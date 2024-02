Se tudi vam dogaja, da si ob pogledu na svoje stanovanje želite, da bi bilo čistejše? Vam stalno primanjkuje časa za čiščenje, ob tem pa je stanovanje tudi po tem, ko ga ravno očistite, ponovno hitro razmetano in umazano? Dandanes je tempo našega življenja pogosto tako hiter, da nam primanjkuje časa za marsikatero opravilo. A s pravim pristopom in predvsem pravim pripomočkom za čiščenje tal bo vaš dom očiščen mnogo hitreje, ob tem pa vam tudi čiščenje ne bo več povzročalo sivih las. Vileda je tukaj, da vam zagotovi, da je čiščenje prijetno, vaš dom pa vedno čist.

Foto: Getty Images

Vzdrževanje čistih tal je ključni element urejenega doma, saj se na tleh nabirajo izpadli lasje, drobtine, tudi prah se kaj hitro opazi na svetlejših tleh. Redno čiščenje tal je tako tista obveznost, ki se ji nikakor ni mogoče izogniti. Pa niti ni potrebe, da bi to poskušali narediti, saj s pravim pristopom in tudi pripomočkom lahko poskrbimo, da bo to opravilo postalo prijetnejše.

Čistilec tal, s katerim bo čiščenje hitrejše

Odlična rešitev za hitro, prijetno, preprosto in učinkovito čiščenje je čistilec tal Vileda 1-2 Spray Max. Je izjemno priročen, saj ne zahteva sočasne uporabe vedra. To pomeni, da pri shranjevanju zavzame zelo malo prostora, zaradi česar ga boste brez težav pospravili tudi v omaro.

Prav tako je preprost za prenašanje, saj med čiščenjem ne boste potrebovali s seboj nositi vedra z vodo in v njem neprestano splakovati krpe. Po stanovanju se boste preprosto pomikali le s čistilcem tal. Ta ima vgrajen odstranljivi rezervoar, v katerega natočite vodo in čistilo, nato pa mešanico s pomočjo sprožilca sproti dozirate na tla pred vami, zaradi česar bo krpa za brisanje vedno ravno prav vlažna. Tako tudi dodatno ožemanje prevleke ni potrebno.

Metoda čiščenje prilagojena specifiki tal

Specifične značilnosti tal v domovih se lahko glede na material zelo razlikujejo. Vedeti morate, kakšen pristop čiščenja zahteva posamezen material. Le tako bodo vaša tla tudi na dolgi rok ostala kakovostna in lepa. Parket, ploščice ali laminat – vsak material zahteva drugačen način čiščenja.

Za to, da bodo vaša tla še dolgo ostala takšna, kot so bila ob na začetku, morate vedeti, kako jih vzdrževati, katere izdelke uporabiti in kako pogosto jih čistiti. Parket na primer zahteva nežno nego, ki preprečuje poškodbe zgornje plasti in ohrani naraven sijaj lesa. Na drugi strani pa so ploščice bolj odporne na vlago, vendar je izjemnega pomena tudi redno čiščenje fug, v katerih se pogosto nabirata umazanija in plesen. Laminat potrebuje nežno čiščenje z neagresivnimi čistili, ki ohranjajo njegov sijaj in preprečujejo praskanje površine.

Foto: Getty Images

Poleg rednega čiščenja je pomembno tudi redno vzdrževanje tal, kot je poliranje parketa ali popravilo poškodb na ploščicah. S tem boste podaljšali življenjsko dobo talnih površin in ohranili njihov estetski videz.

En pripomoček za vse vrste tal

Mnogi imajo v svojem domu različne materiale tal, na primer ploščice v kuhinji in parket v sobah. V takšnih primerih se hitro pojavi vprašanje, ali torej potrebujete za vsako vrsto tal svoj pripomoček za čiščenje. To bi posledično pomenilo tudi več porabljenega časa, saj bi morali vmes menjati vodo, čistilo in čistilca tal. Z razpršilnikom Vileda 1-2 Sprey Max ne boste potrebovali nobenega drugega pripomočka, saj je primeren za vse vrste tal – tako za občutljive površine, kot sta parket in laminat, kot tudi za ploščice.

Glavne lastnosti čistilca tal Vileda 1-2 Sprey Max Zaradi ravno pravšnje stopnje vlažnosti prevleka ni nikoli premokra ali presuha, čistilec pa je tako primeren za vse vrste trdih talnih površin, tudi občutljive trde talne površine, kot so parket, laminat in linolej.

