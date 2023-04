Trajnostna inovacija iz Baumita: suhi beton, ki se meša skupaj z embalažo

Oglasno sporočilo

Baumit, inovator v industriji gradbenih materialov, je razvil revolucionarni izdelek, ki je odličen primer uspešnega trajnostnega razvoja, hkrati pa odraža njihovo zavezo h kakovosti in varovanju okolja. Baumit ALL IN Beton je pripravljen suhi beton, pakiran v inovativno samorazgradljivo vrečo, ki ga lahko damo v mešalec kar skupaj z embalažo. Vreča iz naravnih vlaken se med postopkom mešanja razgradi in postane del betonske mase ter poskrbi za izboljšane lastnosti betona. S tem je priprava betona hitrejša, z manj prahu in brez odpadne embalaže!

Foto: Baumit

Ko pomislimo, koliko milijonov praznih vreč na leto se nabere na enem samem gradbišču, bi bilo koristno najti alternativo, še naprednejšo od recikliranja in od uporabe vzdržljive embalaže. Gre za embalažo, ki lahko postane del surovine. S to vizijo je skupina strokovnjakov v podjetju Baumit začela razvijati izdelek. Rezultat je ALL IN Beton, prvi suhi beton, ki ga lahko damo v mešalec ali posodo za mešanje skupaj z vrečo. Ni je treba odpreti, zato se izognemo prahu pri stresanju iz vreče in odstranjevanju prazne embalaže. Takšno mešanje betona prinaša pomembne prednosti za mojstre − manj prahu, nič odpadkov na gradbišču in hitreje opravljeno delo.

Betoniranje s tehnologijo ALL IN: Zmešaj skupaj z vrečo Foto: Baumit

Pri tem ne gre le za prihranek, temveč za ustvarjanje vrednosti, saj vreča ni le embalaža, ampak tudi receptura in izdelek! Vreča, izdelana iz papirja, ki vsebuje skoraj izključno naravna celulozna vlakna iz lesa, se po štirih minutah razgradi v zelo majhna posamična vlakna, ki postanejo sestavni del betona in tako dodatno izboljšajo njegove lastnosti. To je do uporabnika prijazna in stroškovno učinkovita alternativa za gradbene projekte, pri katerih potrebujemo več kot štiri vreče suhe betonske mešanice. Velikost pakiranja betona Baumit ALL IN je izračunana tako, da v mešalnik vstavimo dve vreči hkrati. Baumit ALL IN Beton razreda C16/20 je primeren za vsa betonerska dela pri večjih ali manjših gradbenih projektih. Zato ni pomembno, ali želimo postaviti žar, zgraditi novo ograjo ali pa vrtna hiša potrebuje stabilne temelje − s tehnologijo Baumit ALL IN je betoniranje zanesljivo, prijazno do okolja in hitrejše.

V podjetju Baumit so se zavezali, da bodo razvijali izdelke, ki so prijazni do okolja in človeka. "Baumit ALL IN Beton je še ena zgodba o uspešnem razvoju inovativnega izdelka, saj v svetu gradbenih materialov še ni bilo embalaže, ki se sama razgradi in postane del izdelka," je povedal Robert Schmid, družbenik in direktor družbe Baumit, in dodal: "ALL IN Beton upošteva vse tri vidike trajnosti. V družbenem smislu, ker smo pri uporabi materiala manj izpostavljeni prahu, se manj naprezamo in varujemo zdravje. V okoljskem smislu, ker ne proizvajamo odpadkov. In ekonomsko, ker bi pri odstranjevanju vreč nastali stroški."

To pa se sklada tudi z željami in cilji vsakega gradbenega podjetja in pravega mojstra! Okoljsko odgovorno in tudi ekonomsko upravičeno je, da vsi skupaj skrbimo za trajnostno uporabo naravnih virov, za čim manjšo porabo energije in izpustov ter za optimizacijo porabe surovin in energije.

V kampanji za ALL IN Beton kot glavni junak nastopa nekdanji slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar, ki pokaže, kako uporabiti novi ALL IN Beton:

O Baumitu

Blagovna znamka Baumit je bila ustanovljena leta 1988 in je danes uveljavljeno ime v evropski industriji gradbenih materialov. Podjetje je v Sloveniji prisotno že od leta 1994. Skupina Baumit ima podružnice in odvisne družbe v 25 evropskih državah, zaposluje več kot 3.500 ljudi, njihova prodaja pa je leta 2020 dosegla milijardo evrov.

Več na https://baumit.si/

