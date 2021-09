Kot pravi star slovenski pregovor, najprej pometi pred svojim pragom. Tudi skrb za okolje se začne doma. Ste se kdaj vprašali, kako bi še lahko prispevali k čistejšemu okolju, trajnostnemu razvoju? Ustrezno čiščenje odpadnih voda je zagotovo korak v pravo smer. Tega se zavedajo tudi v slovenskem podjetju Zagožen, vodilnem proizvajalcu in prodajalcu materialov za zunanji vodovod in kanalizacijo, med drugim tudi čistilne naprave Zagožen. Te odlikuje slovenska kakovost in nemška tehnologija, s katero so najprimernejši korak do čistejšega okolja.

Kot uveljavljeno proizvodno podjetje s 45-letno tradicijo na področju kanalizacijskih in vodovodnih sistemov za trajnostno ravnanje z odpadnimi komunalnimi vodami vam pri podjetju Zagožen, d. o. o., zagotavljajo brezplačno svetovanje pri izboru, namestitvi in rednem vzdrževanju čistilne naprave.

Vrhunska slovenska kakovost, ki temelji na nemški tehnologiji

V podjetju Zagožen so našli rešitev, kako narediti biološke čistilne naprave enostavne in zanesljive. Skupaj z nemškim partnerjem ATB, ki deluje na področju čistilnih sistemov za biološke čistilne naprave, so združili najboljše lastnosti preizkušenih čistilnih naprav. Razvili so preprosto in zanesljivo tehnologijo SBR.

Veliko krajev po Sloveniji brez urejenega javnega kanalizacijskega omrežja

Za odpadne vode iz gospodinjstev, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja poskrbeti lastniki hiš sami. V skladu z zakonodajo je treba v takšnih primerih vgraditi čistilno napravo ali z njo nadomestiti greznico. Male biološke čistilne naprave s pomočjo mikroorganizmov vodo očistijo, da je sprejemljiva za izpust v okolje.

Kaj je biološka čistilna naprava in kako deluje?

Biološke čistilne naprave se uporabljajo za čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev. Princip delovanja čistilne naprave posnema postopke čiščenja iz narave, le da se tukaj odvijajo veliko bolj koncentrirano.

Najpogosteje uporabljena tehnologija je SBR (sekvenčni biološki reaktor), ki zagotavlja zanesljivo čiščenje odpadne vode. Čiščenje poteka v dveh prekatih. V prvem primeru poteka odstranjevanje trdnih, netopnih snovi. V drugem SBR prekatu pa poteka čiščenje odpadne vode s pomočjo mikroorganizmov in z nadzorovanim vpihovanjem zraka. Pri čistilni napravi AQUAmax poteka postopek v štirih fazah, in sicer: prva faza - polnjenje: vodo, ki se zbere v prvem prekatu, sistem pošlje v drugi, SBR prekat; druga faza – čiščenje: sistem odpadno vodo očisti v samo šestih urah. Izmenjujejo se intervali prezračevanja in mirovanja. Tretja faza – usedanje: v tej fazi se blato usede na dno; četrta faza – odstranjevanje: očiščena voda je zdaj primerna za izpust v okolje, zato odteče iz sistema. Njihova prednost je tudi ta, da zasedajo malo prostora, kar je ključno, če ste omejeni s prostorom.

V videu preverite prednosti in delovanje biološke čistilne naprave Zagožen - tip AQUAmax®, ki je primerna za večje stanovanjske enote.

V biološko čistilno napravo Zagožen, tip PUROO ELEMENTS pa je vgrajen patentiran in zanesljiv kroglasti ventil. Čistilni modul je izveden kot izvlečna tehnološka oprema, ki jo je mogoče servisirati brez dodatnega praznjenja prekatov ter izvleči ob predhodnem odvitju dveh varnostih vijakov. Ohišje čistilne naprave je vodotesno in dobro odporno proti kemični agresivnosti, UV-žarkom in temperaturnim spremembam.

