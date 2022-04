Udobje bivanja: Poskrbite za kakovosten fasadni sistem

S kakovostno izvedbo fasade prihranite tudi do 40 odstotkov energije, potrebne za hlajenje ali ogrevanje vaše hiše. Najbrž vsak investitor preračunava: zdaj plačujem, na primer, 2.500 evrov letno za ogrevanje, če objekt izoliram, bom plačeval morda le 1.200 evrov. Seveda vas bo ob tem zanimalo, kolikšen je strošek nove fasade, da bi izračunali, kako hitro se vam bo investicija povrnila.

Strogo finančni pogled ni edino, kar šteje. Ob tem bi morali poleg naraščajočih cen energentov upoštevati tudi druge vidike – zvočno izolativnost, paroprepustnost, požarno varnost, stroške vzdrževanja – ter, kot pravijo zadovoljne stranke, ki so izbrale trajnostne fasadne izolacije Knauf Insulation, kakovost bivanja. Ugodje in kakovost bivanja sta sicer težko merljivi kategoriji, vendar vam bo vse več investitorjev povedalo, da sta pravzaprav neprecenljivi.

Fasada ni zgolj barva hiše

Fasada je zunanji ovoj stavbe, ki ščiti pred vremenskimi vplivi in hrupom ter zagotavlja prvo obrambno linijo pred izgubami energije od znotraj in omejuje vpliv zunanje temperature okolja. Izbira prave toplotne izolacije fasade vas bo nagradila s prihrankom in kakovostnim bivanjem.

Čeprav poznamo več vrst fasad, je pri stanovanjskih stavbah najpogostejša in tudi cenovno najdostopnejša tankoslojna kontaktna fasada, ki je sistemska rešitev, primerna tako za novogradnje kot za prenove. Pri kontaktnih fasadah so, kot pove že samo ime, zaključni sloji fasade v neposrednem stiku z nosilno konstrukcijo oz. praviloma s toplotno izolacijo. Običajne komponente kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov so lepilo, toplotnoizolacijska obloga, osnovni omet, v katerega je vtisnjena armirna mrežica, vmesni premaz in zaključni dekorativni sloj.

Ob izbiri kakovostnih proizvajalcev bodo te komponente delovale kot usklajena celota in vam tako zagotavljale dolgo življenjsko dobo, manjšo potrebo po energiji za ogrevanje in hlajenje, zaščito konstrukcije pred vremenskimi vplivi ter izboljšanje toplotnega ugodja.

Sistemske fasadne rešitve z mineralno izolacijo Knauf Insulation zagotavljajo: toplotno izolativnost,

paroprepustnost,

zvočno izolativnost,

požarno varnost,

daljšo življenjsko dobo,

nižje stroške vzdrževanja.

Popolna negorljivost fasadnih sistemov

V nasprotju z večino drugih fasadnih izolacij jih je mogoče vgrajevati tudi na visoke stavbe in druge pomembnejše stavbe, za katere veljajo strožje zakonodajne zahteve glede požarne varnosti.

Odločitev za izolacijo iz kamene volne vam zagotavlja varno dolgoročno naložbo z zagotovljenim donosom in garancijo kakovosti, saj vgrajena sistemska rešitev dosega vse sodobne smernice za gradnjo.



Tipi fasadnih izolacij, namenjenih kontaktnim fasadam

Fasadna plošča Smartwall N C1 je idealna izbira pri izvedbah fasad na individualnih hišah (eno- in dvostanovanjske stavbe), tako za obnove kot tudi za novogradnje. Posebnost plošč Smartwall N C1 so izboljšana toplotna izolativnost (toplotna prevodnost 0,034), priročne dimenzije, dobre mehanske lastnosti ter enostranski silikatni obrizg za boljši oprijem. Plošče na steno pritrjujemo s posebnimi sidri.

Druga možnost so fasadne plošče iz kamene volne FKD-S Thermal (toplotna prevodnost 0,035 W/mK) ali FKD-N Thermal (toplotna prevodnost 0,034 W/mK) priročnih dimenzij, majhne teže in z dobrimi mehanskimi lastnostmi. Primerne so tako za eno- kot dvostanovanjske objekte, pa tudi za večstanovanjske objekte ter namenjene tako energetskim prenovam fasad obstoječih objektov kot tudi novogradnjam. Plošče na steno pritrjujemo s posebnimi sidri.

Tretja možnost so fasadne lamele iz kamene volne FKL, ki jih priporočajo zlasti za novogradnje. Zaradi dobre vzdolžne upogljivosti so lamele primerne tudi za toplotno izolacijo fasad z okroglinami ter preostalih polkrožnih, ovalnih ali stolpičastih arhitekturnih elementov. Lamele, razen na zelo izpostavljenih predelih, ne potrebujejo mehanskega pritrjevanja, na površino se lahko samo lepijo.

Pri izvedbi fasade je izredno pomemben izbor izvajalcev, ki zagotavljajo natančno izvedbo, skladno z navodili stroke, ter materialov, ki morajo biti kakovostni in sistemsko certificirani, hkrati pa morajo delovati kot usklajena celota.



Ker gre za dolgoročno naložbo, materialov in izvajalcev ne izbirajmo glede na trenutno cenovno dostopnost, temveč se raje odločimo za celostno in kakovostno rešitev na enem mestu. Poiščimo izvajalce, ki so z vidika fasadnih rešitev strokovno podkovani, izkušeni in certificirani, le tako si zagotovimo kakovostno izvedbo. Že majhne napake pri izvedbi lahko povzročijo škodo na fasadi.

Vedeti moramo, kaj želimo

Kot investitor moramo natančno poznati svoje želje in zahteve za svojo stavbo ter to jasno izraziti izvajalcem. Cenene rešitve nikoli niso prava izbira za fasado, če želimo zagotoviti dolgoročno energetsko učinkovitost, trajnost objekta in kakovost bivanja.

Knauf Insulation ponuja širok nabor izolacij za izvedbo prezračevanih fasad ter fasad lesenih, montažnih in skeletnih objektov. Knauf Insulation poleg izboljšane energetske učinkovitosti ponujajo tudi zvočno izolativnost, paroprepustnost in so idealen izbor za zagotavljanje požarne varnosti tovrstnih objektov.

Če želite sebi in svojim najdražjim zagotoviti udobje na dolgi rok, izberite trajnostne fasadne izolacije Knauf Insulation.