Tudi velike prostore je včasih težko opremiti

Marsikdo ne ve, kako urediti velike površine, ne da bi pri tem popolnoma uničili načrt in pretočnost prostora. Oblikovanja velikega prostora se je zato najbolje lotiti tako, da predhodno večkrat izrišemo tloris, v katerem preizkušamo več različnih kombinacij. Tako namreč najlažje dobimo vizualno predstavo nad tem, kaj in kako želimo, da je urejeno, zato da bi prostor ustrezal našim estetskim in vsakdanjim potrebam.

Najprej vizualno razmejite prostor

Najpomembnejši vidik velikih prostorov je, da jih najprej vizualno razmejimo, saj navadno velika površina nikoli nima samo enega namena. V procesu načrtovanja in izrisovanja tlorisa ustvarite ločene skupine, ki se med seboj razlikujejo po funkciji.

Ne glede na to, ali gre za kombinacijo dnevne sobe in kuhinje, kuhinje in jedilnice oziroma kaj drugega, morate imeti idejo, kako bo vsaka skupina postavljena, kako velika bo in v kakšnem odnosu bo do drugih.

Foto: Pixabay

Ko se končno odločite, kako bo prostor razdeljen, je treba v naslednjem koraku razmisliti, na kakšen način bomo vključili vizualne elemente, ki nam bodo pomagali ločiti skupine. To najlažje storimo z različno izbiro tal.

V kuhinji denimo položimo ploščice, v dnevni sobi parket. Drugače pa lahko prostor med seboj razdelimo tudi s stenskimi barvami in tapetami, preprogami ali celo samim pohištvom. S tovrstnimi neinvazivnimi posegi lahko najlažje prostor med seboj razmejimo, ne da bi pri tem morali skozi proces dograditve predelnih sten in drugih elementov.

Brez središčne točke prostor nima smisla

Že večkrat je bilo poudarjeno, da je središčna točka temelj vsakega notranjega oblikovanja, saj okoli nje gradimo vse preostale elemente. Skozi to točko najlažje razmejimo funkcionalno in vizualno uporabo prostora.

Foto: Pixabay

Ne smete pa pozabiti, da odprti večnamenski prostori potrebujejo več kot eno središčno točko. Pri vsaki skupini se odločite za tisti element, ki bo poskrbel za privabljanje pogledov. Tega je v resnici povsem enostavno ustvariti, saj je lahko karkoli - stena, okenska odprtina ali pohištvo.

Veliki površine ustvarjajo prazne predele

Tovrstne predele lahko imenujemo tudi negativni prostor, ali drugače povedano, pri tem gre običajno za prazno površino, ki omogoča gibanje in prehodnost med vsako skupino elementov.

Negativnega prostora na nikakršen način ne želite zapreti z uporabo pohištva. Ta namreč mora obstajati zato, da utrdi vizualno različnost med eno in drugo skupino v prostoru. Ustrezna postavitev pohištva je pri ustvarjanju negativnega prostora ključna.

Foto: Pixabay

Priporočamo, da v velikih prostorih pohištvo postavite ob rob, saj se boste tako izognili sredinskemu postavljanju, ki lahko ob neprimerni namestitvi ustvari še več negativnega oziroma neuporabnega prostora, ki se ga pozneje ne bo dalo učinkovito zapolniti.

Ko načrtujete svoj prostor, ne pozabite pustiti dovolj praznega prostora, da se lahko premikate med posameznimi območji. S tem boste ravno tako ustvarili bivalno površino, ki bo bistveno bolj uporabna in funkcionalna. A bodite pri razmejevanju racionalni. S preveliki razmiki lahko pride do slabše organiziranosti in neprivlačne kohezije, ki bo kvečjemu razbila vizualno pretočnost.

Pazite na velikost pohištva, ki mora biti v sorazmerju s prostorom

Pri notranjem oblikovanju je še kako pomemben vidik, kako se pohištvo v svojem obsegu in obliki sklada z velikostjo prostora. Ni odveč poudariti, da mora biti velikost pohištva ustrezna velikosti sobe. Če imate večjo sobo, je bolje imeti tudi večje pohištvo, ki bo lahko takšno kvadraturo zapolnilo.

Osredotočite se na nakup pohištva, ki ima večjo vizualno težo, kar pomeni, da ne bo odveč posegati po masivnem pohištvu, večjih kavčih, bogato okrašenih mizah in stolih. Veliko površino je treba nekako zapolniti, kar lahko storite z bolj bogato okrašenim pohištvom.

Z barvnimi toni do ustvarjanja skupnosti

Čeprav je poudarek na ustvarjanju več manjših skupin znotraj velikega prostora, je treba te nekako povezati v skupinsko celoto, in to najlažje storimo z uporabo barvne sheme, ki se skozi vse skupine ponavlja. Pri tem je najbolje uporabiti naravne, nevpadljive barvne tone, ki se bodo ustrezno dopolnjevali z močnejšimi toni znotraj skupin.

Foto: Pixabay

Poleg barve lahko skupine med seboj razmejite tudi z uporabo vzorcev in tekstur, predvsem v obliki tapet ali tekstila. Slednjega lahko najlažje vključimo s preprogami, ki jih lahko uporabimo tudi kot vizualni razmejitveni element.

Še najpomembnejše pa je, da pri oblikovanju velikega prostora ne pozabite na ravnotežje med vsemi skupinami elementov, saj pravilno ravnotežje ustvari prijetnejše vzdušje in privlačnejšo kohezijo.