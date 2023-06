Svetovna šampionka med geotermalnimi toplotnimi črpalkami prihaja iz Švedske

Da je toplotna črpalka najpogostejša izbira za ogrevanje v slovenskih gospodinjstvih, verjetno ni treba poudarjati, saj za gospodinjstva predstavlja najbolj ekonomičen način ogrevanja. Med njimi za najvarčnejšo različico velja geotermalna toplotna črpalka, ta je vse pogosteje tudi prva izbira. Obstaja več priznanih proizvajalcev geotermalnih toplotnih črpalk, ki ponujajo zanesljive in učinkovite modele. Med vsemi je pionir v razvoju geotermalnih toplotnih črpalk z najdaljšo tradicijo švedska Thermia , ki letos praznuje sto let svojega delovanja.

Geotermalne toplotne črpalke so naprave, ki za ogrevanje in hlajenje prostorov uporabljajo energijo, shranjeno pod površjem Zemlje. So do okolja prijazna in učinkovita alternativa tradicionalnim načinom ogrevanja, saj delujejo z najvišjo mogočo energijsko učinkovitostjo ravno zaradi stabilne temperature vira toplote iz kamnine skozi vse leto. V primerjavi s sicer najpogosteje vgrajenimi toplotnimi črpalkami v našem okolju, zrak/voda, so geotermalne dolgoročno bistveno bolj ekonomične, saj kljub višji začetni investiciji delujejo s skoraj polovico nižjimi letnimi stroški obratovanja, cenejše pa je tudi financiranje investicije, saj v povprečju dočakajo dvakrat daljšo življenjsko dobo.

Pred svojim časom že od leta 1923

Od ustanovitve leta 1923 družba Thermia AB sledi prvotni viziji ustanovitelja, ki je švedsko proizvodno podjetje popeljala na popotovanje od peči iz železne litine, ki je za večje udobje združila ogrevanje in toplo sanitarno vodo, do današnjih geotermalnih toplotnih črpalk.

Ustanovitelj podjetja Thermia Per Anderson je podjetje razvil na podlagi osnovne filozofije: "Naši izdelki morajo biti ne le najboljši v svojem času, ampak korak pred svojim časom, vedno znova." Per Anderson je že pred letom 1900 začel razvijati učinkovite peči za kuhanje, pa tudi za ogrevanje in zagotavljanje tople sanitarne vode v času, ko tovrstne naprave niso bile nekaj običajnega. Njegovi izdelki so bili tržno uspešni in leta 1923 je v mestu Arvika na Švedskem, kjer je podnebje zlasti pozimi hladno in zahtevno, ustanovil družbo Thermia AB.

Na levi prva geotermalna toplotna črpalka iz leta 1973, na desni danes najučinkovitejša Thermia Atlas.

Njegovim prizadevanjem za kakovostne in boljše izdelke, ki so korak pred svojim časom, podjetje pri oblikovanju novih zamisli in razvoju izdelkov sledi že sto let. Z miselnostjo industrijske proizvodnje ter osredotočenostjo na udobje in energetsko učinkovitost se je program izdelkov postopoma spreminjal, da bi zadostil potrebam sodobnega življenja.

V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je Thermia razvila grelnik vode, električno varjen z oplaščenimi elektrodami. To je bil genialen preboj in kot pravi pionir je Per Anderson tej novi tehnologiji dodal desetletno jamstvo, da bi utišal obrekovanje konkurentov, ki so trdili, da njegov pristop ni izvedljiv. Andersonu ni bilo bistveno, da ponudi le najboljše in je v prednosti, temveč je želel tudi doseči uspeh in ta uspeh ohranjati skozi daljše časovno obdobje.

Preboj s prvo geotermalno toplotno črpalko Thermia JBC

Letos je tudi 50 let od predstavitve prve serijsko izdelane geotermalne toplotne črpalke Thermia JBC. JBC je imela vgrajen zalogovnik za toplo sanitarno vodo in je bila prva rešitev v enem ohišju, ki je še danes najpogostejša zasnova na trgu, saj so idejo kasneje povzeli praktično vsi proizvajalci na evropskem in svetovnem trgu. Čas je bil idealen. Kot sistem za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, ki ne potrebuje naftnih derivatov, je JBC postala do okolja prijazna in energetsko učinkovita alternativa, ki se je pojavila ravno v času energetske krize.

Leta 2015 nov preboj z invertersko tehnologijo

Če je JBC predstavljala začetek popotovanja k sistemom z obnovljivimi viri energije, sta danes najbolje prodajana modela Thermia Atlas in Calibra Eco predstavnika nove generacije. Ta je zasnovana na inverterski tehnologiji, ki jo Thermia v svojih geotermalnih toplotnih črpalkah uporablja že od leta 2015. Prva geotermalna toplotna črpalka z invertersko tehnologijo je bila Thermia Mega XL, toplotna črpalka večje moči, 21–88 kW, to tehnologijo pa je potem postopno uvedla še pri vseh drugih velikostnih razredih. Tako je Thermia pred osmimi leti ponovno postala pionir v svoji industriji, saj je prva uvedla tehnologijo prilagajanja kapacitete toplotne črpalke trenutnim pogojem v stavbi, medtem ko večina proizvajalcev še danes uporablja desetletja staro tehnologijo, pri kateri se naprave vklapljajo in izklapljajo in na ta način rešujejo prilagajanje potrebam.

Thermia Atlas je najučinkovitejša na svetu.

Svetovna šampionka med toplotnimi črpalkami

Atlas je svetovna šampionka med toplotnimi črpalkami za stanovanjske stavbe, predstavljena leta 2019, in ima sezonski koeficient učinkovitosti (SCOP; Seasonal Coefficient of Performance) 6,15, kar pomeni, da ena enota električne energije proizvede 6,15 enote toplotne energije. Poleg visoke učinkovitosti pri ogrevanju prostorov pa uporablja tudi posebno tehnologijo gretja sanitarne vode s prevzemanjem energije pregrete pare hladilnega sredstva na izstopu iz kompresorja, imenovano HGW (hot gas water), ki zagotavlja veliko količino zelo vroče vode v grelniku, tudi več kot 80 stopinj Celzija, ob najnižji mogoči porabi energije – ta funkcija še dodatno poveča že tako visok koeficient SCOP.

Calibra Eco je leta 2021 na trg prišla kot prva geotermalna toplotna črpalka na svetu, ki se ponaša z zeleno tehnologijo, pri čemer izkorišča prednosti hladiva R452B ter ima edinstveno zasnovo, ki potrebuje manjše količine hladilne tekočine kot druge toplotne črpalke. Zaradi tega ima najnižji potencial globalnega segrevanja ali GWP v primerjavi z drugimi napravami v svojem razredu.

Pomembno pri vsemu tem je, da ima Thermia na področju inverterskih geotermalnih toplotnih črpalk izjemno bogato prakso, saj na ta način delujejo naprave na vseh trgih Skandinavije in Evrope že od leta 2015. Naprave Thermia z novo tehnologijo tako uporabniku prinašajo najvišjo raven udobja in zanesljivosti skozi dolgo življenjsko dobo in znatne, tudi do 30-odstotne prihranke stroškov na letni ravni v primerjavi s konvencionalnimi rešitvami naprav nekaterih drugih proizvajalcev na trgu.

S Calibro Eco ne boste le ogrevali in hladili, temveč tudi skrbeli za okolje.