Spremenite mansardno stanovanje v dom kot iz sanj

Danes je mansarda zaradi želje po izkoristku prostora in obilice svetlobe postala pogosta izbira dodatnega ali novega življenjskega prostora. Kako pomemben dejavnik kakovostnega bivanja je prezračevanje in zdrava mikroklima notranjih prostorov, je tema, o kateri smo v zadnjem času slišali veliko. Bistveni element mansardnih stanovanj so strešna okna, ki imajo ključno vlogo pri zagotavljanju bivalnega ugodja. Pravilno izbrana strešna okna dovedejo veliko naravne svetlobe, ki je ključna za kakovostno in zdravo bivanje, saj pomembno vpliva na psiho-fizično delovanje našega organizma. S strešnimi okni in optimalno količino svetlobe se dokazano izboljša produktivnost, zmanjša utrujenost in zagotovi ugodnejše bivanje. Tehnično dovršena strešna okna Tondach omogočajo konstantno prezračevanje, ki ustvarja zdravo mikroklimo v vašem domu.

Kako izbrati najboljši izdelek za svojo streho?

Ob izbiri strešnih oken smo pozorni na racionalno potrošnjo energije, kakovost okna, zaščito pred vetrom, vodo in zvokom ter estetiko. Strešna okna Tondach zagotavljajo vrhunsko toplotno izolacijo ter s tem maksimalno energijsko učinkovitost. So visoko nepropustna in trajna, njihova vgradnja je preprosta in hitra. Za uporabnika pa je pomembna predvsem praktičnost strešnih oken Tondach. Kljuka na spodnjem robu okna omogoča lažji dostop in uporabo okna. Tondachov model strešnega okna SmartPro je z belim premazom iz poliuteranskega laka, ki ustvarja vzdržljivo in gladko površino okvirja, optimalno zasnovan tudi za prostore z višjo vlago, na primer v kuhinjah in kopalnicah.

Raznolikost ponudbe strešnih oken Tondach vam omogoča, da izberete najboljši model za vaš dom. Izbirate lahko med tremi modeli oken, in sicer Tondach Smart Pro, Tondach Energy+ in Tondach Project. Vsak model je na voljo v šestih različnih dimenzijah. Izbirate lahko tudi med zunanjimi in notranjimi senčili.