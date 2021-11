To slovensko podjetje ponovno niža cene: družinski paket znižan za 1.000 evrov

Dobri možje so letos hitri, saj že pred vstopom v praznični december v vaš dom prinašajo čist, zdrav zrak, rešitev pred zatohlostjo, alergijami, izgubami toplote in končni odgovor na nočno moro vsakega doma − plesen. Naj bo vaš dom prijeten tudi v prazničnih dneh, gostov pa naj ne preženeta slab zrak, zatohli prostori in plesnivi madeži v vaši kopalnici. Slovensko podjetje Lunos , ki po svoji odličnosti in učinkovitih prezračevalnih sistemih slovi tako doma kot v tujini, ponuja rešitev za vaš dom, ki ji nadenete le še pentljo, pa postane izvrstno praznično darilo za vso družino.

Le kdo ne bi v svojih bivalnih prostorih imel zdravega zraka brez škodljivih delcev, ki jih z dihanjem vnašamo v pljuča, in neprijetnega vonja po zatohlosti, črnih sten (ki se pojavijo pri tistih, ki z vgradnjo prezračevalnega sistema čakajo predolgo), težav z alergijami na cvetni prah ter izgub toplote v zimskem času?

Vse to vam lahko omogočijo prezračevalni sistemi Lunos, ki ustvarjajo potrebam primerno, prijetno in čisto higiensko prezračevanje vseh bivalnih prostorov ter suhe stene brez plesni. Ponujajo vam tudi znatne prihranke pri ogrevanju in to ob relativno nizkih investicijskih ter obratovalnih stroških. Decentralni prezračevalni sistem vam v dom profesionalno vgradijo v enem dnevu in za sabo celo pospravijo. Zdelo se bo, da jih pri vas ni bilo in da v vašem domu ni nič novega. A se bo sprememba na bolje še kako občutila.

Revolucija v prezračevanju! i-VENT

Pametna prezračevalna enota i-Vent je novost v decentralnem prezračevanju. Izjemno enostavna za vgradnjo, primerna za vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja kot tudi v novogradnje. Temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z enostavnim upravljanjem prek priročnega daljinca ali aplikacije, ki je združljiva s sistemoma Android in iOS. Delovanje je skoraj neslišno in z minimalno porabo električne energije. Vzdrževanje enot je enostavno in poceni.

Ob vstopu na trg so stranke i-VENT vzele za svojo, posebej zaradi tega, ker ponuja številne novodobne funkcionalnosti na področju upravljanja in s tehnološkimi rešitvami lepo nadgrajujejo siceršnjo ponudbo podjetja Lunos. Iz meseca v mesec je večje število strank, ki si v svoje domovanje nameščajo prezračevalno enoto i-VENT, hkrati pa pozitivne vtise in mnenje z veseljem delijo tudi naprej.

Družinski paket za spremembo na bolje

Namesto 2.550 evrov boste za družinski paket, v katerega sta vključena dva prezračevalna elementa, ki se v Sloveniji najbolj prodajata, i-VENT in najtišji ventilator na svetu Silvento, odšteli zgolj 1.550 evrov, saj vam podjetje Lunos in Eko sklad podarita svežino v vrednosti 1.000 evrov! To je zagotovo najbolj učinkovita prezračevalna kombinacija za zdrava pljuča vašega doma. Elementa i-VENT bosta zagotavljala zdrav zrak in suhe stene brez plesni v bivalnih prostorih, kot so dnevna soba, spalnica in otroška soba, Silvento pa bo iz vaše kopalnice ali kuhinje odvedel vso odvečno vlago.

Kaj vsebuje družinski paket? 2 x rekuperatorska prezračevalna enota i-VENT Sistem z izjemno visokim toplotnim izkoristkom − 92,4 odstotka. Še bolj energetsko učinkovit in še tišji z avtomatskim nadzorom vlage. 1 x ventilatorska enota SILVENTO V-EC Ventilatorska enota Silvento V-EC s krmilno enoto 5/EC-ZI, nadometnim ohišjem ter stikalom za izbor hitrosti. 2 x daljinec + mobilna aplikacija Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka upravljanje enote i-VENT prek malega priročnega daljinca ali mobilne aplikacije. BREZPLAČNA montaža Montaža sistema in montažni material, montaža elektroinštalacij, pritrdilni in tesnilni material, osnovna zunanja plastična rešetka in drugo.

Številni primeri "rešenih bolnih stavb"

Podjetje Lunos ima v svoji "kartoteki" že več kot 20 tisoč "rešenih bolnih stavb" in njihovih zadovoljnih uporabnikov, ki v svojih domovanjih zdaj nimajo več plesni in vlage. Zapisana številka je okvirna statistika ljudi, znanih in manj znanih Slovencev, ki so se spoprijeli z eno bolj perečih stanovanjskih problematik današnjega časa.

Določene, med njimi Željka Kljajića iz Dravograda, Simona Bračka iz Lenarta in Marjana Tratnika iz Štor, smo obiskali tudi sami ter se prepričali o kakovostnem delovanju vgrajenih prezračevalnih sistemov.

Vsem je skupno, da so imeli pred samo vgradnjo določene pomisleke. Marsikdo tako pričakuje, da se bo ob vgradnji prezračevalnih sistemov veliko razbijalo, da se bo prašilo, a še zdaleč ni tako. Strah, da bi vam monterji pri vgradnji zaprašili celo hišo ali stanovanje, je povsem odveč. Montaža se običajno konča v enem samem dnevu. Preboji za njihove rekuperatorske enote se delajo s pomočjo posebnih kronskih glav, ki izrezujejo tisti del stene, kamor je predvidena namestitev rekuperatorja. Poleg tega so na vrtalne stroje nameščeni posebni, zelo močni sesalniki, ki preprečujejo prašenje pri posegu. Monterske ekipe so izredno izkušene. Konec koncev imajo za seboj že več kot 20 tisoč montaž. Fantje so iznajdljivi, natančni, ko svoje delo končajo, je vse tako, kot da jih tam ne bi bilo, saj za seboj pospravijo, tudi dodatno posesajo in pustijo le svež zrak. Njihove monterske ekipe so poleg naštetega tudi zelo inovativne, saj velikokrat najdejo rešitve za na videz nerešljive zadeve.

Vsem zgoraj naštetim kupcem je skupno, da danes uživajo v različnih prednostih prezračevalnih sistemov Lunos. Svoje dobro mnenje o produktih podjetja pa radi sporočijo tudi drugi zadovoljni slovenski uporabniki:

"Lunosovi mojstri so bili zelo strokovni, prijazni in kos vsem problemom. Upam, da so bili tudi oni zadovoljni z nami. Prezračevalni sistem pa deluje super in nam je že zdaj zelo izboljšal pogoje bivanja. Vse dobro želim in vas lepo pozdravljam." ALENKA MILOŠIČ FERČEC

"Prijetno sem bil presenečen nad profesionalnim pristopom vaše družbe od ponudbe do izvedbe - s spoštovanjem rokov (redka vrlina), strokovno izvedbo, primernim osebnim odnosom. Skratka, dobro organizirana družba. Veliko uspehov še naprej vam želim." JOŽE GODEC

"Sporočamo vam, da smo z vgrajenim sistemom prezračevanja zelo zadovoljni. Stanje v prostorih je enkratno in vlaga na oknih je izginila že naslednji dan. Obenem izrekam pohvalo tudi ekipi, ki je sodelovala in izvedla montažo na našem objektu." NATAŠA MOČNIK