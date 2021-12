Številni Slovenci so si enotni: nakup tega sistema je bila ena najboljših naložb v življenju

"Lahko rečem, da je bil nakup prezračevalnega sistema Lunos ena mojih najboljših naložb. Zdaj je minilo že sedem let od montaže prezračevalnega sistema v mojem stanovanju. Z ženo sva izredno zadovoljna s sistemom Lunos, saj nama je olajšalo bivanje, v stanovanju je čistejši zrak, še vedno vse deluje." "Investicija, vredna vloženega denarja. Brez prezračevanja si ne predstavljam bivanja v hiši." To sta le dva izmed številnih komentarjev zadovoljnih uporabnikov, ki so energetsko prenovo hiše zaupali specialistom za prezračevanje, strokovnjakom podjetja Lunos.

Ko gre za prezračevanje naših domov, hitro rastočemu podjetju Lunos v okolici ni para. Danes lahko rečemo, da je tudi po zaslugi slovenskega podjetja Lunos prezračevanje v slovenskih stanovanjih naredilo velik korak naprej. Slovensko podjetje Lunos ne počiva na lovorikah, ampak s polno paro in svežim zrakom zre v prihodnost.

Z akcijami prek celotnega leta skrbijo, da so njihovi prezračevalni sistemi še dostopnejši kot sicer. Tradicionalno pa konec leta pripravijo še prav posebno akcijo družinskega paketa, v kateri resnično dobite največ za vložen denar.

Decembra v podjetju Lunos z vami delijo delček svojega uspeha, zato vam z akcijo Podarjamo svežino omogočajo, da za kar tisočaka manj v svoj dom namestite vrhunski prezračevalni sistem Lunos. Tako boste poskrbeli za zdravo bivalno okolje brez vlage in plesni ter z veliko svežega zraka, ki vas ne bo obdajal le decembra, ampak kar naslednja desetletja.

Družinski paket za spremembo na bolje

Namesto 2.550 evrov boste za družinski paket, v katerega sta vključena dva prezračevalna elementa, ki se v Sloveniji najbolj prodajata, i-VENT, in najtišji ventilator na svetu Silvento, odšteli zgolj 1.550 evrov, saj vam podjetje Lunos in Eko sklad podarjata svežino v vrednosti tisoč evrov. To je zagotovo najučinkovitejša prezračevalna kombinacija za zdrava pljuča vašega doma. Elementa i-VENT bosta zagotavljala zdrav zrak in suhe stene brez plesni v bivalnih prostorih, kot so dnevna soba, spalnica in otroška soba, Silvento pa bo iz vaše kopalnice ali kuhinje odvedel vso odvečno vlago.

Kaj vsebuje družinski paket? 2-krat rekuperatorska prezračevalna enota i-VENT Sistem z izjemno visokim toplotnim izkoristkom − 92,4 odstotka. Še bolj energetsko učinkovit in še tišji z avtomatskim nadzorom vlage. 1-krat ventilatorska enota SILVENTO V-EC Ventilatorska enota Silvento V-EC s krmilno enoto 5/EC-ZI, nadometnim ohišjem in stikalom za izbor hitrosti. 2-krat daljinec + mobilna aplikacija Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka upravljalne enote i-VENT prek malega priročnega daljinca ali mobilne aplikacije. BREZPLAČNA montaža Montaža sistema in montažni material, montaža elektroinštalacij, pritrdilni in tesnilni material, osnovna zunanja plastična rešetka in drugo.

Družinska paketa popolnoma ustrezata povprečnemu slovenskemu stanovanju

Z dvema rekuperatorskima enotama in dodatno ventilatorsko enoto boste učinkovito prezračevali naslednje kombinacije: spalnica + otroška soba + kopalnica, otroška soba + otroška soba + kopalnica, dnevna soba + kuhinja. V povprečju sta dva družinska paketa popolnoma dovolj, da zadovoljite potrebe povprečnega slovenskega stanovanja.

Na letni ravni posamezna rekuperatorska enota porabi za približno 2,3 evra električne energije. Filtri so trajni in jih je moč prati pod tekočo vodo, lahko pa izberete tudi filtre za cvetni prah, ki so še posebej primerni za alergike in ljudi z občutljivim zdravjem.

Lunos i-Vent hitro postaja izbira številka 1 med kupci

Podjetje Lunos d. o. o. je v desetih letih delovanja v slovenske domove vgradilo že več kot 20 tisoč prezračevalnih sistemov v vse vrste objektov, na podlagi izkušenj in tudi mnenj kupcev pa je začelo iskati dodatne in nove rešitve.

"Poenostavljano: vse, kar imamo dobrega pri obstoječih elementih, smo uporabili tudi pri novem, dodali smo nove funkcije, ki jih do zdaj nismo imeli. Sama želja strank je že nekaj let, da bi Lunos ponudil način brezžičnega krmiljenja, možnost telefonskih aplikacij in podobnih rešitev. To so pogrešali in tega do zdaj nismo imeli. Z elementom i-VENT to zadevo končno pokrivamo," zadovoljno razloži Milan Kuster.

