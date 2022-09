Savna v domači kopalnici: luksuz, ki si ga lahko privoščite

Radi hodite v savno? Zakaj je torej ne bi imeli kar doma? Savno lahko umestite v kopalnico, morda domači fitnes ali katero drugo sobo. Danes to ne predstavlja več nedosegljive investicije. S takim posegom boste povečali vrednost svoje nepremičnine, predvsem pa si boste zvišali kakovost življenja. Pozitivni učinki savne namreč presegajo zgolj dobro počutje in sprostitev, saj blagodejno vplivajo tudi na zdravje. Zakaj ne bi torej savne imeli vedno na dosegu roke?

Katero savno izbrati?

Prve savne poznamo že iz pradavnine. Njihov izvor lahko vsekakor izsledimo s severa oziroma območja današnje Finske, Švedske, Rusije in drugih skandinavskih države. Izvor tople savne lahko torej povežemo z okoljem, kjer so ljudje podvrženi mrazu. Beseda savna sicer prihaja iz finskega jezika, njena priljubljenost pa se je do današnjih dni ohranila prav zaradi njenih številnih pozitivnih učinkov na počutje in zdravje.

Finske savne so bile nekoč pravzaprav dimne savne. Niso imele lastnih tal, ampak so bile postavljene neposredno na zemljo. Imele so majhno dimno loputo, včasih pa še okno za odpiranje. Čeprav temne in polne dima so ostale priljubljene do današnjih dni.1

Danes lahko savne opišemo kot majhne zaprte prostore, kjer se temperatura dvigne na od 65 do 90 stopinj Celzija. Obstaja več različnih tipov savn. V Sloveniji so najbolj razširjene parne oziroma turške, finske in infrardeče savne, čeprav niso edine.2

Glavna ločnica med različnimi tipi savn je torej povezana z vlago. T. i. suhe savne so zgrajene iz lesa, v notranjosti pa imajo ponavadi tudi nekaj kamnov, ki hkrati vpijajo in oddajajo toploto. S polivanjem vode po kamnih lahko po želji ustvarjajte dodatno količino pare. Takšne savne lahko tudi brez težav umestite v prav vsak dom. Podobno je tudi pri infrardečih savnah. Te uporabnika segrevajo z enakomerno razporejenimi infrardečimi lučmi. Na drugi strani pa so parne savne, ki so pogosto obložene s ploščicami, prostor pa se segreva z vročo paro.

Če so bile nekoč savne prostor zbiranja in druženja, pa se je to spremenilo v 50. letih 20. stoletja. Z vstopom električnih savn na trg se je vse več ljudi začelo odločati za postavitev savn v svoje domove.1

Podjetje Sanotechnik je eno vodilnih distributerjev kopalniške opreme v Evropi. Njihov prodajni program zajema kabine za prhanje, masažne in parne kabine, kopalne kadi in kadi za prhanje, masažne kadi, masažne bazene, savne, kopalniško pohištvo in ogledala, armature in kopalniški dodatki. Med izdelki boste našli takšne, ki so prilagojeni vašemu okusu, potrebam in tudi finančnim zmožnostim. Savne podjetja Sanotechnik najdete tudi v prodajalnah Jager, Bauhaus, M Tehnika, OBI in v izbranih spletnih trgovinah s tovrstnimi izdelki, kjer na vas do konca oktobra čaka triodstotni popust. ZAGOTOVITE SI TRIODSTOTNI POPUST DO KONCA OKTOBRA.

Ni vseeno, kakšen les izberete za domačo savno Zaradi obstojnosti je izbira pravega lesa za savno izrednega pomena. Najpogosteje uporabljen les za gradnjo infrardečih savn je hemlock ali kanadski macesen. Les je nežne barve, močan in vzdržljiv ter se ne krči. Ob tem ni alergen ali strupen in ima nič ali zelo malo vonja po lesu.3

Kako uporabljati domačo savno?

Pred savnanjem se je treba vedno očistiti, četudi se savnate doma. Savnati se je priporočljivo brez oblačil, saj so ta nehigienična. Mnogi savnanje v kakršnihkoli oblačilih primerjajo s kopanjem v nogavicah.4 Vseeno s seboj vedno vzemite svežo brisačo, ki jo uporabite za sedenje. Usedanje neposredno na lesene površine namreč prav tako ni higienično.

Skozi vrata savne vedno vstopite in izstopite na hitro, sicer lahko občutno spremenite temperaturo. Prav tako se pred prilagajanjem nastavitev temperature ali količine pare posvetujte z drugimi morebitnimi uporabniki savne, saj je pomembno, da nastavitve ustrezajo vsem. Če vam je prevroče ali pa si želite več vročine, se lahko vedno presedete in se tako pomaknete v bolj ali manj ogret del savne.

