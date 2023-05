Zaplet pri priklopu na kanalizacijsko omrežje

Ste lastnik hiše, odmaknjene od mestnega vrveža, v kateri ste preživeli brezskrbno otroštvo in na katero vas vežejo lepi spomini na vašo mladost? Če razmišljate o njeni prenovi, se skoraj zagotovo spopadate z eno težavo – niste priključeni na glavno kanalizacijsko omrežje, kar pomeni, da ste odgovorni za čiščenje lastne odpadne vode. Nekateri takšni domovi imajo zastarele greznice, ki onesnažujejo podtalnico in površinske vode. Nadgradnja sistema in namestitev biološke čistilne naprave bosta v takšnih primerih zagotovili skladnost in pripravljenost vašega doma na prihodnost.

Foto: Shutterstock

Odpadne vode močno vplivajo na okolje in naša življenja

Neprečiščene odpadne vode negativno vplivajo na življenja ljudi in živali. Zato je čiščenje teh ključnega pomena za varovanje narave in zagotavljanje najučinkovitejše uporabe naših virov. Čiščenje odpadne vode je proces, ki pretvori odpadno vodo iz neuporabnega stanja v odpadno vodo, ki jo je mogoče vrniti v vodni krog z minimalnimi okoljskimi vplivi ali ponovno uporabiti za drug namen. Če odpadna voda ni pravilno obdelana, lahko onesnaži naše vodne vire, poškoduje naravne habitate in povzroči resne bolezni.

V Sloveniji neprečiščena še vedno tretjina odpadnih voda

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je bilo leta 2021 v javno kanalizacijo odvedenih nekoliko več odpadnih voda kot leto prej. Od tega je bila nekaj manj kot tretjina odpadnih voda pred izpustom v okolje neprečiščena, kar predstavlja kar 71,9 milijona kubičnih metrov odpadnih voda. Skoraj 98,3 odstotka teh voda je bilo izpuščenih neposredno v površinske vode, preostale pa v podzemne vode in na obale.

Foto: Shutterstock

Kaj pravi zakonodaja?

V Sloveniji je čiščenje odpadnih voda urejeno s pomočjo kanalizacijskega omrežja. A še vedno obstajajo območja brez urejene javne kanalizacijske mreže. Tam morajo lastniki sami poskrbeti za čiščenje odpadnih voda tako, da namestijo malo čistilno napravo. Časa imajo do konca leta 2025. To velja tako za novogradnje kot tudi obstoječe hiše, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 14. 12. 2002, gradnja javne kanalizacije pa tam ni predvidena. Enako velja, če je vaša greznica dotrajana in pušča, ali pa ni bila zgrajena po veljavnih predpisih.

Princip delovanja čistilne naprave posnema postopke čiščenja iz narave, le da se tukaj odvijajo veliko bolj koncentrirano. To poteka po stopnjah, skozi katere se voda očisti, da je pripravljena na ponoven izpust v okolje.

Pomemben dejavnik pri izbiri male biološke čistilne naprave je njena velikost, ki je odvisna od števila oseb v objektu. Za štiričlansko gospodinjstvo, ki dnevno porabi cca. 150 litrov vode na osebo, se dimenzije čistilne naprave gibljejo približno 2 x 2 x 1,7 m. Preden se odločimo za nakup, pridobimo dovolj informacij o izbrani čistilni napravi, njeni zmogljivosti, vgradnji, vzdrževanju ...

Izkoristite subvencioniranje nakupov čistilnih naprav Za namestitev čistilne naprave številne slovenske občine ponujajo sofinanciranje. Višina sofinanciranja znaša tudi do 50 odstotkov vrednosti investicije brez DDV. Razpisni pogoji se razlikujejo od občine do občine, zato jih preverite neposredno pri vaši. Zakonodaja nalaga pravočasno namestitev oz. zamenjavo. S tem se izognete nevšečnostim in morebitnim sankcijam, hkrati pa preprečite odvajanje odpadne vode iz vašega gospodinjstva v naravo in tako poskrbite za čistejše okolje.

Učinkovito čiščenje odpadnih voda s pomočjo malih bioloških čistilnih naprav

Najvarčnejša in do okolja najprijaznejša izbira je mala biološka čistilna naprava, ki jo odlikuje zelo visoka stopnja čiščenja (od 91 do 95 odstotkov), zato zakon dovoljuje, da se prečiščena voda vrne v naravno okolje.

Najvarčnejša in do okolja najprijaznejša izbira je mala biološka čistilna naprava, ki jo odlikuje zelo visoka stopnja čiščenja (od 91 do 95 odstotkov), zato zakon dovoljuje, da se prečiščena voda vrne v naravno okolje.

