Zakaj bi plačevali 2.500 evrov, če lahko račun znižate na 1.500 evrov?

Ali ste vedeli, da s kakovostno izvedbo fasade lahko prihranite tudi do 40 odstotkov energije za hlajenje ali ogrevanje hiše?

Do 40-odstotnih prihrankov s kakovostno izolacijo

Primer izračuna: za ogrevanje in hlajenje enodružinske hiše plačujete morda 2.500 evrov letno, po energetski prenovi zunanjih zidov z izolacijo Knauf Insulation bo vaš strošek znašal 1.500 evrov, torej kar 1.000 evrov manj. Seveda je ob tem pomemben tudi podatek, kakšen je strošek nove fasade, saj vam to pove, kako hitro se bo naložba povrnila.

Pri preračunavanju stroškov za ogrevanje je treba upoštevati še naraščajoče cene energentov in boljšo požarno varnost, zvočno izolacijo in paroprepustnost ter – tako pravijo zadovoljne stranke, ki so izbrale trajnostno fasadno izolacijo Knauf Insulation – udobje.

Prav občutek ugodja in varnosti, ki ga ponuja zvočno in toplotno ter požarno izolirana hiša, ki diha, je neprecenljiv.

Zahtevo po udobju postaviti na višje mesto Vsi se zavedamo pomena zdravega bivalnega okolja, a pogosto zgolj na deklarativni ravni, zato je še kako primerno vprašanje: koliko pa vi cenite udobje svojega doma? Pri tem v mislih nimamo kavčev, vzmetnic ali talnega gretja, ampak kakovostno izolacijo, ki je med najpomembnejšimi, a žal še vedno pogosto spregledanimi dejavniki, ki vplivajo na občutek ugodja v vaši hiši. Kakšen bo vaš naslednji korak?

Veliko elementov, ki morajo delovati kot usklajena celota

Fasada ni zgolj barva hiše. Je zunanji ovoj stavbe, ki ščiti pred vremenskimi vplivi in hrupom ter zagotavlja prvo obrambno linijo pred izgubami energije od znotraj in omejuje vpliv zunanje temperature okolja. Izbira prave toplotne izolacije fasade vas bo nagradila s prihrankom. Poleg občutnega zmanjšanja stroškov za energente za ogrevanje oziroma hlajenje lahko tudi toplotne izgube zmanjšate do 40 odstotkov ter hkrati izboljšate toplotno ugodje. Toplotne izgube skozi zunanje stene namreč pomenijo okrog 40 odstotkov vseh toplotnih izgub objekta.

Čeprav poznamo več vrst fasad, je pri stanovanjskih stavbah najpogostejša in tudi cenovno najdostopnejša tankoslojna kontaktna fasada. Ta rešitev je primerna za novogradnje in prenove.

Pri kontaktnih fasadah so, tako kot pove že samo ime, zaključni sloji fasade v neposrednem stiku z nosilno konstrukcijo oziroma praviloma s toplotno izolacijo. Običajne komponente kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov so lepilo, toplotnoizolacijska obloga, sidra, osnovni omet, v katerega je vtisnjena armirna mrežica, osnovni in vmesni premaz ter zaključni dekorativni sloj.

Ob izbiri kakovostnih proizvajalcev bodo te komponente delovale kot usklajena celota in vam tako zagotavljale dolgo življenjsko dobo, manjšo potrebo po energiji za ogrevanje in hlajenje, zaščito konstrukcije pred vremenskimi vplivi ter izboljšanje toplotnega ugodja.

Zaradi toplotnih izgub so stroški ogrevanja oziroma hlajenja višji.

Fasadne rešitve z izolacijo Knauf Insulation torej zagotavljajo:

- toplotno izolativnost,

- paroprepustnost, ki objektu omogoča dihanje,

- zvočno izolativnost,

- požarno varnost.