Savnanje ponavadi poteka v od deset do 15 minut trajajočih intervalih. Če se v savno odpravljate prvič, potem začnite s krajšimi intervali. Vedno pa poslušajte svoje telo. Kadar se v savni ne počutite dobro ali pa se vam vrti, potem jo predčasno zapustite. Ne dovolite si, da bi v savni zaspali in tako notri ostali dlje časa.

Pri finski savni velja tradicija, da se med posameznimi intervali savnanja na hitro ohladite, bodisi s hladno prho ali pa plavanjem v hladnem jezeru, če je to v bližini. Tisti bolj pogumni pa se lahko pozimi tudi uležete v sneg na domačem vrtu, če je ta skrit pred pogledi radovednih sosedov. Odlična ideja je tudi, da si omislite domači bazen. Tako boste za ohladitev lahko uporabili kar lasten bazen.

Podjetje Sanotechnik ima v svoji ponudbi tudi kakovostne, klasične, preproste in učinkovite masažne bazene za splošno rabo, pa tudi luksuzne bazene, namenjene razvajanju ali sproščanju za tiste, ki zahtevajo nekaj več. Masažni bazeni so na voljo v vseh oblikah in velikostih ter s številnimi dodatnimi funkcijami. To pomeni, da lahko bazen povsem prilagodite svojim željam. Morda želite velik prostor, kjer bo lahko uživala vsa družina in se boste s prijatelji zabavali ob priljubljeni glasbi, ali pa morda majhen intimen kotiček z romantično LED-osvetlitvijo – v ponudbi boste našli takega po svojem okusu, celo takšnega, ki vam poleg razvajanja zagotavlja prostor za plavanje. Bazeni so na zalogi in jih je mogoče dobaviti takoj.

Čeprav je savnanje priporočljivo tudi zaradi številnih pozitivnih vplivov na posameznikovo zdravje, pa ni primerno za vsakogar, zato se je pred prvo uporabo savne priporočljivo posvetovati z zdravnikom, če imate težave s srcem, krvnim tlakom, diabetesom, če ste noseči ali pa to načrtujete. Vsekakor savna ni primerna v času bolezni.

Pred savnanjem za hidracijo vedno spijte kozarec vode, nikakor pa ne pijte alkohola. Prav tako pred savnanjem ne jejte večjih količin hrane.

Kako lahko dom spremenite v oazo sprostitve z vgradnjo lastnega bazena, si preberite tukaj:

Pozitivni učinki infrardeče savne na vaše zdravje

Toplota že tisočletja velja za vir dobrega počutja, ki obenem tudi učinkoviti oblaži bolečine. S savnanjem v infrardeči savni lahko odkrijete številne sproščujoče in zdravilne učinke, ki jih vašemu telesu prinaša toplota. Moč njene toplote je namreč primerljiva s soncem, saj je tudi večina energije, ki jo oddaja sonce, v infrardečem spektru. V infrardeči savni se bo vaše telo ogrelo od znotraj: savna bo spodbudila vaš krvni obtok, prebavne procese in celo okrepila imunski sistem. Zaradi teh razlogov se infrardeče sevanje ne uporablja le za gretje in dobro počutje, ampak tudi v zdravstvene namene.

Prijetna toplota bo dobro dela tudi vašemu duševnemu zdravju. Pomagala vam bo, da se popolnoma sprostite, pozabite na vsakdanje težave in si v miru naberete novih moči.

Vas zanima možnost montaže savne pri vas doma?

Danes lahko savno umestite praktično v vsak dom. Za montažo so še posebej enostavne finske in infrardeče savne, ki so na voljo v različnih oblikah in velikostih. Lahko se odločite za kvadratno savno ali kotno, veliko ali majhno. Umestite jo lahko v katerikoli prostor, ki ima na razpolago elektriko za priklop. Če še razmišljate, kje v svojem domu bi bil primeren prostor za savno, je tukaj nekaj predlogov: shramba, pohodna omara, kopalnica, klet, garaža, podstrešje, itd.

Strokovna ekipa podjetja Sanotechnik vam lahko svetuje na podlagi vaših potreb in pomaga pri izbiri prostora ter najustreznejše savne, ki bo ustrezala tako vam kot vašemu domu. Spremenite svoj dom v domači wellness in jim pošljite povpraševanje! Telefon: +386 (0)2 42 13 350 Email: info@sanotechnik.si

Ali ste vedeli? Ko ljudje še niso imeli na voljo tople vode za umivanje, savno pa so na severu že poznali, je prav savna v zimskih mesecih predstavljala edini primeren prostor za umivanje. Ker pa je bila savna tudi edini sterilni prostor, kjer je bila vedno pri roki topla voda, pa so se nekoč mnogi v savni celo rodili. Tega danes vsekakor ne preizkušajte doma.

