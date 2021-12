Kako lahko z odsluženim mobitelom pomagate čebelam?

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi, saj skoraj 60 odstotkov površine pokrivajo gozdovi. Več gozdov je – relativno gledano – le še na Finskem, v Estoniji in Latviji. Pri nas raste kar 70 različnih drevesnih vrst, po deležu je največ bukve in smreke.

V Sloveniji je 60 odstotkov površja pokritega z gozdom.

S tem ko ohranjamo gozdove in raznolikost drevesnih vrst, ohranjamo življenjski prostor rastlin in živali ter gliv. Poleg tega imajo gozdovi zelo veliko vlogo pri blaženju posledic podnebnih sprememb, ščitijo zemeljsko površino pred erozijo, zadržujejo padavinsko vodo, čistijo podtalnico, preprečujejo poplave, ščitijo urbane in kmetijske površine pred vetrom in pozebo ter hladijo okolico.

Imajo velik vpliv na blaženje posledic učinka tople grede, ker za rast lesa potrebujejo ogljik, ki ga pridobivajo iz ogljikovega dioksida, glavnega povzročitelja učinka tople grede. Tudi sicer gozd zmanjšuje hrup v okolju in vpliv škodljivih snovi, ki jih ljudje spuščamo v okolje. Tako izboljšuje kakovost zraka, ki ga dihamo, in okoljske razmere, kjer bivamo ljudje, živali in rastline.

Neprecenljiva vloga gozdov za čebele

Slovenske čebele nas v največji meri razvajajo z gozdnim medom.

Vedno bolj se moramo zavedati pomembne vloge, ki jo ima gozd za nas in za vse življenje okrog nas.

V gozdu čebele naberejo ogromno mane, ki jo izločajo sesajoče žuželke in vsebuje veliko beljakovin, sladkorje, aminokisline, vitamine, organske kisline in encime, ter cvetnega prahu.

V Sloveniji je 14 avtohtonih in pet neavtohtonih drevesnih vrst, ki medijo. To so smreka, jelka, rdeči bor, evropski macesen, gorski in ostrolistni javor, lipa, jesen, pravi kostanj, vrba, hrast, divja češnja, srebrna lipa, latasti mehurnik, robinija, evodija, maklen, lipovec in japonska nešplja. Prisotnost teh drevesnih vrst ponuja obilno pašo čebelam, ki so glavni opraševalci rastlin in skrbijo, da imamo na krožniku dovolj hrane.

Gozd kot kraj, kjer imajo čebele največjo pojedino

Tukaj notri se dogaja veliko več, kot je videti na prvi pogled. Foto: Getty Images

Ali ste vedeli, da je večina medu v Sloveniji gozdnega izvora?

"Čebele in preostali opraševalci človeštvu zagotavljajo tretjino vse hrane. Verjamem, da je to dovolj zgovoren podatek, kako pomembni so opraševalci in kako zelo smo od njih neposredno odvisni. Z vztrajnim iskanjem in nabiranjem hrane v cvetovih rastlin opravljajo ključno nalogo opraševanja rastlin ter jim tako zagotavljajo razvoj in obstoj. Vplivajo na biotsko pestrost tako rastlinskega kot živalskega sveta, zato je naša pomoč pri njihovem ohranjanju še kako pomembna. Ni potrebno veliko, lahko zgolj zasadimo medovite balkonske cvetlice, grm na vrtu ali drevo v gozdu," pomen sajenja medovitih rastlin opisuje Aleš Bozovičar iz Čebelarske zveze Slovenije.

Odslužen mobitel lahko postane medovito drevo

Na srečo se vedno več ljudi zaveda pomena, ki ga imajo čebele za naše preživetje in za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter naravnega ravnotežja. Predstavljamo vam dober način, kako lahko tudi vi pomagate preživeti čebelam, ki zaradi pomanjkanja hrane izumirajo.

Tudi vi imate nekje doma spravljen vsaj en svoj odslužen mobitel, ki ga lahko vrnete na Telekom Slovenije.

#UstvarjajZelenoPrihodnost Ustvarjaj zeleno prihodnost. K ohranjanju dreves lahko veliko pripomoremo tudi posamezniki. S tem, ko mobitele menjamo za sodobnejše, se nam v predalih nabirajo že odsluženi. Letos mineva natanko 30 let, odkar smo v Sloveniji dobili mobilno telefonijo, in v tem času je vsak od nas zamenjal že kar nekaj mobitelov. Telekom Slovenije se zaveda, kako nujno je, da vsi nekaj naredimo za varovanje okolja in s tem čebel, zato vse uporabnike mobilne telefonije vabi, da na katerokoli njihovo prodajno mesto po vsej Sloveniji prinesejo odslužene mobitele. Družba Telekom Slovenije bo poskrbela za njihovo reciklažo, ob tem pa za prinesene odslužene mobitele namerava prihodnje leto v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in podjetjem Treecelet v Sloveniji posaditi tisoč medovitih dreves. "Tako lahko skupaj pokažemo, da nam je mar za skupno zeleno prihodnost," je povedala Andreja Lenart, direktorica centralnega marketinga v Telekomu Slovenije. Poiščite odslužen mobitel. Namesto da konča v odpadkih, ga prinesite na katerokoli prodajno mesto Telekoma Slovenije.

Ohranjanje gozdov nujno za boljše bivanje

"Sajenje dreves je neverjetno močno orožje proti podnebnim spremembam. Drevesa vsrkavajo ogljikov dioksid, ki je eden izmed glavnih krivcev za segrevanje ozračja, poleg tega pa na lokalni ravni skrbijo za boljše življenjske razmere. Preprečujejo erozijo zemlje, zadržujejo vlago in zagotavljajo senco. Vse to vodi v boljše razmere tudi za poljedelstvo in neposredno boljšo kakovost vode in hrane. Ohranjanje slovenskih gozdov ter gozdov po svetu je nujno za kakovostno bivanje in preživetje," poudarja Miha Hrovat iz podjetja Treecelet, katerega poslanstvo je združevanje ljudi za sajenje dreves in obnovo habitata divjih živali po vsem svetu, njihov prvi cilj pa en milijon posajenih dreves.