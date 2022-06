Vroče poletje je tik pred vrati

Najnovejši modeli klimatskih naprav LG hitro ohladijo prostor in poskrbijo za prihranek energije

LG Electronics (LG) tudi to sezono predstavlja svojo novo linijo klimatskih naprav za leto 2022, ki prinašajo ohlajen in prečiščen zrak z vrhunsko zmogljivostjo in modernim dizajnom. Seriji klimatskih naprav LG ARTCOOL in LG DUALCOOL v dom prinašata naravno svežino in zagotavljata optimalno hitrost pretoka zraka, zaradi česar se prostori hitreje ohlajajo in hladen zrak dovaja enakomerno v vsako smer. LG je integriral sistem filtracije svojih klimatskih naprav v Aircare Complete System, ki pomaga zmanjšati alergene in škodljive bakterije ter zagotovi čist in svež zrak. Poleg tega imajo klimatske naprave LG iz leta 2022 kar pet let garancije.

Popolnoma nova raven svežega zraka

LG-jevi klimatski napravi ARTCOOL Mirror in DUALCOOL Deluxe imata tehnologijo UVnanoTM, ki z ultravijolično LED-lučjo odstrani 99,99 odstotka bakterij ter tako ohrani ventilator pretoka zraka čist in sterilen. Ti modeli imajo tudi funkcijo samodejnega čiščenja – vlago, nakopičeno v klimatski napravi, posušijo ter s tem preprečijo kopičenje umazanije in nevarnih snovi. Na voljo sta tudi predfilter za prvo stopnjo filtracije, ki zajame velike prašne delce, ter ionizator Plasmaster, ki preprečuje kopičenje bakterij in neprijetnih vonjav. Poleg tega imajo LG-jevi modeli klimatskih naprav funkcijo Allergy Filter za odstranjevanje snovi, ki povzročajo alergije, kot so pršice in hišni prah.

Varčevanje z energijo in preprosto upravljanje

Klimatske naprave LG imajo vgrajen inverterski kompresor DUAL, ki zagotavlja hitrejše hlajenje ter daljše in tišje delovanje. Izjemno zanesljivost in vzdržljivost LG Dual Inverter Compressor potrjuje desetletna garancija. Klimatske naprave LG uporabljajo visoko učinkovito in do okolja prijazno hladilno sredstvo R32 ter tako varčujejo z energijo in hkrati varujejo okolje. Visoka stopnja stiskanja hladilnega sredstva R32 omogoča močnejše delovanje in večjo učinkovitost hlajenja.

LG-jeve klimatske naprave 2022 je mogoče preprosto upravljati od koderkoli z brezplačno aplikacijo ThinQTM za naprave iOS in Android. Vsak družinski član lahko prilagodi temperaturo in moč pihanja klimatske naprave glede na svoje potrebe, svoje nastavitve shrani v aplikacijo in jih uporabi, ko jih potrebuje.

"Klimatske naprave LG zagotavljajo močno zmogljivost z minimalno porabo energije, hkrati pa varujejo okolje. Ne glede na to, kako vroče je zunaj, naše klimatske naprave hitro dovajajo hladen zrak in dosežejo vsak kotiček prostora z močnim hladilnim učinkom za hitro hlajenje tudi velikih prostorov. Velik izbor klimatskih naprav LG bo zagotovo zadovoljil potrebe vseh uporabnikov, čist in svež zrak pa naj bi bila prioriteta za vse nas," je povedal Alen Bjeliš, vodja prodaje klimatskih izdelkov in rešitev pri LG Hrvaška.

Zagotovite si udobno poletje

Klimatska naprava je postala del našega vsakdana. Ne glede na to, ali gre za dom, službo, šolo, varstvo otrok, telovadnico, trgovino, kino ali katerikoli drug notranji prostor, obstaja velika verjetnost, da boste našli ustrezno klimatsko napravo.

Vedno bolj vroča poletja vplivajo na zdravje in splošno počutje ljudi in prav klimatska naprava je tista, ki poletne mesece naredi bolj znosne. Zaradi tega je vredno vložiti v kakovostno klimatsko napravo, hkrati pa je zelo pomembna njena pametna uporaba.

Preverite najnovejše modele klimatskih naprav LG v najbližji prodajalni s tovrstnimi izdelki ter si že danes zagotovite udobje in dobro počutje med vročim poletjem.