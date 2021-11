Nepogrešljive stvari, brez katerih ni "lajfa"

Včasih se ti zdi, da so mobilni podatki vse, kar potrebuješ, da preživiš ta "lajf". Poleg vseh drugih nepogrešljivih stvari, seveda.

Eno sporočilo SMS porabi 20 kilobajtov, minuta videa pet megabajtov, minuta glasbe en megabajt.

Mobilni podatki ti omogočajo vso svobodo, ko si doma, v šoli, na faksu, v mestu, pri prijateljih in v naravi. Še ko greš v fitnes, imaš mobitel nekje v varni bližini, da hitro posnameš kakšen selfi ali raje dva. Če bi pogledal števec prenosa podatkov na mobitelu, bi videl, da si verjetno porabil več gigabajtov, kot ti je uspelo zaužiti hrane in pijače.

Šalo na stran – gigabajt je enota za mobilne podatke in vsaka stvar, ki jo pošljemo prek spleta, je sestavljena iz teh enot. Z uro gledanja Netflixa porabimo 1 GB, ura brskanja po TikToku nas "stane" 840 MB, ura gledanja vsebin na YouTubu 600 MB, ura igranja Fortnite mobile pa 100 MB. In tako se kmalu približamo količini, ki se nam je na začetku meseca zdela še nedosegljiva.

"Še dobro, da imam toliko mobilnih podatkov"

Ne samo zasebno življenje – tudi študij in delo sta v veliki meri odvisna od mobilnih podatkov. Foto: Unsplash Predstavljamo vam Ano, ki ob študiju občasno dela v trgovini in obožuje lahkotno igranje igric prek telefona. S sestro in prijatelji vsakodnevno odigra vsaj nekaj partij šaha ali klasičnih družabnih iger, kot sta enka in človek ne jezi se.

Odpošlje vsaj pet navadnih elektronskih sporočil in pet takšnih s priponko, rada si ogleda kakšno serijo in skrbi za objave na socialnih omrežjih ali pa jih vsaj spremlja. Neprestano je v stiku s prijatelji, kolegi s faksa, starši in fantom. Število komunikacijskih kanalov, prek katerih potekajo debate, je neznano – veliko jih je.

Ne smemo pozabiti na občasna predavanja, ki v teh časih potekajo tudi na daljavo. Vsakodnevni sprehodi s psičko so tudi odlična priložnost za poslušanje njenih najljubših podkastov v zvezi z zdravim življenjskim slogom. Vožnja z avtobusom na faks je namenjena tudi poslušanju glasbe. "Še dobro, da imam toliko mobilnih podatkov. Obožujem paket SUPR, ker sem z njim lahko hkrati povsod prisotna in mobilna." Brez mobilnih podatkov tudi zanjo enostavno ni "lajfa".

Paket SUPR je namenjen vsem mladim od 15. pa vse do 31. leta starosti. SUPR je imeti vsak mesec več gigabajtov.

V treh mesecih "pokurili" neverjetno količino podatkov

Statistika pravi, da smo bili letos bolj "pridni" in smo porabili več podatkov kot lani. Foto: Unsplash

Ali si vedel, da smo prebivalci Slovenije med poletnimi počitnicami (julij, avgust, september) prek mobilnega širokopasovnega dostopa prenesli več kot 56 milijonov gigabajtov podatkov, kar je za četrtino več kot v enakem obdobju lani?

Kako bi bilo med korono brez podatkov? Težko. Zaradi pandemije in posledičnih sprememb načina življenja vsi skupaj preživljamo več časa ob pametnih telefonih, tablicah in računalnikih, kar je povečalo naše zahteve in pričakovanja glede količin mobilnih podatkov, ki jih potrebujemo vsak dan. Jasno je le eno. "Ne sme jih zmanjkati, ker potem je konec 'lajfa'," pravi Ana, zadovoljna uporabnica paketa SUPR.

V naravo po gigabajte

Izlet v naravo izkoristi za dodatne gigabajte. Foto: Getty Images

Telekom Slovenije je prav za mlade, kot je Ana, pripravil poseben paket, v okviru katerega lahko osvojiš dodatne gigabajte, vendar pod enim pogojem – da se spraviš ven, v naravo. Povsod po Sloveniji so skriti gigaspoti, kjer dobiš en gigabajt podatkov za vedno.

Na različnih lokacijah po Sloveniji so nameščeni gigaspoti, pri katerih naročnik enkratno prejme en dodaten gigabajt prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije za vedno.

Zemljevid, kjer lahko poiščeš gigaspote.

Takole je označen gigaspot. Foto: Telekom Slovenije KAKO DO DODATNEGA GIGABAJTA?

V paketu SUPR v Mojem Telekomu te čaka interaktivni zemljevid, na katerem lahko poiščeš številne gigaspote. Ko prispeš na izbrano lokacijo, se v aplikaciji Moj Telekom na mobitelu prikaže poseben namig.

Razreši namig in našel boš točno lokacijo gigaspota, kjer boš lahko osvojil dodaten gigabajt.

Naroči novi SUPR paket, s katerim prihodnost furaš po svoje.

Vsak mesec: poleg sto gigabajtov še en dodaten gigabajt

Foto: Thinkstock

SUPR je imeti sto gigabajtov vsak mesec za SUPR nizko ceno, in sicer le 16 evrov na mesec. V paketu SUPR naročniki poleg sto gigabajtov na mesec, ki jih lahko po želji delijo s frendi, starši ali pa kar babico in dedkom, ter neomejenega števila klicev in sporočil v Sloveniji ali v območju EU-tarife prejmejo vsak mesec en dodaten gigabajt, ki ostane z njimi za vse življenje

SUPR dan ali SUPR vikend Foto: Unsplash Paket SUPR je namenjen takšnim, kot si ti, ki si ne moreš predstavljati življenja brez neta. Njegovega pomena v vsakodnevnem življenju mladih se zavedajo tudi pri Telekomu Slovenije, zato so svojim naročnikom paketa SUPR omogočili tudi možnost neomejenih gigabajtov za izbran dan ali konec tedna. Za samo en evro lahko naročniki vklopijo: - SUPR dan, ki omogoča neomejeno količino gigabajtov v Sloveniji za obdobje 24 ur od vklopa, ali - SUPR vikend, ki omogoča neomejeno količino gigabajtov v Sloveniji za izbran konec tedna, in sicer od 17. ure v petek pa vse do 4. ure zjutraj v ponedeljek. Tako gigabajti v paketu kot tudi pri SUPR dnevu ali vikendu se odvijajo v najhitrejšem 5G-omrežju, ki uporabnika ne upočasnjuje in tako omogoča epsko hitrost 300/50 Mbit/s.

