je poraba električnega motorja med 15 in 20 kWh/100 km. Za nekoga, ki dnevno prevozi do 100 kilometrov, se tako poraba giblje do treh litrov.

Ko smo vozilo polnili doma, ponoči, je cena za polno napolnjenost baterije (doseg okoli 50 kilometrov) znašala 0,57 evra, strošek za prevoženih 100 kilometrov na elektriko pa v tem primeru znaša 1,14 evra. Tudi polnjenje na javni polnilnici je cenovno ugodno. Na javni polnilnici smo za prevoženih 100 kilometrov na elektriko plačali 5,28 evra.

S polnjenjem priključnega hibrida se seveda da prihraniti, a pri tem velja biti dosleden na daljši rok. Polnjenje hibridnega C5 Aircross je preprosto, stroškovno učinkovito in priročno, še posebej, če lahko avtomobil polnite doma. Vožnja v 100-odstotnem električnem načinu je pri vsakodnevnih poteh bolj varčna od bencina ali dizla.

Če želite vozilo hitreje napolniti in optimizirati čas polnjenja, se odločite za montažo zmogljivejšega priključka ali postaje WallBox. Ne glede na to, ali živite v samostojni hiši ali v večstanovanjski zgradbi, vam bo Citroën nudil podporo in vas bo povezal s partnerskim podjetjem za montažo. Znamka Citroën je za montažo priključka Wall Box na vašem domu izbrala podjetje GIASERVIS d.o.o., saj vam želi zagotoviti najboljšo mogočo storitev in vam nuditi maksimalno pomoč pri postavitvi vaše rešitve za polnjenje, da boste povsem brez vseh skrbi. S tem vam hkrati zagotavljajo, da bo vaša inštalacija kakovostna in cenovno ugodna.

Foto: Jan Lukanović

Udobje v kabini

Potniško udobje je na enako visoki ravni. Sprednji sedeži so pri C5 Aircrossu izredno udobni, podobno je tudi zadaj.

V prostorni potniški kabini SUV C5 Aircross Hybrid so umeščene posebne vmesniške enote:

po meri nastavljiva 12,3-palčna digitalna instrumentna plošča za prikaz vseh specifičnih informacij za hibridni pogon: merilnik moči, domet v načinu na električni pogon in v načinu na bencinski pogon, trajanje polnjenja, hitrost polnjenja ali načini vožnje,

osempalčni zaslon na dotik, prek katerega je možno dostopati do informacij za vožnjo, kot je na primer upravljanje pretoka energije in statističnih podatkov o porabi,

izbirno stikalo načina vožnje: ELECTRIC, HYBRID ali SPORT,

samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo brez okvira z indikatorjem vožnje v električnem načinu: zasveti modra dioda LED, ki nakazuje, da vozilo vozi v 100-odstotnem električnem načinu.

Foto: Gašper Pirman

SUV C5 Aircross Hybrid, ki je na področju udobja že tako ali tako drugim za zgled, bo dodatno obogatil program Citroën Advanced Comfort® z vsemi prednostmi, ki jih nudi električni motor: neslišna vožnja, tekoča vožnja brez cukanja in takojšnja razpoložljivost moči. Avtomobil obenem ohranja vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki (‌Progressive Hydraulic Cushions®), ki ublaži in absorbira vse ovire in nepravilnosti cestišča, da imajo potniki občutek letenja nad cesto, medtem ko zagotavlja izjemno lego na cesti in dinamičnost. SUV C5 Aircross Hybrid je opremljen še z večtočkovno zadnjo premo, ki zagotavlja neomajno ravnovesje in je posebnost hibridne izvedenke.

Foto: Gašper Pirman

Številne tehnologije in modularnost

Z 20 tehnologijami za varnost, udobje in poenostavljeno vožnjo nudi avtomobil široko paleto vrhunskih sistemov za pomoč voznikom, in to ne glede na zunanje okoliščine. Med asistenčnimi sistemi sta posebne omembe vredna prilagodljiv tempomat in pomočnik za ohranjanje smeri na voznem pasu, ki delujeta zelo dobro.

SUV C5 Aircross Hybrid ohranja vse prednosti z vidika modularnosti, saj je zadaj opremljen s tremi posamičnimi sedeži, ki so nastavljivi po naklonu v pet položajev in se lahko v celoti preklopijo, s čimer pridobimo raven pod. Ponuja 33 litrov notranjih odlagalnih površin in prtljažnik, katerega prostornina se giblje v razponu od 460 do 600 litrov.

Foto: Gašper Pirman