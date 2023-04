Trajnostna inovacija iz Baumita: suhi beton, ki se meša skupaj z embalažo

Oglasno sporočilo

Foto: Baumit

Baumit, inovator v industriji gradbenih materialov, predstavlja novost, ki bo olajšala delo gradbenim mojstrom in hkrati poskrbela za izboljšane lastnosti betona.

Baumit ALL IN Beton je pakiran v inovativno vrečo iz naravnih vlaken, ki se med postopkom mešanja razgradi in postane del betonske mase. Za hitrejšo pripravo betona z manj prahu in brez odpadne embalaže!

ALL IN Beton je prvi suhi beton, ki ga damo v mešalec ali posodo za mešanje skupaj z vrečo. Dejstvo, da vreče ni treba najprej odpreti in nato njene vsebine stresti v mešalnik, pomeni manj dela in več dragocenega časa. Med mešanjem z vodo se embalaža razgradi v naravna celulozna vlakna, postane del betonske mešanice in tako dodatno izboljša njene lastnosti. Takšno mešanje betona prinaša pomembne prednosti za mojstre − manj prahu, nič odpadkov na gradbišču in hitreje opravljeno delo. Inovativna tehnologija prihodnosti.

Foto: Baumit

Kaj pomeni betoniranje ALL IN Beton? To je do uporabnika prijazna in stroškovno učinkovita alternativa za gradbene projekte, pri katerih potrebujemo več kot štiri vreče suhe betonske mešanice. Velikost pakiranja betona Baumit ALL IN Beton je izračunana tako, da v mešalnik vstavimo dve vreči hkrati. Beton Baumit ALL IN Beton razreda C16/20 je primeren za vsa betonerska dela pri večjih ali manjših gradbenih projektih, zato ni pomembno, ali želimo postaviti žar, zgraditi novo ograjo ali pa vrtna hiša potrebuje stabilne temelje − s tehnologijo Baumit ALL IN Beton je betoniranje zanesljivo, do okolja prijazno in hitrejše.

Betoniranje s tehnologijo ALL IN Beton: Zmešaj skupaj z vrečo!

Več informacij: https://baumit.si/resitve/betoni-in-veziva/baumit-all-in-beton

Foto: Baumit

ALL IN Beton je še ena zgodba o uspešnem razvoju inovativnega izdelka, saj v svetu gradbenih materialov še ni bilo embalaže, ki se sama razgradi in postane del izdelka. Nadzorovanje kakovosti in varovanje okolja sta že desetletja trdno zasidrani v Baumitovo filozofijo, kar se posledično odraža v izdelkih. Njihov najvišji cilj je razvoj novih konceptov in izdelkov, s katerimi zmanjšujejo porabo energije, količino odpadkov in izpuste škodljivih snovi.







To pa se sklada tudi z željami in cilji vsakega gradbenega podjetja in pravega mojstra. Okoljsko odgovorno in tudi ekonomsko upravičeno je, da vsi skupaj skrbimo za trajnostno uporabo naravnih virov, za čim manjšo porabo energije in emisij ter za optimizacijo porabe surovin in energije.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

V kampanji za ALL IN Beton kot glavni junak nastopa nekdanji slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar, ki pokaže, kako uporabiti novi ALL IN Beton.

Naročnik oglasnega sporočila je BAUMIT D.O.O.