Zakaj je pomembno izbrati primerno klimatsko napravo

Ocenjujejo, da je na svetu kar 1,6 milijarde klimatskih naprav, a do leta 2050 naj bi se ta številka povečala še za trikrat. Ne le zaradi podnebnih sprememb in posledičnega segrevanja, temveč tudi zaradi vse pogostejšega dela od doma. Dobra novica za naš planet, dobro počutje in za naše denarnice je, da imajo najsodobnejše klimatske naprave tudi do 30 odstotkov manjšo porabo elektrike in celo senzorje gibanja, ki se izogibajo človeku v prostoru.

Previsoke poletne temperature v notranjih prostorih dokazano povzročajo glavobole, izčrpanost, kratijo spanec in zmanjšujejo zbranost. Ob vse višjih temperaturah in vse pogostejših vročinskih valovih – obdobje 2011–2020 je bilo najtoplejše zabeleženo desetletje v zgodovini – si tako mnogi življenja brez klimatske naprave ne predstavljajo več.

Porast klimatskih naprav tudi zaradi vse pogostejšega dela od doma

Obširna znanstvena raziskava indijskega ministrstva za znanost in tehnologijo o vplivu klimatskih naprav na naše počutje v okviru projekta CEDRI je pokazala, da so klimatske naprave še posebej pomembne družinam z majhnimi otroki in šolajočimi se najstniki, starejšim od 45 let ter ljudem s kroničnimi boleznimi, saj zagotavljajo boljše počutje in udobnejše bivanje.

Ob vse toplejših poletjih gre sicer porast povpraševanja po klimatskih napravah pripisati tudi vse pogostejšemu delu od doma, ki je zaradi pandemije in globalizacije postalo priljubljena oblika dela tudi pri nas.

Vse bolj priljubljene tudi za ogrevanje

Priljubljenost klimatskih naprav raste tudi zaradi vse višjih stroškov ogrevanja. Klimatske naprave so namreč lahko uporabne v prehodnih in zimskih obdobjih, saj so idealen vir ogrevanja, hkrati pa je naložba vidna tudi pri prihrankih. Kakovostne klimatske naprave, kot je na primer Gree Amber Nordic z energetskim razredom A+++, optimalno ogrevajo prostor celo pri –30 °C.

Na kaj moramo biti zelo pozorni pri nakupu klimatske naprave?

Preden pred vročim poletjem pohitimo z nakupom klimatske naprave, je vsekakor smiselno ustaviti konje ter proučiti in upoštevati specifike doma. Vsaka hiša, stanovanje in prostor ima posebne lastnosti, ki so pomembne pri izbiri in montaži klimatske naprave. Pri tem je smiselno vključiti strokovnjake. Lahko se nam namreč zgodi, da bo naprava, ki jo izberemo na lastno pest, zelo zvišala zneske na računu za elektriko, prostorov pa ne bo učinkovito ohladila ali ogrela.

Strokovna pomoč se vam lahko bogato obrestuje

Ker nam šele čas pokaže prednosti in slabosti izbire in postavitve naše naprave, je strokovna pomoč pred nakupom ključnega pomena, da bo naša pridobitev resnično pripomogla h kakovostnejšemu življenju ter boljšemu spancu in splošnemu počutju. Eno vodilnih slovenskih podjetij na področju distribucije in vgradnje energetsko učinkovitih ogrevalnih in hladilnih sistemov je podjetje Atlas Trading, d.o.o., ki kupcem klimatskih naprav priskoči na pomoč s svojo strokovnostjo in večletnimi izkušnjami. Pri nas zastopajo najbolj prodajanega specializiranega proizvajalca klimatskih naprav na svetu Gree Electric Appliances INC. s 100-odstotno lastno proizvodnjo, ki zagotavlja najstrožji nadzor kakovosti vgradnih delov.

Napredne lastnosti sodobnih klimatskih naprav

Klimatske naprave Gree, kot so Gree fairy, Gree Soyal in Gree Amber Nordic , veljajo za racionalen nakup, saj so vzdržljive, napredne, elegantne, tihe, varčne in denarnici prijazne ter zadostijo tudi zahtevnejšim željam uporabnika.

Klimatska naprava Gree Soyal, ki spada v energetski razred A+++ za hlajenje in gretje, med drugim s senzorjem zaznava človeško prisotnost ter svoje delovanje prilagaja glede na prisotnost oseb v prostoru in njihovo gibanje.

Klimatska naprava Gree Amber Nordic pa zvočno obremeni prostor le do 18 dB in spada med najtišje naprave na trgu. Zagotavlja tudi superiorno zmogljivost ogrevanja vse do –30 °C. Z vrhunskimi ionizatorji zraka vse naprave Gree povzdignejo ohlajanje in ogrevanje prostorov na višjo raven.

Klimatske naprave niso več stvar luksuza, temveč nujnosti

Po svetu je zaradi vse višjih temperatur, pa tudi zaradi vse večje cenovne dostopnosti klimatskih naprav klimatiziranih vse več domov. Nepremičninske agencije ocenjujejo, da je v Ljubljani klimatiziranih kar 90 odstotkov nepremičnin v prodaji, ne glede na cenovni razred. Klimatske naprave torej niso več stvar luksuza, temveč vse nujnejša naložba v dobro počutje ter nemoteno vsakdanje delovanje in spanje.