V podjetju Zagožen že vrsto let ponujajo zanesljive male biološke čistilne naprave, ki dosegajo tudi do polovico nižje parametre očiščene vode od zakonsko predpisanih. So plod združitve slovenskega znanja in najboljših lastnosti čistilnih modulov nemškega proizvajalca. Posebna patentirana tehnologija zagotavlja manjšo možnost okvar, večjo varnost delovanja in prihranke pri porabi električne energije. Krmilnik omogoča enostavno upravljanje in – v primeru spremembe števila družinskih članov – tudi prilagoditev delovanja. Velika prostornina ohišja omogoča črpanje blata tudi do tri leta.





Foto: Zagožen d.o.o.

Montaža male biološke čistilne naprave je hitra in preprosta. Njeno močno ogrodje omogoča, da se lahko vgradi tudi na povozni površini. Ker je celotna čistilna naprava zakopana v zemlji, je za okolico neopazna.

Zagon čistilne naprave zaradi razvoja mikroorganizmov traja okoli enega meseca, zaradi velike prostornine sedimentnega prekata bo črpanje mulja iz čistilne naprave potrebno šele po dveh ali treh letih od njenega zagona (odvisno od števila uporabnikov), letni stroški vzdrževanja in električne energije pa se gibljejo okoli 30 evrov.

Foto: Zagožen d.o.o.

Mala čistilna naprava – trajnostna rešitev za vsak dom

Srce ponudbe izdelkov za trajnostno ravnanje z vodami podjetja Zagožen je biološka čistilna naprava AQUAmax®. Deluje po principu reguliranega vpihovanja kisika (aeracije) in je primerna za vsa gospodinjstva, saj lahko učinkovito in na naravi prijazen način že v samo enem dnevu povsem očisti tudi več kot 150 litrov odpadnih voda iz gospodinjstva na osebo – brez dodajanja kemičnih in bioloških preparatov in to do takšne stopnje, da so parametri očiščene vode na izpustu tudi do polovice manjši od zakonsko zahtevanih.

Foto: Zagožen d.o.o.

Odlikujejo jo prihranek tudi do tisoč evrov v prvih treh letih od nakupa čistilne naprave ter zanesljivo in povsem avtomatizirano delovanje, brez dodatnega praznjenja prekatov, nastavljanja ventilov ali dodajanja bioloških in kemičnih preparatov. AQUAmax® je preverjena rešitev, s katero poleg vrhunske nemške tehnologije dobite tudi jamstvo za dolgoročno skrb in vzdrževanje zanesljivih strokovnjakov podjetja Zagožen. Čistilna naprava deluje tudi v času vaše odsotnosti, pri čemer samodejno preklopi na varčevalni način delovanja in se ob povečanem dotoku avtomatsko vrne v običajno delovanje.

Kako deluje?

Prednosti malih čistilnih naprav

Foto: Zagožen d.o.o. Glede na to, da stanovanjska območja ustvarijo večino odpadne vode, je bistveno, da poskrbimo za njeno čiščenje, preden se ta izlije v vodotoke. Odpadna voda, ki se steka v napravo, po večini prihaja iz kopalnice, stranišča in kuhinje, zato moramo biti še kako previdni, da v odtoke ne spuščamo stvari, ki ovirajo ali celo onemogočajo pretok odpadne vode. To velja za olja, topila, ostanke hrane, nerazgradljive odpadke, lase, zdravila, kavno usedlino, kemikalije, umetna gnojila, tekstil, pesek, pepel, sanitarne vložke in tampone …

Čiščenje gospodinjskih odpadnih voda lahko poleg čiste vode zagotovi tudi dodatne koristi. Kot že omenjeno, vpliva na okolje. Sodobne čistilne naprave ne oddajo nikakršnih neprijetnih vonjav, če se jih pravilno vzdržuje. Delci v čistilnih napravah se bistveno hitreje razgradijo, tudi odstranjevanje blata je manj pogosto.

Napredek v tehnologiji omogoča nakup male čistilne naprave po dostopni ceni. Poleg tega vam kar do 50 odstotkov povrne vaša občina (za točen podatek se obrnite na posamezno občino). Male čistilne naprave so enostavnejše za vzdrževanje, kot njihovi predhodniki. To so le nekatere prednosti, zakaj je namestitev čistilnega sistema pametna izbira za vašo nepremičnino.

Foto: Zagožen d.o.o. V podjetju Zagožen se vseskozi posvečajo razvoju in izdelavi do okolja prijaznih izdelkov za urejanje podzemne infrastrukture. Vse izkušnje, ki so jih pridobili skozi leta, uspešno vključujejo v rešitve za svoje stranke, kar dokazujejo tudi s 45-letno tradicijo.