Kljub razmeroma kratkemu obdobju na trgu so se kupci v prvih mesecih za enoto i-VENT dobesedno navdušili. Zdaj je na voljo po še bolj ugodnih cenah. Pri razvoju izdelka, ki se ni zgodil čez noč, so imeli pri podjetju Lunos v mislih uporabnika. "Tako mlade kot seniorje (smeh, op. p.). Naša struktura kupcev je različna, i-VENT je razvit tako, da je enostaven za uporabo, tako za starejše kot tudi za mlajše," meni Kuster in dodaja, da praktične izkušnje ter komunikacija s stranko na samem ogledu zelo hitro pokažejo, da se s pametno prezračevalno enoto i-VENT bistveno olajša vgradnja, pa tudi stroški montaže so nižji.

Sistem i-VENT je primeren tako za novogradnje kot tudi za vse vrste sanacij. Ravno tako kot vse preostale elemente iz Lunosovega asortimenta lahko i-VENT implementiramo tako v stanovanjsko gradnjo kot tudi v pisarne, bolnišnice, domove za ostarele, hotele, turistične objekte in podobno.

Upravljanje prek daljinca ali aplikacije

Pri Lunosu so poskrbeli, da ima nov element zelo dober energetski učinek, je praktično neslišen pri delovanju, absorpcija zunanjega zvoka je ustrezna in poraba energije za lastno obratovanje pa je zmanjšana.

"Ključ in pamet vsega delovanja je posebna krmilna enota, torej poseben sistem regulacije, ki deluje brezžično. Ta sistem regulacije omogoča bistveno bolj natančne nastavitve, sama avtomatika je optimizirana, uporabniku prinaša dodatne funkcije, pri tem pa zadeve ne zaplete. Ena možnost je, da sistem pustimo v avtomatskem delovanju in z njim nimamo praktično nobenega opravka. Lahko se prilagaja, tvori skupine elementov po posameznih delih objekta, na primer v bivalnem delu, spalnici. Vsakemu elementu je priložen daljinski upravljalnik. Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka: upravljanje enote i-VENT prek majhnega, priročnega daljinca je hitro in enostavno. Uporabnik s spremembo režima na enem elementu doseže, da pri spremembi deluje vsa skupina. To je zelo pomembno s stališča pravilnega prezračevanja, kajti vedno mora biti tako, da kolikor zraka gre v objekt, toliko ga mora tudi iz njega. In to dosežemo ravno s tem sinhronim delovanjem. Sistem i-VENT temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z enostavnim upravljanjem, ki je poleg daljinskega upravljalnika mogoč tudi prek aplikacije, ki je združljiva s sistemoma Android in iOS. Stopili smo v korak z zadnjimi mogočimi orodji, ki jih tehnologija ponuja. Imamo prvi element na svetu, ki ima tovrstno krmiljenje, tovrstne aplikacije, na tak način razvite in združljive s praktično vsemi ruterji, ki so v uporabi," razloži sogovornik.

Aplikacijo za i-VENT poiščete v mobilni trgovini, jo naložite, nato pa z njo hitro in enostavno urejate temperaturo, stopnjo prezračevanja ipd., in to za vsak prostor posebej.

Ključne prednosti pametne prezračevalne enote i-VENT:

varčevanje z energijo,

odprava odvečne vlage,

skoraj neslišno delovanje,

protihrupna zaščita,

upravljanje prek aplikacije,

filter proti alergijam,

enostavna montaža,

enostavno in poceni vzdrževanje.

V Sloveniji podjetju Lunos zaupa že več kot 20.000 zadovoljnih uporabnikov Preberite nekaj izjav njihovih kupcev. "Vaši mojstri so bili zelo strokovni, prijazni in kos vsem problemom. Upam, da so bili tudi oni zadovoljni z nami. Prezračevalni sistem pa super deluje in nam je že sedaj zelo izboljšal pogoje bivanja." - Alenka, leto vgradnje 2021 "Prijetno sem bil presenečen nad profesionalnem pristopom vaše družbe od ponudbe do izvedbe - držanje rokov (redka vrlina), strokovna izvedba, primeren osebni odnos. Skratka dobro organizirana družba." - Jože, leto vgradnje 2021 "Zelo smo zadovoljni zaradi čistega zraka in neslišnega delovanje Lunos sistema." - Vinko, leto vgradnje 2019 "Najboljša naložba do sedaj. Prezračevalni sistem Lunos priporočam vsem, ki imajo problem z vlago." - Roman, leto vgradnje 2016 "Sporočamo vam, da smo z vgrajenim sistemom prezračevanja zelo zadovoljni. Stanje v prostorih je enkratno in vlaga na oknih je izginila že naslednji dan. Obenem izrekam pohvalo tudi ekipi, ki je sodelovala in izvedla montažo na našem objektu." - Nataša, leto vgradnje 2021 "Podjetje Lunos lahko samo pohvalim. Od prvega telefonskega razgovora, hitrega ogleda njihovega komercialista in same montaže na dogovorjen rok, si res zaslužijo pohvalo. Sam sistem LUNOS deluje 100 %." - Peter, Limbuš, leto vgradnje 2020 "Odlično! Deluje! Odkar imamo Lunos vsi spimo bolje in zrak je čistejši - tudi, če nas nekaj časa ni doma. Priporočamo vsem, ki si želijo izboljšati svoje bivanje, še posebej v stanovanju.” - Tjaša, leto vgradnje 2021