Zaradi popolne negorljivosti je izolacijo Knauf Insulation v nasprotju z večino drugih fasadnih izolacij mogoče vgrajevati tudi na visoke stavbe in druge pomembnejše stavbe, kjer so strožje zakonodajne zahteve o požarni varnosti.

Izolacija iz kamene volne

Izolacija iz kamene volne zagotavlja varno dolgoročno naložbo z zagotovljenim donosom in garancijo kakovosti, saj vgrajena sistemska rešitev dosega vse sodobne smernice za gradnjo.

V prodajnem programu podjetja Knauf Insulation so na voljo trije tipi fasadnih izolacij.

Fasadna plošča Smartwall: idealna izbira za individualne hiše (eno- in dvostanovanjske stavbe), primerna tako za obnove kot tudi za novogradnje. Posebnost plošč Smartwall N C1 so izboljšana toplotna izolativnost (toplotna prevodnost 0,034), priročne dimenzije, dobre mehanske lastnosti in enostranski silikatni obrizg.

Fasadna plošča iz kamene volne FKD-S Thermal: odlikujejo jo izboljšana toplotna izolativnost (toplotna prevodnost 0,035), priročne dimenzije, majhna teža in dobre mehanske lastnosti. Primerna je tako za eno- in dvostanovanjske objekte kot tudi za večstanovanjske objekte ter namenjena za energetske prenove fasad in novogradnje.

Fasadne lamele iz kamene volne FKL: priporočljive so zlasti za novogradnje. Zaradi dobre vzdolžne upogljivosti so lamele primerne tudi za toplotno izolacijo fasad z okroglinami ter preostale polkrožne, ovalne ali stolpičaste arhitekturne elemente.

Naročite kupone ugodnosti in prihranite pri izolaciji Kupone SUPEROVEN lahko unovčite pri trgovcih z gradbenimi materiali in pri izvajalcih izolacijskih rešitev. Pogoj za unovčitev je izpis podatkov investitorja (ter tudi trgovca in izvajalca) na hrbtni strani kupona. Ne glede na to, za katero vrsto izolacije boste dali povpraševanje, boste prejeli ves snopič kuponov. Želim prejeti kupone ugodnosti.

Kamena volna: material za osupljiv učinek izolacije Kamena volna ima celo vrsto prednosti, ki objektu prinesejo dodano vrednost. Kamena mineralna volna je namreč naraven, paroprepusten, trajno dimenzijsko stabilen material, ki je kot tak odporen proti mikroorganizmom. Gre za negorljiv material, ki objektu prinese izboljšano oziroma največjo mogočo požarno varnost v tem segmentu. Kakovostno izvedena fasada s kameno mineralno volno je kompakten in trajen sistemski izdelek. Pomembno je, da je fasada izdelana po merilu certificiranih fasadnih sistemov na slovenskem trgu in da je pri izvedbi upoštevana tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov – TS PFSTI 01.

Kako najti pravega izvajalca?

Treba je poudariti, da je pri izvedbi fasade izredno pomemben izbor vrhunskih izvajalcev, ki zagotavljajo natančno izvedbo, skladno z navodili stroke. Ključen element so materiali, ki morajo biti kakovostni in sistemsko certificirani, hkrati pa morajo delovati kot usklajena celota. Ker gre za dolgoročno naložbo, materialov in izvajalcev ne izbirajmo glede na trenutno cenovno dostopnost, temveč se raje odločimo za celostno in kakovostno rešitev na enem mestu.

Poiščimo izvajalce, ki so šolani in imajo certifikate ponudnikov fasadnih rešitev, le tako bomo prepričani, da bo tudi izvedba kakovostna. Že nekaj majhnih napak pri izvedbi lahko povzroči katastrofalno škodo na fasadi. Pomembno je, da investitorji poznajo svoje želje in zahteve ter da jih jasno in čim bolj podrobno predstavijo izvajalcem. Cenene rešitve vsekakor niso prava izbira za fasado, s katero želimo zagotoviti dolgoročno kakovost bivanja.