Čistilno napravo PUROO ELEMENTS odlikujejo: Nizka poraba električne energije, saj za svoje delovanje porabi približno osem evrov letno.

Inovativen kroglasti plovni ventil, ki nadomešča standardne elektromagnetne ventile, zaradi česar je zasnova čistilne naprave bolj preprosta in je hkrati manj možnosti za okvaro.

Blato v primarnem usedalniku je ločeno od biološke stopnje čiščenja, kar zagotavlja dodatno varnost, da umazana voda ne onesnažuje okolice.

Ustreza strogim standardom in razpolaga z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih.

Naše potrebe narekujejo zmogljivost čistilne naprave

Čistilne naprave torej posnemajo proces čiščenja v naravnem okolju, le da ga pospešijo in je učinek čiščenja dosežen v čim krajšem času. To poteka po stopnjah, skozi katere se voda očisti, da je pripravljena na ponoven izpust v okolje. Preden se odločimo za nakup, pridobimo dovolj informacij o izbrani čistilni napravi, o njeni zmogljivosti, vgradnji, vzdrževanju ...

Čistilna naprava je investicija za več deset let, zato je potrebno pred izbiro dobro razmisliti, katero bomo izbrali, da bo najbolj optimalna za naše gospodinjstvo. Prav tako je pomembno, da čistilno napravo kupimo pri izkušenih ponudnikih. Izbira je v veliki meri odvisna od naših navad, števila članov gospodinjstva, itd. Za štiričlansko gospodinjstvo, ki dnevno porabi približno 150 litrov vode na osebo, se dimenzije čistilne naprave gibljejo približno 2 x 2 x 1,7 metra.

Biološka čistilna naprava Zagožen, tip PUROO ELEMENTS je preprosta, praktična, zmogljiva in varčna.

Redno vzdrževanje za zagotavljanje učinkovitosti in njeno brezhibno delovanje

Biološka čistilna naprava potrebuje ustrezno vzdrževanje in servis, da bo lahko dolgo delovala učinkovito in brezhibno. Zaželeno je, da se servis opravi najmanj enkrat letno oziroma po potrebi. Opravljajo jih za to pooblaščena podjetja. Praviloma se intervali servisa določijo tako, da volumen naprave ni prekoračen in da funkcionalnost čistilne naprave ni zmanjšana. Poskrbeti boste morali tudi za pravočasen odvoz blata, saj se boste tako izognili njegovemu nabiranju in smradu. Enkrat na tri leta ga za vas opravi pooblaščena komunalna služba ali koncesionarji.

Delovanje čistilne naprave je popolnoma avtomatizirano, ima dolgo življenjsko dobo, vzdrževanje pa je izredno preprosto. Pomembno je osnovno poznavanje delovanja in redno pregledovanje pretočnosti cevi ter praznjenje primarnega usedalnika.

Za nemoteno delovanje čistilne naprave največ naredimo sami

Odpadna voda, ki se steka v napravo, po večini prihaja iz kopalnice, stranišča in kuhinje, zato moramo biti še kako previdni, da v odtoke ne odlagamo stvari, ki ovirajo ali celo onemogočajo pretok odpadne vode. To velja za olja, topila, ostanke hrane, nerazgradljive odpadke, lase, zdravila, kavno usedlino, kemikalije, umetna gnojila, tekstil, pesek, pepel, sanitarne vložke in tampone …

Ustrezno ločujmo odpadke že v kuhinji. Foto: Getty Images

Če ne upoštevamo navodil je lahko delovanje čistilne naprave močno moteno. Že recimo liter skisanega mleka popolnoma podre sistem delovanja naprave, za ponovno vzpostavitev ravnovesja v čistilni napravi pa je potrebnih od 14 dni do meseca in pol. Ob neustreznem ravnanju se pojavijo neprijetni vonji, močan smrad povzročajo še posebej maščobe in olja, zato jih je treba ločiti že v kuhinji.