Zaradi ravno prevleka ni nikoli premokra ali presuha, čistilec pa je tako primeren za vse vrste trdih talnih površin, tudi občutljive trde talne površine, kot so parket, laminat in linolej. Prevleka je sestavljena iz belih in rdečih mikrovlaken. Bela mikrovlakna odstranijo tudi najbolj trdovratne in mastne madeže, rdeča mikrovlakna pa so namenjena odstranjevanju las, drobtin in preostalih drobnih delcev. Poleg tega je prevleka tudi preprosto odstranljiva. Perete jo lahko v pralnem stroju, tudi na 60 stopinjah Celzija. Tako bo vedno čista in higienična.

je sestavljena iz belih in rdečih mikrovlaken. Bela mikrovlakna odstranijo tudi najbolj trdovratne in mastne madeže, rdeča mikrovlakna pa so namenjena odstranjevanju las, drobtin in preostalih drobnih delcev. Poleg tega je prevleka tudi preprosto odstranljiva. Perete jo lahko v pralnem stroju, tudi na 60 stopinjah Celzija. Tako bo vedno čista in higienična. Talni čistilec odstrani več kot 99 odstotkov bakterij (odstrani tudi E.coli in S.aureus).

(odstrani tudi E.coli in S.aureus). Vrtljiva čistilna glava se obrača za 180°, kar omogoča dvakrat več površine za čiščenje, zato lahko s tem čistilcem tal brez premora očistite večjo površino.

se obrača za 180°, kar omogoča dvakrat več površine za čiščenje, zato lahko s tem čistilcem tal brez premora očistite večjo površino. Hitro in preprosto: Čistilec 1-2-Spray Max je idealen za hitro in učinkovito vsakodnevno čiščenje. Za uporabo je pripravljen v samo nekaj sekundah. Zaradi rezervoarja ter funkcije pršenja uporaba vedra ni potrebna.

Čistilec 1-2-Spray Max je idealen za hitro in učinkovito vsakodnevno čiščenje. Za uporabo je pripravljen v samo nekaj sekundah. Zaradi rezervoarja ter funkcije pršenja uporaba vedra ni potrebna. Čiščenje brez vedra. V odstranljiv rezervoar natočite vodo in svoje najljubše čistilo. S pritiskom na sprožilec na vrhu ročaja popršite mešanico vode in čistila po tleh. Vlažnost lahko prilagajate s številom pritiskov na sprožilec.

V odstranljiv rezervoar natočite vodo in svoje najljubše čistilo. S pritiskom na sprožilec na vrhu ročaja popršite mešanico vode in čistila po tleh. Vlažnost lahko prilagajate s številom pritiskov na sprožilec. Da bo čiščenje še bolj preprosto in ne bo obremenjevalo vašega hrbta zaradi nepravilne drže, so pri Viledi poskrbeli tudi za teleskopski ročaj, ki vam omogoča individualno prilagoditev dolžine vašega novega najljubšega čistilca tal.

Pozorno pri izbiri čistilnih sredstev

Pri izbiri čistilnih sredstev je pomembno upoštevati priporočila proizvajalca ter izbrati izdelke, ki so primerni za določeno vrsto tal. Uporaba neprimernih čistil ali premočnih kemikalij lahko poškoduje talno površino in zmanjša njeno trajnost.

Kako pogosto je v resnici treba čistiti tla?

Morda se pri čiščenju zgledujete po tem, kako so včasih za čistočo skrbeli vaši starši, a pomembno je, da pri vprašanju pogostosti upoštevate več dejavnikov, kot je število družinskih članov, hišni ljubljenčki, pa tudi specifika materiala vaših tal.

Foto: Shutterstock

Če vas je doma več oziroma imate otroke, potem je priporočljivo čistiti tla vsaj enkrat ali dvakrat na teden. Če imate doma hišne ljubljenčke, ki v vaš dom pogosto vnašajo umazanijo oziroma jim redno odpada dlaka, potem boste morali tla seveda čistiti pogosteje.

Pri tem pa je v obzir vsekakor treba vzeti tudi talni material. Les kot bolj občutljiv material zahteva nežnejše rokovanje, manj vlage in pa tudi manj pogosto čiščenje kot na primer ploščice. Na splošno pa je pomembno, da se tla redno brišejo, saj se tako ohranja svežina celotnega prostora. S čistilcem tal Vileda 1-2 Sprej Max pa bo čiščenje tal končno postalo prijetno opravilo.