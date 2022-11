Vedno več Slovencev prisega na ta način ogrevanja

Vprašanje o načinih ogrevanja in višini prihrankov v povezavi s tem je v zadnjem času izredno relevantno. Med različnimi energenti je posebej v porastu ogrevanje z IR-paneli. Čeprav je IR-ogrevanje razmeroma mlad grelni sistem, je na voljo že veliko informacij, podkrepljenih z izkušnjami specialistov na področju IR-ogrevanja, in številnih obstoječih uporabnikov, ki potrjujejo, da prihranki z IR-ogrevanjem še zdaleč niso mit.

Kako v poplavi ponudbe IR-panelov na trgu izbrati prave? Vse bolj prevladuje trend ogrevanja z IR-paneli, zato vedno več trgovcev v svoj nabor izdelkov vključuje različne IR-panele in druge grelne plošče, ki jih pod tem imenom umešča na police. Investicija v IR-ogrevanje pa je velik zalogaj, sploh ko kupci iščejo dolgoročno rešitev, s katero bodo tudi prihranili.

Podjetje Ekosen ima na področju infrardečega ogrevanja 14-letno tradicijo in vlaga v razvoj lastnih IR-panelov in edinstveno regulacijo.

Ob dolgi življenjski dobi, minimalnem vzdrževanju in nizki porabi gre za naložbo, ki se hitro povrne. Gre za neposreden način ogrevanja, ki je skoraj brez izgub, primeren za vsakogar, tudi za najzahtevnejše. S kombinacijo IR-panelov in fotovoltaike pa postanemo praktično samooskrbni.

INVESTICIJA V EKOSENOV GRELNI SISTEM IR

Natančno investicijo je težko določiti, saj je odvisna od objekta – izolacije, kvadrature, višine stropa, števila prostorov. Za lažjo predstavo lahko navedemo, da so cene Ekosenovih najbolj prodajanih IR-panelov s 15-letno garancijo od 200 do 500 evrov, odvisno od moči IR-panela. Če okvirno izračunamo, koliko znaša investicija v Ekosenov grelni sistem IR in vzamemo za enoto sto kvadratnih metrov ogrevalne površine, ki ima novejšo, povprečno izolacijo (razred C), ta znaša od 4.500 do šest tisoč evrov.

Vas zanima, koliko bi privarčevali, če bi svoj dom ogrevali z Ekosenovim grelnim sistemom IR? Preverite na: https://ekosen.si/izracun-prihranka/.

IZRAČUN PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Vgradnja grelnega sistema IR zahteva upoštevanje zakonitosti IR-ogrevanja in natančen izračun potrebnih moči IR-panelov za vsak prostor posebej. Če to zanemarimo, bo poraba električne energije bistveno večja in občutek toplote v prostoru neprijeten. Za učinkovito porabo električne energije in prijetno toplino prostora je obvezen posvet s strokovnjakom na področju IR-ogrevanja. Ta nam bo pomagal določiti pravilen položaj in število IR-panelov ter natančno izračunal potrebno moč in estetsko umestil IR-panele v prostor.

Okvirna letna poraba za zgoraj opisani primer je med 2.800 in 3.800 kilovatnimi urami električne energije na leto. Najboljši izkoristek lahko dosežemo le s kakovostnimi IR-paneli in pametno regulacijo grelnega sistema. Uporaba naprednega regulatorja prihrani 25 odstotkov pri porabi električne energije – v primerjavi z drugimi na trgu in natančnim vpogledom v porabo, zaradi česar lažje načrtujemo izdatke za ogrevanje v prihodnosti.

UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

Upravljanje z grelnim sistemom IR je popolnoma preprosto in omogoča upravljanje na daljavo prek aplikacije IRSun. Regulator IR Sun WIFI je posebej prilagojen za ogrevanje z IR-paneli. Visoko zaznaven regulator, s pomočjo katerega se toplota enakomerno razporedi brez temperaturnih nihanj, zagotovi visoko ugodje bivanja. Za vsak prostor se lahko nastavi želena temperatura, s pomočjo vnosa urnika pa se dodatno prilagodi navadam in rutini posameznika ali družine. Za tak sistem ni potrebno vzdrževanje.

Ekosen verjame v trajnostni razvoj in skrb za okolje ter želi prihodnim generacijam zagotoviti neokrnjeno naravo. Z ustvarjanjem dodane vrednosti namenja posebno pozornost tudi socialnemu okolju. Naklonjeni so zadovoljevanju tržnih potreb brez negativnih vplivov na naravno okolje. Ponudba podjetja Ekosen zato obsega proizvode, ki se jih v popolnosti reciklira, so energetsko učinkoviti in imajo dolgo življenjsko dobo.

IR-PANELE NAJDEMO POVSOD

Panele pri Ekosenu vgrajujejo v vse objekte, naj gre za novogradnje, bloke, starejše gradnje, vikende, zdravstvene domove, šole, vrtce. Ni ga objekta, ki ga ni mogoče opremiti z IR-paneli.

Pri Ekosenu ponujajo celovito rešitev, od začetnega ogleda objekta, energetskega izračuna, na podlagi katerega določijo potrebno moč panela, do končne montaže, ki jo izvedejo njihovi usposobljeni montažerji.